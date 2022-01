Von Denis Schnur und Alex Wenisch

Heidelberg. Heidelberg im Jahr 2040: Die Innenstadt, die Bahnstadt und der neue Stadtteil "Henry" an der A5 sind frei von Pkw-Verkehr. Ehemalige Hauptverkehrsadern wie die Bergheimer Straße sind zu Flaniermeilen geworden, mit kleinen Geschäften und Cafés. Wo früher Autos lärmten, sitzt man heute unter schattigen Bäumen. Aber auch die kleinen Nebenstraßen, die einst zugeparkt waren, sind nun attraktive urbane Räume, in denen man sich gerne aufhält. Umfragen zeigen, dass die Lebensqualität in Heidelberg in den vergangenen 20 Jahren nochmals deutlich zugenommen hat.

Hintergrund Ökonom Frondel sieht den Nulltarif kritisch Wenn man für Busse und Bahnen kein Ticket braucht, steigen mehr Menschen ein. Da ist sich die Wissenschaft sicher. Doch bringt der Nulltarif wirklich die Verkehrswende voran? Der Ökonom Prof. Manuel Frondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen bezweifelt das. Frondel lebt in [+] Lesen Sie mehr Ökonom Frondel sieht den Nulltarif kritisch Wenn man für Busse und Bahnen kein Ticket braucht, steigen mehr Menschen ein. Da ist sich die Wissenschaft sicher. Doch bringt der Nulltarif wirklich die Verkehrswende voran? Der Ökonom Prof. Manuel Frondel vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen bezweifelt das. Frondel lebt in Heidelberg. Professor Frondel, Heidelberg denkt darüber nach, den Nulltarif im Nahverkehr einzuführen. Eine gute Idee? Kostenloser ÖPNV wird von der Allgemeinheit sehr begrüßt. In Erhebungen haben wir regelmäßig Zustimmungsraten über 70 Prozent. Ich glaube, das liegt daran, dass man sich nicht vergegenwärtigt, dass natürlich immer noch Kosten anfallen – die dann von anderer Seite getragen werden müssen – etwa von den Steuerzahlern. Das sind deutschlandweit 13 Milliarden Euro im Jahr – keine kleine Summe. Das geht dann zulasten anderer Aufgaben, die vielleicht dringlicher wären. Deswegen sollte man sich genau überlegen, ob man so eine Maßnahme einführt und ob sie wirklich im Sinne der Verkehrswende effektiv ist. Ich habe da große Zweifel. Aber sie würde dazu führen, dass mehr Menschen Bus und Bahn fahren? Definitiv. In Städten, in denen der kostenlose ÖPNV eingeführt wurde – etwa Tallin – war das so. Aber die zusätzliche Nutzung schwankt stark – abhängig von der Region und den jeweiligen Gegebenheiten. Es stellt sich auch die Frage, wer den Nahverkehr mehr nutzt. Da kommt es nämlich auch zu kontraproduktiven Wirkungen: Der Effekt ist bei Fußgängern und Radfahrern am stärksten. Weil es nichts kostet, nimmt man dann die Straßenbahn, anstatt zu laufen oder Rad zu fahren und damit seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Diese fragwürdigen Effekte waren bislang immer zu beobachten. Und die eigentlichen Adressaten der Maßnahme – die Autofahrer – nehmen sie leider gar nicht so sehr wahr. Ihre ÖPNV-Nutzung stieg meist nur um zehn oder 20 Prozent. Das wäre doch ein Fortschritt. Ja, aber ein teuerer. Pro Adventswochenende hätte das Heidelberg 60.000 Euro gekostet. Das liegt vor allem an hohen Mitnahme-Effekten: Viele Leute wären sowieso mit dem ÖPNV gefahren, weil sie am Adventswochenende gerne in der Stadt sind. Dafür hätten sie auch das Ticket bezahlt, das sie dann kostenlos bekommen. Aber es sind vor allem Haushalte mit geringem Einkommen, die den ÖPNV nutzen. Wäre es nicht zumindest eine sinnvolle sozialpolitische Maßnahme? Doch, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es gibt ja auch so etwas wie Sozialtickets. Die ärmsten Haushalte könnte man auch gezielt anders fördern. Mit günstigen Tickets bekommt man die Menschen also nicht aus den Autos? Eher nicht. Der Preis ist bei der ÖPNV-Nutzung nur eine Komponente – und meist nicht die entscheidende. Wenn Autofahrer in die Stadt fahren, können sie in Heidelberg fast nur in Parkhäusern parken und das kann viel Geld kosten. Wahrscheinlich mehr, als wenn man hin und zurück den ÖPNV nutzt. Wären die Kosten entscheidend, sollte das dazu führen, dass man weniger mit dem Auto in die Stadt fährt. Das lässt sich aber nicht beobachten. Welches sind wichtigere Komponenten? Nach unseren Erhebungen hängt die ÖPNV-Nutzung entscheidend davon ab, ob Haltestellen gut erreichbar sind – sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz. Wenn es beim Arbeitsplatz günstige oder kostenlose, leicht zugängliche Parkplätze gibt, wirkt sich das zudem sehr negativ aus. Man müsste den Nahverkehr viel attraktiver machen, vor allem die Takte verdichten, um einen Umstiegseffekt zu erzielen. Und man müsste auf der anderen Seite das Autofahren nicht nur verteuern, sondern gleichzeitig unattraktiver gestalten, indem man etwa Parkraum anders nutzt. Sie leben selbst in Heidelberg. Was würden Sie der Stadt empfehlen? Ich bin großer Anhänger der Städtemaut und würde dafür plädieren, dass Heidelberg sie ausprobiert. Genauso fände ich gut, wenn man eine Verbilligung des ÖPNV testet und das wissenschaftlich begleitet. Ich glaube, man kann viele Menschen in die Bahn locken, wenn man etwa den Kurzstreckenpreis in der ganzen Stadt zulässt. Das könnte man ausprobieren und analysieren, bevor man eine teure Maßnahme implementiert. Wir Wissenschaftler wissen ja auch nicht, was passiert. Wir sind keine Hellseher. Denis Schnur

Aber natürlich müssen die Menschen weiter in die Stadt kommen. Das funktioniert seit Jahren über einen gut ausgebauten ÖPNV, der zudem kostenfrei ist. Und wer nicht in der Nähe eines S-Bahnhofs wohnt, fährt mit dem Pkw aus dem Umland zu dezentralen Parkhäusern in Neuenheim, Kirchheim oder Schlierbach und steigt dort um in Bus oder Bahn. Für kurze Wege in der Stadt stehen E-Roller und Leihräder bereit. Und wer ein Päckchen zu schleppen hat, kann sich ein Lastenrad mieten oder gleich ein Robo-Taxi rufen. Diese kleinen, autonom fahrenden Elektrofahrzeuge sind der neuste Baustein in Heidelberg – einer Stadt, die sich aufgemacht hat, die Mobilität der Zukunft Realität werden zu lassen. Einen kräftigen Schub für diese Entwicklung schaffte das Moderne-Stadt-Gesetz der Ampelregierung, die im Jahr 2024 ein Milliarden-Paket aufgelegt hatte, um die Städte zukunftsfest zu machen.

Ausgangspunkt dieser Entwicklung war der Schritt, den der Heidelberger Gemeinderat im Jahr 2022 ging: kostenfreier ÖPNV für alle. Dies motivierte so viele Pendler umzusteigen, dass schon wenige Jahre später Parkhäuser leer standen (in denen heute die Robo-Taxis auf ihren Einsatz warten). Ein weiterer Schub kam 2026, als die Umlandkommunen mit einstiegen. Es wurden Expresslinien eingerichtet zwischen Mannheim und Heidelberg, aber auch aus den Stadtteilen in die Altstadt. Jetzt ist man selbst vom Stadtrand in zehn Minuten im Zentrum.

Zugegeben hört sich der Text bisher ein wenig an wie ein Werbevideo für eine utopische Zukunft. Doch Mobilitätsforscher wie der Stuttgarter Professor Markus Friedrich entwerfen solche Szenarien – und halten sie für realisierbar. "Natürlich ist ein kostenloser ÖPNV nicht das Allheilmittel", sagt er. Um die Verkehrswende voranzubringen, müssten etwa Parkgebühren erhöht und Radlern Vorrang gegeben werden. Dazu gehört für ihn auch eine konsequente Geschwindigkeitsbeschränkung auf 25 km/h in der Stadt. Dänemark als einer der Vorreiter agiert wiederum über eine Zulassungssteuer: "Wenn Sie dort ein Auto kaufen, zahlen Sie zusätzlich noch mal den Neupreis des Fahrzeugs. Das führt dazu, dass Sie weniger Autos haben." Für Friedrich ist der Knackpunkt: Wie kriegt man Pendler zum Umsteigen? Dazu gibt es Berechnungen des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) – und die prognostizieren: Bei Kostenfreiheit würden doppelt so viele Bürger Bus und Bahn fahren, sieben Prozent würden vom Pkw dauerhaft auf den ÖPNV umsteigen.

Urbanes Leben: die Super-Blocks in Barcelona. Foto: Stadtmarketing Barcelona

Tatsächlich haben sich einige Städte längst auf den Weg gemacht, Mobilität und urbanes Leben neu zu denken. Sie alle setzen bei der Verkehrswende auf Zuckerbrot und Peitsche: Sogenannte "Pull-Faktoren" sollen Bus, Bahn, Fahrrad und Zu-Fuß-Gehen attraktiver machen, "Push-Faktoren" dagegen das Auto teurer oder umständlicher. 2020 wurden in Paris zum Beispiel 60 Kilometer neue Radwege gebaut, in den nächsten Jahren soll die Hälfte der 140.000 Parkplätze in der Stadt wegfallen. Barcelona richtet seit 2017 "Superblocks" ein – verkehrsberuhigte Bereiche mit hoher Aufenthaltsqualität mitten in Wohnquartieren. In der estnischen Hauptstadt Tallin sind Bus und Bahn kostenfrei, ebenso in Luxemburg.

Auch in Deutschland werden die Forderungen der Stadtbewohner, den lärmenden und schmutzigen Individualverkehr zu verbannen, immer lauter. Tempo 30, Fahrverbote, mehr Radwege, weniger und teurere Parkplätze – die Liste möglicher Maßnahmen ist lang. Und ganz oben steht: der massive Ausbau des Nahverkehrs – der am besten kostenlos sein soll.

Während mit Walldorf und St. Leon-Rot zwei kleinere Kommunen in der Region vorgeprescht sind und ihre Bürger seit Anfang des Jahres zum Nulltarif fahren lassen, ist das große Heidelberg – wo deutlich mehr Busse und Bahnen unterwegs sind – langsamer. Hier startet der Stadtrat jetzt erst die Diskussion, ob er Stück für Stück auf Ticketeinnahmen verzichtet. Oberbürgermeister Eckart Würzner will es der Partnerstadt Montpellier gleichtun und zunächst junge Menschen und Senioren umsonst fahren lassen. Langfristig hofft er auf finanzielle Hilfe des Bundes, damit alle in den Genuss des Freifahrtscheins kommen können. Er sieht das natürlich als Beitrag zur Verkehrswende, aber vor allem als Sozialprojekt, um Geringverdiener zu entlasten.

Selbst wenn ihm die Ampel-Regierung den Gefallen tut und wieder stärker in die Finanzierung des ÖPNV einsteigt, ist das nur einer von vielen notwendigen Schritten in Richtung Verkehrswende, da sind sich die Experten einig: Der Nulltarif erhöhe zwar die Nutzerzahlen, damit er aber auch den Pkw-Verkehr reduziert, müssen einige Hindernisse aus dem Weg geräumt werden.

So würden sich sicher viele Heidelberger freuen, wenn sie nach Lust und Laune in die Bahn einsteigen könnten, ohne sich Gedanken über ein Ticket machen zu müssen. Für die Verkehrswende wäre es jedoch wichtiger, dass die Bewohner des Umlandes umsteigen. Denn die Heidelberger legen schon jetzt viele Wege in der Stadt mit dem Rad zurück – es sind vor allem die Pendler, die Gäste und die Heidelberger, die in die Region fahren, die für Verkehr auf den Straßen sorgen. Bliebe es aber dabei, dass die Stadt Heidelberg ihr eigenes Süppchen kocht, müssten die Pendler zumindest besser am Stadtrand aufgefangen werden – mit komfortablen Parkhäusern, die hervorragend an das Zentrum angebunden sind.

Das führt zur nächsten großen Hürde: Derzeit ist der ÖPNV in Heidelberg gar nicht darauf ausgelegt, Menschen kostenlos von A nach B zu transportieren. Wenn der Nulltarif tatsächlich kommt und sich – wie vom DLR berechnet – die Nutzerzahlen verdoppeln, führt dies eben auch zu überfüllten Bussen und Bahnen. Heidelberg müsste also noch mehr Fahrzeuge anschaffen, als ohnehin geplant ist. Und bräuchte dafür mehr Abstellflächen.

Mehr Busse und mehr Straßenbahnen könnten dafür aber auch neue Strecken bedienen, könnten es den Menschen ermöglichen, ohne umzusteigen auch von Ziegelhausen nach Kirchheim, von Wieblingen in den Emmertsgrund zu fahren. Denn – davon sind die Fachleute überzeugt – nur wenn man sein Ziel ohne deutlich größeren Aufwand und ohne viel Zeitverlust erreicht, sind Menschen bereit, auf ihr Auto zu verzichten.

Das größte Hindernis auf dem Weg zur nahezu autofreien Stadt dürfte jedoch die Gewohnheit darstellen. Wer jahrelang mit dem Auto zur Arbeit gependelt ist, seine Musik laut aufdrehen kann und seine Ruhe hat, seinen Kindersitz montiert und den Regenschirm stets griffbereit im Handschuhfach hat, wird sich schwertun, stattdessen die Bahn zu nehmen. Neben besseren und günstigeren Verbindungen und Appellen hilft hier laut Experten nur eines: die Push-Faktoren – also die Peitsche. Nur wenn Autofahrer ausgebremst und zur Kasse gebeten würden, kämen sie ins Grübeln. Und damit tun sich Politiker, die wiedergewählt werden wollen, bislang schwer.