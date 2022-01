Markus Söder (CSU, l), Ministerpräsident von Bayern, überreicht dem britischen Prinzen Charles und seiner Frau, Herzogin Camilla, nach ihrer Eintragung in das Goldene Buch in der Residenz eine traditionelle Lederhose für das neugeborene Baby Archie Harrison von Prinzessin Meghan und Prinz Harry. Der britische Thronfolger Prinz Charles wendet sich regelmäßig in fließendem Deutsch, zuweilen auch auf Bairisch, an sein Publikum. Foto: dpa

Von Christoph Meyer

"Servus" und "Bleibt’s gesund": Der britische Thronfolger Prinz Charles (73) wendet sich regelmäßig auf Deutsch an sein Publikum, wenn er zu Besuch in der Bundesrepublik ist. Queen Elizabeth II. (95) parliert immer wieder auf Französisch. Doch schon bei der jüngeren Royals-Generation sieht es mau aus: Prinz William mühte sich vor einigen Jahren sichtlich ab bei einer teilweise auf Französisch gehaltenen Rede in Kanada. Bei den Untertanen gilt der Trend ebenso: Die heranwachsende Generation lernt immer seltener Deutsch und andere Fremdsprachen.

Der jährliche Language-Trends-Bericht des britischen Kulturinstituts ist ernüchternd: Wählten 2005 noch über 100.000 Kinder in England Deutsch für ihre Mittlere-Reife-Prüfung, waren es im Jahr 2020 nur noch etwa 40.000. Bei den mit dem Abitur vergleichbaren A-Levels sank die Zahl der Deutsch-Prüflinge sogar auf traurige 2666.

Seinen Höhepunkt erlebte das Interesse an Deutsch im Jahr 2001, als sich 571.000 Schüler für Deutsch als Prüfungsfach anmeldeten. Doch nachdem die Labour-Regierung 2004 die Pflicht zur Wahl mindestens einer Fremdsprache als Prüfungsfach abschaffte, hat das Interesse englischer Schülerinnen und Schüler stetig nachgelassen. "Das war katastrophal und das ist auch ein Grund, warum man immer gegen den Strom schwimmt, wenn man die Sprachen stärken will", sagt Katrin Kohl, die als Professorin für Deutsch an der Uni Oxford lehrt. An eine Trendumkehr ist ihrer Meinung nach nicht zu denken. Für immer weniger Schulen lohnt es sich, das Fach anzubieten. Und ist einmal keine Lehrkraft mehr da, die Deutsch unterrichten kann, kehrt das Fach kaum wieder an eine Schule zurück.

Der Hauptgrund ist – geradezu banal – ein statistischer: Wer Deutsch als Prüfungsfach wählt, schneidet im Schnitt schlechter ab als Mitschüler, die sich beispielsweise für Geschichte entscheiden. Das ist für die Schüler ein Problem, aber auch für Schulen, deren Qualität und Ruf am Abschneiden ihrer Zöglinge bei zentralen Prüfungen gemessen wird. Deutsch gilt in England als eine schwer zu lernende Sprache.

Gleichzeitig gehen auch die Gelegenheiten zum Austausch zurück. Die Unterbringung bei Gastfamilien gilt in Großbritannien inzwischen als risikobehaftet. Denn wer einen Schüler oder eine Schülerin bei sich aufnimmt, muss ein Führungszeugnis vorlegen. Da es in Deutschland keine vergleichbaren Regelungen gibt, verzichten seit einigen Jahren viele Schulen auf die Auslandsaufenthalte. Die Pandemie brachte den Austauschbetrieb dann ohnehin zum Erliegen.