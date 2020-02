Beton gewordener Überwachungsstaat: Die Stasi hat ihre Augen und Ohren überall – das will wohl das Relief an der damaligen Stasi-Zentrale in Leipzig sagen. Fotos: Andreas Schmidt/Anke Duensing

Von Alexander R. Wenisch

Daniel Weißbrodt hat die Wende als Jugendlicher erlebt – und sich kurz darauf an der Uni Leipzig zum Studium eingeschrieben. Seither erforscht der heute 47-Jährige die Geschichte der deutschen Teilung, des Alltagslebens in der kommunistischen Diktatur der DDR und der Stasi. In der Gedenkstätte "Runde Ecke", dem ehemaligen Sitz der Bezirksverwaltung für Staatssicherheit in Leipzig, vermittelt er Besuchern, mit welchen perfiden Ideen die Stasi die eigenen Bürger kontrolliert und mundtot gemacht hat.

Daniel Weißbrodt.

Herr Weißbrodt, lassen Sie uns spekulativ starten: Wie sähe die Stasi heute mit den aktuellen digitalen Kontrollmöglichkeiten aus?

Das setzt natürlich voraus, dass es die friedliche Revolution nicht gegeben hätte. Wahrscheinlich wäre die DDR dann heute so etwas wie ein kleines China – mit einem Punktesystem, das für sozialkonformes Verhalten sorgt, mit Internetzensur, mit Videoüberwachung. Digital lassen sich ja Unmengen Daten über die Bürger sammeln; das wäre ein Schlaraffenland für die Stasi. Reale Probleme bereitet aber die Auswertung dieser Daten – das ist ja auch heute die größte Herausforderung für die Geheimdienste. Aber ehrlich gesagt, will ich mir das gar nicht ausmalen, in welchem Staat wir dann heute leben würden.

Als vor 70 Jahren die Stasi gegründet wurde, war da schon Ziel, einen massiven Überwachungsapparat aufzubauen?

Jeder Staat im sowjetischen Machtbereich hatte einen starken Geheimdienst, auch mit polizeilichen Befugnissen. Das hat historische Gründe. Denn es gab die Erfahrungen der kommunistischen Bewegung, immer wieder auch militärisch bekämpft worden zu sein. Von Anfang an wollte man einen mächtigen Geheimdienst in Stellung bringen gegen die vermeintlichen äußeren Bedrohungen durch den Kapitalismus. Tatsächlich gab es vor dem Mauerbau auch Sabotageakte mit dem Ziel, die DDR zu destabilisieren. Allerdings nicht in dem Umfang, wie es dann später als Rechtfertigung für die Abschottung kolportiert wurde. Das war Propaganda. In den Blick der Stasi gerieten dann aber auch die "Feinde im Inneren", diejenigen, die noch nicht begriffen hatten, dass der Sozialismus großartig ist und die Partei immer recht hat.

War die Stasi stärker im Inneren oder in der Spionage?

Sie war natürlich auch in der Bundesrepublik ziemlich aktiv. 1989 hatte die HVA, die Hauptverwaltung Aufklärung, die Auslandsaufklärung der Stasi, 3800 Mitarbeiter, die sich und ihre "Kundschafter des Friedens" als den zweitbesten Geheimdienst der Welt, gleich nach dem Mossad, betrachteten. Das war natürlich mächtig größenwahnsinnig. Aber ihre ganze Stärke entfaltete die Stasi in der Überwachung der eigenen Bürger. Hierfür hatte die Stasi alle zehn Jahre die Zahl der Mitarbeiter in etwa verdoppelt – und war damit ein enorm starkes Machtinstrument der SED-Diktatur.

Wie groß war die Stasi am Ende der DDR?

Ende der 80er Jahre hatte die Behörde 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Bezogen auf die kleine Bevölkerungszahl der DDR von knapp 17 Millionen war die Stasi der größte Geheimdienst, der je existiert hat. Dazu kamen noch einmal 180.000 inoffizielle Mitarbeiter. Einer von etwa 50 Erwachsenen war bei der Stasi oder hat für sie gespitzelt. In der DDR hieß es immer: Wenn drei beieinanderstehen, ist einer von der Stasi. Etwas überspitzt, aber tatsächlich war die Durchdringung der Bevölkerung enorm.

Funktionieren Diktaturen nur, indem sie die eigene Bevölkerung unterdrücken? Ist das ein Wesenskern?

Ja! Es ist das Wesen einer Diktatur, die freie Entfaltung ihrer Bürger nicht zulassen zu können.

Halten Sie es für realistisch, dass das Misstrauen vieler Menschen heute in Ostdeutschland gegenüber dem Staat noch aus der Erfahrung rührt?

Prägungen verschwinden nicht von heute auf morgen, und der Umgang mit neuen, veränderten Bedingungen muss gelernt werden. Vor allem diejenigen, die in der DDR sozialisiert wurden, tragen auch heute noch einen – mehr oder weniger großen – Anteil dieser Prägungen in sich. Dazu kommen die Fehler des schnellen Vereinigungsprozesses. 1990 wurde die nationale Karte gespielt. Demokratische Mitbestimmung kam eindeutig zu kurz, dazu kam die Massenarbeitslosigkeit. Diese erneuten Ohnmachtserfahrungen der frühen 90er Jahre waren für viele Ostdeutsche traumatisierend und sind zum Teil prägend bis heute.

Nach der Wende, als die Stasi-Akten einzusehen waren, kamen ja einige spektakuläre und auch tragische Fälle ans Licht: Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder, die für die Stasi gearbeitet haben …

Ja, da gab es viele Fälle, öffentliche und private, die tiefe Wunden gerissen haben. Knud Wollenberger zum Beispiel, der seine Frau, die Publizistin und Bürgerrechtlerin Vera Wollenberger, jahrzehntelang bespitzelt hat. Oder die Geschichte um den Schriftsteller Sascha Anderson, der seine Kollegen im Prenzlauer Berg an die Stasi verraten hat, und der 1991 von Wolf Biermann und Jürgen Fuchs enttarnt wurde.

Aber den Bürgern war die Überwachung bewusst.

Ja, das war den meisten bewusst. Es war immer klar, dass man heikle Dinge nicht am Telefon besprach. Dann traf man sich zum Gespräch im Park, wenn zu befürchten war, dass Räume daheim verwanzt sind. Das waren Versuche des Selbstschutzes. Es gab partiell durchaus Möglichkeiten, sich dem Konformitätsdruck zu entziehen. Und solange man zu bestimmten Anlässen – zum Beispiel bei den Paraden am 1. Mai – ritualisiert seine Solidarität mit dem Staat bekundete und sich ansonsten bei Betriebsversammlungen oder in der Schule, also in der Öffentlichkeit, nicht widerständig äußerte, solange konnte man recht unbehelligt leben.

Was passierte jemandem, der sich widersetzte?

Wenn die Stasi oder die SED jemanden als "Feind" erkannt hatte, weil er sich offen gegen das System äußerte, für den wurde es schnell sehr ungemütlich. Es gab ein ganzes Bündel von Maßregelungen. Man wurde aus höheren Positionen gefeuert und musste sich "in der Produktion bewähren". Jugendliche wurden in sogenannte Jugendwerkhöfe gesteckt – eine Mischung aus Kinderheim und Knast, in denen Gewalt an der Tagesordnung war. Und es gab die Stasi-Untersuchungshaft mit dem ganzen Arsenal von auch psychischer Folter wie Schlafentzug oder monatelanger Einzelhaft. Das Ziel war immer das gleiche: die Widerspenstigen zu brechen.

Also hat man sich am besten im Alltag arrangiert?

Ja, für den überwiegenden Teil der Bevölkerung gilt das. Vor allem nach dem Mauerbau 1961 musste man irgendwie sehen, wie man in diesem System zurechtkam. Andererseits gab es seit Amtsantritt Erich Honeckers und der Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik Anfang der 70er auch den Versuch, es den Menschen leichter zu machen, sich zu arrangieren. Man versprach einen gewissen Wohlstand, günstige Wohnungen und Lebensmittel. Das funktionierte in den 70ern und frühen 80ern noch ganz gut. Dann bröckelte die Zustimmung rasant. Weil die Planwirtschaft schlecht organisiert war und an den Bedürfnissen vorbei ging, aber auch, weil die von Gorbatschow angestoßenen Reformen, in die die Bevölkerung große Hoffnungen setzte, von der DDR-Führung abgelehnt wurden. Und natürlich, weil die DDR-Bürger im Fernsehen sahen, wie die Menschen in der Bundesrepublik lebten.

Dann die Friedliche Revolution – und die Stasi, die ja angeblich alles über die Bürger wusste, hat das nicht kommen sehen? Wurde die Situation in Leipzig oder Berlin schlicht unterschätzt?

Ja, ich denke schon. Es herrschte die Ansicht, es gibt Oppositionelle, aber die sind in der Minderheit, und die schalten wir aus, wenn sie zu aufmüpfig werden. In gewisser Weise fand aber auch eine tendenzielle Liberalisierung in der DDR statt. In den 80ern war möglich und erlaubt, wofür man in den 50ern noch ins Zuchthaus kam. Doch das Bild von der Gesellschaft, das Stasi und SED hatten, war verzerrt. Klare Meinungsumfragen konnte der Staat ja nicht machen: "Was halten sie von der SED?" – darauf hätte ja niemand ehrlich geantwortet, denn er wusste, er würde im Knast landen. Und als die friedlichen Massenproteste kamen, wussten sie tatsächlich nicht, was sie tun sollen. Auf ein blutiges Ende der Demos waren die Krankenhäuser schon vorbereitet – aber für eine gewaltlose Massendemonstrationen gab es keine Einsatzpläne.

Was wurde aus den Stasi-Funktionären nach der Wende?

Die hatten es leider meist recht leicht. Sie waren die ersten, die arbeitslos wurden, und fanden oft recht schnell neue Jobs. Die Modrow-Regierung hatte 89/90 sogar noch versucht, die alten Stasi-Kader in den Stadtverwaltungen, Schulen, Arbeitsämtern unterzubringen. Aber diese Jobs verloren sie spätestens nach der Wiedervereinigung schnell wieder, als die systematischen Überprüfungen begannen. Viele kamen aber auch relativ bequem bei den Autohäusern, Banken oder Versicherungen unter, die Anfang der 90er in den Osten kamen, und dort wurden sie in den seltensten Fällen wieder entlassen.

Erwarten Sie in den noch nicht gesichteten Stasi-Akten noch Überraschungen; eine Geschichte wie die von Wolf Biermann oder einen zweiten Günter Guillaume?

Viele Akten hat die Stasi Ende 1989 geschreddert; da gingen schätzungsweise 20 bis 40 Prozent unwiederbringlich verloren. Ein Teil ist in Papierschnipseln übrig. Und das wird seit Jahren von fleißigen Puzzlern zusammengesetzt. Eine Sisyphusarbeit für vielleicht noch mal 30 Jahre. Vielleicht liegt da noch die eine oder andere Schlagzeile verborgen, aber die Geschichte der Stasi und der SED-Diktatur werden wir nicht neu schreiben müssen. Insgesamt ist die Zeit sehr gut wissenschaftlich aufgearbeitet.