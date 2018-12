Von Alexander R. Wenisch und Kathrin Hoth

Man kann es dann doch nicht lassen: Zwischen den Jahren Bilanz ziehen, was das Jahr so gebracht hat, was man erlebt hat. Und dann nimmt man sich für das Neue etwas Gutes vor. Doch wer hat es nicht erlebt, dass sich die Vorsätze bis Ende Januar verflüchtigen, weil man gegen seinen Schweinehund dann doch nicht ankommt? Vielleicht sind die großen Würfe - 15 Kilo abnehmen, jeden Tag Sport machen, mit dem Rauchen aufhören - auch einfach unrealistisch, das Scheitern programmiert. Darum haben wir 19 Ideen für 2019 zusammengestellt - einfache Vorsätze, die sich leicht realisieren lassen und die das Leben und vor allem das Miteinander besser machen. Plus eine Einschätzung, wie viel Disziplin (1 = wenig bis 3 = mehr) nötig ist.

01. Kleidertausch-Party: Mal ehrlich: Der Kleiderschrank quillt doch längst über, oder? Mit Klamotten, die zwar noch gut sind, aber irgendwie zwicken. Statt das Zeug jetzt säckeweise zum Altkleidercontainer zu fahren, einmal im Vierteljahr mit Freunden eine Kleidertauschparty veranstalten. So finden die eigenen Teile einen neuen Besitzer und man selbst geht mit einem frischen Outfit nach Hause, ohne einen Cent dafür bezahlt zu haben. Disziplin: 2

02. Keine Spontankäufe: Dazu passt auch der Ansatz: In der Stadt oder im Netz keine Spontankäufe. Das tut nicht nur dem Geldbeutel gut, sondern auch fürs Feng Shui. Und wer sich als Bäcker- und Imbiss-Opfer sieht: Warum statt einem Schokocroissant auf die Hand oder einer Curry-Wurst zwischenrein nicht lieber einen spontanen Apfel oder eine Banane? Disziplin: 2

03. Tür aufhalten und lächeln: Wer den Eindruck hat, es mangelt an zwischenmenschlicher Freundlichkeit, der kann mit kleinen Gesten positiv Vorbild sein: Einfach mal im Laden, im Büro oder daheim die Tür aufhalten. Und wenn wir schon dabei sind: Auf der Straße, in der Nachbarschaft einfach mal wieder "Guten Tag" sagen. Und wer es ganz verrückt will, der kann sich trauen, einen Fremden einfach spontan anzulächeln. Wetten, man bekommt ein Lächeln zurück? Und schon geht es einem selbst auch besser. Disziplin: 1

04. Nicht mehr hupen: Nervt Sie das auch? Dieses dauernde Gehupe, weil man an der gerade grün gewordenen Ampel nicht mit quietschenden Reifen einen Kavalierstart hinlegt? Warum diese Hektik? Leute, hört einfach mal auf zu hupen! Und wenn wir schon dabei sind: Einmal am Tag auf seine Vorfahrt verzichten und jemanden abbiegen oder in Ruhe ausparken lassen. Disziplin: 2

05. Weniger motzen: Ohnehin ist das Hupen nur eine Ausprägung des allgemeinen Trends, über alles und jede Kleinigkeit zu motzen. Dabei ist es doch eine alte Weisheit: Meckern, stänkern, nörgeln macht hässlich! Innerlich und äußerlich. Also bitte einfach mal locker und Fünfe gerade sein lassen. Disziplin: 1

06. Loses Gemüse: Dass Plastik des Teufels kleine Schwester ist, weiß mittlerweile jedes Kind. Wer nicht gleich in die Vollen gehen und sein komplettes Leben plastikfrei gestalten will, der kann wenigsten klein anfangen und Obst und Gemüse unverpackt (besser noch beim Selbstvermarkter) kaufen. Disziplin: 1

07. Mehr selbst kochen: Und wenn man das schöne Gemüse nach Hause getragen hat: Statt Fertigpizza reinschieben und dabei Koch-Shows gucken endlich mal selbst mehr kochen. Frisch und gesund. Und die Reste vom Wochenende nicht wegwerfen, sondern montags, dienstags aufbrauchen. Disziplin: 2

08. Guten Gedanken: Fragen Sie mal in ihrem Freundeskreis herum: Es wird Sie überraschen, wie viele Menschen insgeheim kein gutes Haar an sich lassen. An den eigenen Macken, dem etwas zu dicken Bauch, der eigenen Unsicherheit. Ach, geht Ihnen auch so? Na dann der Tipp: Jeden Tag einen guten Gedanken - an sich selbst! Wirkt Wunder! Disziplin: 1

09. Handy weg: Ja, Handy oder Tablet bestimmen unser Leben. Ich weiß. Trotzdem, machen Sie den Versuch: Einen Tag auf Facebook, Whats-App und Push-Nachrichten verzichten. Und Sie werden merken, dass Sie sehr viel Freiheit gewinnen. Wem das verrückt vorkommt, der startet meinetwegen sonntags. Wer mutig ist, packt gleich am ganzen Wochenende das Handy weg. Disziplin: 3

10. Raus aus der Anonymität: Wer in der Stadt wohnt, kennt das meist: Seinen direkten Nachbarn kennt man nicht. Warum also nicht eine gemeinsame Feier organisieren, um sich besser (oder überhaupt) kennenzulernen? Disziplin: 2

11. Alte Freunde treffen: Wie viele Menschen waren Ihnen früher wichtig ... und irgendwie hat man sich aus den Augen verloren? Also alte Kontakte wieder auffrischen und sich einmal im Monat mit einem alten Freund treffen. Das ist wie Facebook nur in echt! Disziplin: 2

12. Raus an die Luft: Echt analog ist es auch, seinen Schreibtisch, sein Sofa mal zu verlassen und eine halbe Stunde an die Luft zu gehen. Wenn es gut läuft, bläst Ihnen der Wind das Hirn frei und Sie haben wieder Power und Platz für frische Ideen. Wer will, kann gleich noch einen Baum umarmen. Disziplin: 2

13. Sportsachen ausräumen: Sport ist gut! Und dann kommt man ausgepowert nach Hause und wirft die Tasche mit den verschwitzten Sachen einfach in die Ecke. Und wer packt das stinkige Zeug am nächsten Morgen aus? Ich sage: Das innerfamiliäre Klima wird gleich doppelt besser, wenn man seine Sportsachen noch am Abend auspackt. Disziplin: 1

14. Ein gutes Buch: Mehr lesen, den Wunsch haben viele. Warum also nicht überschaubar anfangen: Ein gutes Buch pro Monat. Eine nette Buchhändlerin empfiehlt Ihnen sicher eine passende Lektüre. Disziplin: 1

15. Nicht bocken: Ärger immer wieder in sich reinfressen, so lange bis man quasi platzt - und der große Krach da ist. Tut der Gesundheit nicht gut und ist schlecht fürs Karma. Besser: Wenn Ihnen was nicht passt, sagen Sie es gleich, lassen Sie es sich nicht aufstauen. Das meiste ist mit bestimmter Freundlichkeit zu klären. Disziplin: 2

16. Handtasche aufräumen: Es muss ja nicht gleich der ganze Keller sein: Die Handtasche aufräumen ist ein Anfang! Disziplin: 1

17. Rechtzeitig ins Bett: Der Tag war anstrengend und man kann sich nur noch dazu aufraffen, vor dem Fernseher zu hängen. Geht doch jedem so! Gehen Sie lieber ins Bett und schlafen Sie sich aus ... das wirkt Wunder. Disziplin: 1

18. Mehr spielen: Das Leben ist ernst genug. Also: Sich am Wochenende zwei Stunden Zeit nehmen und ein ganz klassisches Brettspiel mit Freunden oder den Kindern spielen! Laaaangweilig! Von wegen: Sie werden erstaunt sein, welche Gespräche da zustande kommen. Disziplin: 2

19. Auf’s Rad: Das Auto stehen lassen und kurze Wege mit dem Rad erstrampeln. Tut mehrfach gut: Der eigenen Gesundheit, dem Klima, dem Gewissen. Disziplin: 1