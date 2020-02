Von Annette Steininger

Hirschberg. Die Tochter von Martina K. bräuchte eigentlich ergotherapeutische Unterstützung. Eigentlich. Das Kind hat das Koolen-de-Vries-Syndrom – eine durch eine Störung im Erbgut verursachte Entwicklungsverzögerung. Seit Jahren sucht Martina K. nun schon einen Therapieplatz für die Zwölfjährige. Die Resonanz ist ernüchternd. "Schon seit zwei Jahren stehe ich auf der Warteliste für eine Praxis in Hirschberg," sagt die Ladenburgerin.

Da geht es Martina K. wie vielen Eltern in der Region, die für ihren Nachwuchs Hilfe brauchen. Die Plätze sind rar, die Wartezeiten lang. Selbst wenn dringender Bedarf besteht. Die Praxis in Hirschberg war Martina K. empfohlen worden, weil die Mitarbeiter dort besonders geduldig seien mit "speziellen Kindern".

Ihre Tochter sei entwicklungsverzögert, braucht in mehreren Bereichen Unterstützung, beschreibt die Mutter. Das Mädchen war früher bereits in einer Ergotherapie, damals ging es darum, die Grobmotorik zu üben – dem Mädchen fiel das Laufen schwer. Dann wechselte Martina K. mit dem Kind in eine logopädische Therapie, da die Tochter erst mit fünf Jahren anfing zu sprechen. Bei der nun anstehenden Therapie soll es darum gehen, die Feinmotorik zu trainieren. "Sie tut sich schwer damit, genügend Druck auf einen Stift auszuüben, um etwas aufs Papier zu bringen", berichtet Martina K.

Also fing die Mutter an zu telefonieren. Bei fünf Praxen fragte sie an – vom Odenwald bis nach Mannheim. Sie wäre ja auch bereit, für einen Therapieplatz zu fahren. Aber überall erhielt sie die gleiche Antwort: Es gibt eine mehrmonatige Warteliste. Die Praxis in Hirschberg hatte immerhin Termine für sie – um 8 Uhr morgens. "Das ist für uns nicht machbar. Meine Tochter hat da Schule", sagt die Mutter von drei Kindern. Dreimal in der Woche besucht ihre Zwölfjährige auch bis nachmittags eine Förderschule. Danach einen Termin zu bekommen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein.

Elke Kumar, die eine Ergotherapie-Praxis in Hirschberg-Leutershausen hat, weiß um den Kummer der Betroffenen – und um den der Therapeuten. "Der Frust ist auf beiden Seiten groß", sagt die 42-Jährige und seufzt. Jeden Tag kämen neue Anmeldungen rein, aber sie müsste die Eltern vertrösten beziehungsweise auf die Warteliste setzen. "Es frustriert mich jeden Tag", gibt sie offen zu. Zumal der Hilfebedarf groß sei.

Ursächlich für die Schwierigkeiten bei der Terminvergabe sind aus ihrer Sicht auch gesellschaftliche Veränderungen. "Mehr und mehr Kinder benötigen späte Nachmittagstermine", erklärt sie. Oft sind die Eltern berufstätig und die Kinder in einer Ganztagesbetreuung.

"Kinder mit Therapiebedarf sind strukturell benachteiligt, wenn sie eine Ganztageseinrichtung besuchen müssen, weil zum Beispiel die alleinerziehende Mutter arbeiten muss", ärgert sich die Therapeutin. So entstünde Bedarf für späte Termine, der kaum abzudecken sei, da die Therapeutinnen – meist Frauen – selbst oft nur im Rahmen der üblichen Betreuungszeit ihrer eigenen Kinder arbeiten können.

In Kumars Praxis gibt es mittlerweile Wartezeiten von bis zu zwölf Monaten und mehr für einen konstanten Therapieplatz. Entwicklungsdiagnostiken werden nach Möglichkeit dazwischengeschoben. "Diese Situation ist für alle Beteiligten schwer zu akzeptieren", sagt Kumar.

Und die vollen Terminkalender der Ergotherapeuten haben weitreichende Folgen, wenn Eltern auf Diagnosen und Berichte angewiesen sind und sich ohne diese Unterlagen die Bewilligung weiterer Unterstützung – zum Beispiel von Schulbegleitern – verzögert. Benötigt ein Schlaganfall-Patient beispielsweise nach einer Reha eine ergotherapeutische Behandlung zu Hause, könne diese nicht garantiert werden.

Die Leutershausener Ergotherapeutin ist mit ihren Sorgen und Nöten nicht allein. "Die Wartezeit bei uns beträgt je nach Flexibilität sechs bis zwölf Monate", sagt Mira Strauß aus Edingen-Neckarhausen. "Bei allen ist es natürlich dringend, denn niemand ruft in einer ergotherapeutischen Praxis an, wenn er nicht gerade Hilfe benötigt."

Die 45-Jährige ist seit 1998 Ergotherapeutin "mit Herz und Seele", wie sie sagt. Seit 2006 selbstständig mit eigener Praxis. Da sich in dieser Zeit die Situation zugespitzt hat, fing sie an, auf die Situation der Heilmittelerbringer, zu denen neben Ergotherapeuten auch Logopäden oder Physiotherapeuten zählen, aufmerksam zu machen.

Sie bildete ein Netzwerk, setzte sich mit Therapeuten jeder Branche auseinander, nahm an Aktionen teil und traf Politiker. "Ich werde dran bleiben und immer wieder laut sein", betont Strauß. Ihrer Meinung nach müsste sich vor allem in der Sichtweise der Außenwelt – Politik, Ärzteschaft, Krankenkassen – etwas ändern. "Unsere Arbeit wird immer noch nicht so wertgeschätzt, wie es eigentlich sein sollte", findet Strauß.

Die bundesweite Vereinheitlichung von Preisen für Heilmittelleistungen im vergangenen Jahr sei zwar schon ein kleiner Schritt in die richtige Richtung gewesen. "Allerdings waren gerade Bayern und Baden-Württemberg schon vorher an der Obergrenze, sodass der Unterschied nicht gerade frappierend war", sagt die Ergotherapeutin.

Für eine Behandlung von 45 Minuten gab es gut 42 Euro von der Krankenkasse, nach der Reform sind es etwa zehn Euro mehr. "Ich glaube, wenn ich nach Tarif bezahlen könnte und die freien Praxen genauso eine Anerkennung wie Kliniken hätten, dann würde sich die Wartezeit verringern und ich könnte mir meine Mitarbeiter wieder aussuchen", überlegt die Ergotherapeutin laut.

In einer Praxis will ich nie mehr als Angestellte arbeiten", sagt dazu auch eine Heidelberger Ergotherapeutin. Sie kann sich höchstens vorstellen, sich selbstständig zu machen. Oder aber im Krankenhaus zu arbeiten, denn da sei die Bezahlung besser. Hinzu kommt eine Kosten-Hürde: Rund 86 Prozent der Ausbildungseinrichtungen sind in privater Trägerschaft; die Ausbildungskosten können bis zu 20.000 Euro betragen.

Den Beruf ergreifen wollen auch immer weniger Menschen: So nennt der Deutsche Verband der Ergotherapeuten (DVE) den Rückgang bei den Auszubildendenzahlen "dramatisch". In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Neueinsteiger demnach um 30 Prozent zurückgegangen.

Was sich aus Sicht des DVE ändern müsste, um den Beruf wieder attraktiver zu machen? "Ausbildungskostenfreiheit für alle Berufsfachschulen deutschlandweit", sagt Bettina Kuhnert, Vorstandsmitglied für Versorgung und Kostenträger. In manchen Bundesländern, aber nicht in Baden-Württemberg, ist dies der Fall. So hat sich gerade erst Hessen auf den Weg gemacht, eine Länderregelung zur Schulgeldfreiheit umzusetzen.

Auch eine Überführung des Berufs auf lange Sicht in ein grundständiges Studium würde helfen, ist der DVE überzeugt. Als einen wichtigen Schritt nennt er bessere Gehaltsmöglichkeiten. "Eine Arbeit auf Augenhöhe mit allen anderen Gesundheitsfachberufen" wünschen sich zudem die Ergotherapeuten.

Doch bis es so weit ist, kann es noch lange dauern. Was also können Eltern und Therapeuten in der Zwischenzeit tun? Elke Kumar hatte da eine pfiffige Idee: Sie bot im Januar einen fünftägigen Online-Kurs an, in dem sie per Newsletter und auch live beispielsweise Tipps für Vorschulkinder gab, die sich mit der Stifthaltung schwertun. "Das ersetzt natürlich keine Therapie", betont Kumar. Aber Eltern können durchaus auch zu Hause etwas tun. So lautet einer ihrer Tipps: Einfach mal das Kind ermutigen, sich das Butterbrot selbst zu schmieren.

Gleich der erste Online-Kurs war ein voller Erfolg – mit über 250 Anmeldungen. Der nächste soll im März starten. Während der "Mini-Kurs" noch kostenlos ist, bietet Kumar im Anschluss ein vierwöchiges kostenpflichtiges Seminar an.

Martina K. aber braucht für ihre Tochter eine ergotherapeutische Behandlung von Mensch zu Mensch. Und sie wartet weiter auf einen Termin: "Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben", sagt sie.