Von Harald Berlinghof

Der einsamste bewohnte Ort der Erde ist die Inselgruppe Tristan da Cunha im südlichen Pazifik etwa in der Mitte zwischen Südafrika und Uruguay. 267 Bewohner bevölkern die zwölf Kilometer durchmessende Insel, die wiederum 2430 Kilometer von der nächsten bewohnten Insel entfernt liegt. Der nächste bewohnte Ort zur Insel ist die Internationale Raumstation, die gelegentlich in 408 Kilometern Höhe über das Eiland fliegt.

Der abgelegenste menschenleere Ort der Erde ist Point Nemo zwischen Chile und Neuseeland im Pazifik. 2688 Kilometer sind es bis zur nächsten Inselgruppe. Gleichzeitig gilt Point Nemo wegen der geringen Meeresströmungen und der geringen Winde als biologisch inaktivster Ort der Erde. Abgelegenste Stadt der Erde ist hingegen Dubai, mitten in einer Wüste gelegen.

Als artenreichster Ort unseres Planeten wird immer wieder der Nationalpark Yasuni zwischen Ecuador und Peru genannt. Auf einem Hektar Fläche konnten 655 verschiedene Baumarten gezählt werden. Das sind mehr als in den USA und Kanada zusammengenommen. Hier gibt es 271 Reptilien- und Amphibienarten sowie 100.000 Insektenarten auf einem einzigen Hektar.

Um den Titel der höchstgelegenen Stadt der Erde streiten sich La Rinconada in Peru und Wentschuan in Tibet. Beide liegen in etwa 5100 Metern Höhe. Die am dichtesten bevölkerte Stadt der Erde ist mit 477.000 Einwohnern je Quadratkilometer Dhaka in Bangladesh, Mogadischu und Mumbai folgen. Tokio, Djakarta, Delhi haben zwar mehr Einwohner, aber auch mehr Fläche. Wo der schönste Ort der Erde zu finden ist, das liegt im Auge des Betrachters und ist Geschmackssache.

Fest steht: Das Ende der Welt ist jedenfalls nicht bei einer Erdumrundung zu finden, sondern nur in einem Raumschiff. In 100 Kilometern Höhe beginnt definitionsgemäß der Weltraum und die Erdatmosphäre wird allmählich so dünn, dass man vom Vakuum spricht. Von diesem kältesten und dunkelsten Ort aus kann man aber auch einen Blick nach unten werfen – auf unseren prächtigen Blauen Planeten (Foto: Getty) mit all seinen faszinierenden Extremen.