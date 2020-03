Von Stefan Kern

Heidelberg. Guido Thimm ist Scientific Manager am Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg und erklärt die Hintergründe des Schaltjahres.

Warum ist der Schalttag nötig? Durch die Bewegung der Erde um die Sonne verändert sich täglich die Position der Sonne vor dem Fixsternhimmel (könnten Sie diesen bei Tag sehen ;-)). Stellen Sie sich dazu einfach ein Karussell vor: Während Sie sich in einer Gondel sitzend um die Mitte drehen, erscheint Ihnen diese Mitte des Karussells stets vor einem anderen Hintergrund bis sie wieder den Ausgangspunkt erreicht haben. Im Fall der Sonne ist ein solcher Ausgangspunkt zum Beispiel der Frühlingspunkt, der Punkt der sogenannten Tag- und Nachtgleiche am 21. März. Gegenwärtig benötigt die Sonne rund 365 Tage, 5 Stunden, 49 Minuten, bis sie diesen Punkt wieder erreicht hat. Es dauert also knapp sechs Stunden länger als das Kalenderjahr. Würde man also nicht alle vier Jahre einen zusätzlichen Tag – den Schalttag – einfügen, würde unsere Zeitrechnung um rund einen Tag vom astronomischen Jahreslauf abweichen. Dies wird durch einen zusätzlichen Tag – den 29. Februar – ausgeglichen. Weil aber auch das nicht exakt ist, muss der Schalttag ab und zu auch ausgelassen werden.

Geht es noch komplizierter? Ja, denn tatsächlich ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Erde um die Sonne bewegt, nicht konstant, die Lage der Erdachse relativ zur Sonne verändert sich langsam und die Erdrotation verringert sich sehr langsam aber stetig. Aber das sind winzige Effekte, die sich erst über Jahrzehnte oder Jahrhunderte auf die Kalenderrechnung auswirken.

Welche Strecke legt die Erde in einem Jahr zurück? Rund 940 Millionen Kilometer.

Wie schnell ist die Erde? Rund 30 km/s oder 108.000 km/h. Die Geschwindigkeit variiert etwas, da die Umlaufbahn der Erde nicht exakt kreisförmig ist.

Wie misst man das genau? Es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens: die Aberration von Sternlicht. Hier nutzt man die Endlichkeit der Lichtgeschwindigkeit aus. Das funktioniert so ähnlich wie bei einem Regenschirm: Laufen Sie im Regen, müssen Sie den Schirm umso mehr gegen den Regen neigen, je schneller Sie gehen. Aus der Neigung können Sie auf die Geschwindigkeit schließen. Den Regentropfen entsprechen die Lichtteilchen, die Photonen. Die zweite Messmethode kann man mit dem akustischen Doppler-Effekt vergleichen: Fährt ein Polizeifahrzeug mit eingeschalteter Sirene auf Sie zu, wird der Ton immer höher – ist es vorbeigefahren, wird der Sirenenton tiefer. Aus der Differenz der Tonhöhe kann man auf die Geschwindigkeit schließen. Genauso verhält es sich bei Licht und seinen Wellen.

Läuft mit dem Schalttag alle vier Jahre alles wieder in geordneten Bahnen? Nicht exakt. Deswegen sind gelegentlich zusätzliche kleinere Korrekturen erforderlich, die Schaltsekunden.

Wie oft ist eine Schaltsekunde notwendig? Ein Sonnentag dauert um Sekundenbruchteile länger als 24 Stunden. Darum muss etwa alle 18 Monate eine Schaltsekunde eingefügt werden.