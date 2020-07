Von Christian Satorius und Christina Horsten

"Nenn’ mich Perseverance", heißt es auf dem Twitter-Profil des nächsten Mars-Rovers der US-Raumfahrtbehörde Nasa. Hobbys: Fotografieren, Steine sammeln und Offroad-Fahren. Im Juli soll der rund 1000 Kilogramm schwere unbemannte Rover von der Größe eines Kleinwagens zum Mars starten – "angetrieben davon, nach Spuren von früherem Leben zu suchen, neue Technologien für die Zukunft menschlicher Exploration zu testen und die ersten Steinproben zu sammeln, die wieder zur Erde zurückgebracht werden sollen".

Rund zwei Monate nach dem Start des "CrewDragon", mit dem die Nasa gemeinsam mit dem privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX erstmals seit neun Jahren wieder US-Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation ISS beförderte, steht mit der "Perseverance"-Mission der nächste mit Spannung erwartete spektakuläre Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida an.

Geplant war der Start für den 17. Juli, wird möglicherweise aber auf Ende Juli oder Anfang August verschoben. Die Landung im bislang noch nie vor Ort untersuchten Jezero Crater, einem ausgetrockneten See auf dem Mars, ist für Februar 2021 anvisiert.

Aber Perseverance (dt.: Ausdauer) ist nicht die einzige Mars-Mission, die sich derzeit startklar macht. China und die Vereinigten Arabischen Emirate planen ihre eigene Marsmission; eigentlich wollten auch die Europäer starten (siehe Kasten).

Da fragt man sich natürlich: Warum wollen ausgerechnet jetzt alle zum Mars? Die Antwort ist einfach: Die Zeit ist gerade günstig. Erde und Mars bewegen sich nämlich beide auf ihrer eigenen elliptischen Bahn. Somit verändert sich der Abstand der Himmelskörper zueinander ständig, und zwar von ca. 56 auf bis zu 401 Millionen Kilometer. Da liegt es natürlich auf der Hand, dann zu fliegen, wenn sich Erde und Mars besonders nahe sind: Derzeit beträgt der Abstand "nur" 62 Millionen Kilometer.

Ein derartiges Zeitfenster öffnet sich allerdings nur alle 26 Monate. Sollte die aktuelle Gelegenheit verpasst werden, ergeben sich erst wieder in gut zwei Jahren ähnlich günstige Voraussetzungen. Kein Wunder also, dass jetzt alle zum Mars wollen.

Den Namen "Perseverance" hat der Rover von einem Siebtklässler aus Virginia, der ihn der Nasa vorschlug. Zuvor war der rund 2,5 Milliarden Dollar teure Roboter rund acht Jahre lang unter dem Arbeitstitel "Mars 2020" entworfen und gebaut worden.

"Perseverance" wäre bereits der fünfte Rover, den die Nasa zum Mars bringen würde. 1997 landete der "Sojourner", der nur rund drei Monate lang mit der Erde kommunizierte. 2004 folgten die Zwillingsrover "Spirit" und "Opportunity". Die Kommunikation zu "Spirit" ging 2007 in einem riesigen Staubsturm verloren, "Opportunity" erlag 2018 dem gleichen Schicksal. 2012 landete "Curiosity", dessen Team seitdem auch über die sozialen Netzwerke Wissenschaftler und Fans mit Neuigkeiten und Fotos versorgt und den Roboter so zum Publikumsliebling werden ließ. Unter anderem schaffte es 2018 zudem der stationäre Nasa-Lander "InSight" zum Mars, außerdem kreisen mehrere Sonden um den Roten Planeten.

My team at @NASA, @NASAJPL and partners around the world have gone above and beyond to get me to the launch pad and soon on to Mars. We’ll continue to push onward together, to persevere, no matter what challenges arise. #CountdownToMars #WeWillPersevere pic.twitter.com/pYXxKEbVu9