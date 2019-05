Uns interessierten, nachdem wir laufen konnten, vor allem die noch nicht verheilten Bombenkrater entlang der Wutachtal-Bahnstrecke. Das ist ganz im Süden, an der Grenze zur Schweiz. Und es fesselten uns die Erzählungen der Alten, wie der Krieg in Gestalt amerikanischer Flugzeuge und französischer Truppen sogar bis in unser abgelegenes Kaff kam. Es gab uns Wichtigkeit. Einerseits.

Wir solidarisierten uns aber auch ganz selbstverständlich gegen jene zu Macht gekommenen "Mitbürger", die das Dorf während der braunen Diktatur drangsaliert hatten - auf Schwarzschlachtung stand z.B. die Todesstrafe! Und schlossen uns einer als gerecht empfundenen Stigmatisierung der Täter an: Alle erhielten und behielten viele Jahre lang den Namenszusatz "Nazi" - Müller-Nazi, Albicker-Nazi ... Wäre das nicht ganz generell eine Alternative zum schnellen Verdrängen und Beschweigen dieser Zeit gewesen: Kiesinger-Nazi, Filbinger-Nazi ...?

Für einen, der kurz nach der Kapitulation 1945 geboren wurde, übrigens im Gründungsjahr der RNZ, waren Krieg und Drittes Reich nur noch indirekt erfahrbar. Manchmal kam ein Paket aus Amerika, mit aufregenden Inhalten: Gummischuhe, Comic-Hefte, Kaffeepulver. Absender waren Nachfahren eines Uronkels, der 1852 aus seiner kinderreichen Familie nach Amerika ausgewandert und als Goldgräber reich geworden war. Der erste Armutsflüchtling der Familie - und unser stolzer Held. Seine Abenteuer, aufgeschrieben und von einem seiner Söhne verlegt (Dorus Kromer: Die Amerikafahrt), wurde unser Kopfkino.

​ Totale Zerstörung: Viele deutsche Städte lagen am Ende des Zweiten Weltkriegs in Trümmern. Hier: Mannheim, Paradeplatz. Foto: Archiv

Die Realität war anders: Der Vater, in Russland verwundet, gehörte zu den Millionen, die mit ihren Traumata die Folgen des Krieges in die Familien trugen. Er hatte Schluss gemacht mit Politik und ging nie mehr zur Wahl. Unbefangen erzählte uns Enkeln nur der Großvater vom Krieg - aber dem von 14/18 in Frankreich, wo er als Hornist die Trompete geblasen hatte.

Wir waren zwar die Generation, die dringend wissen wollte, was danach kam, die aber von den am nächsten stehenden Zeugen am wenigsten erfuhr, die von Lehrern unterrichtet wurden, die zwischen 1933 und 1945 im Niemandsland gewesen sein mussten.

Und von der Gnade der späten Geburt wurden wir in diesem Klima einer gestörten Kommunikation auch nicht gestreift. Denn wo heute Jugendliche unbefangen durch die ganze Welt reisen, liefen wir auf den ersten Fahrten ins ehedem feindliche Ausland nicht selten Spießruten. Erst recht dort, wo man mit dem wachsenden Wissen um die unbegreiflichen Gräuel des Holocaust unbedingt selbst gewesen sein wollte - in Israel. Die Verantwortung für das "Nie wieder" verlagerte sich übrigens so von der schweigenden auf die Post-Tätergeneration. Auf uns.

Vor diesem Hintergrund bedeute es auch nichts, kein "richtiges" Vaterland zu haben wie andere. Man wünschte sich zwar manchmal, Schweizer zu sein. Das lag nur hundert Meter, aber "tausend" elende Jahre jenseits der nahen Grenze. Und so wurden wir, aus Überzeugung und mit gutem Gewissen, Europäer deutscher Abstammung. Und damit, jedenfalls im Westen, zu den Hütern des Versprechens, dass Rassismus und Nationalismus, egal wie er sich nennen oder begründen mag, in Deutschland nie mehr den Diskurs bestimmen und die junge Demokratie verderben darf. Insofern fühlten sich viele meiner Generation aufgefordert, politisch zu sein - nicht erst 68. Und für jemand, der sich schreibend artikulieren konnte, lag der Journalistenberuf auf der Hand.

Die Kämpfe gegen den rechtsextremen Bodensatz waren auch Ende der Sechziger zahlreich und heftig. Drohungen gegen Journalisten waren schon damals üblich. Aber es gehörte zu den Leistungen der neuen Generation, dass niemand in Nachkriegsdeutschland wieder öffentlich Nazi-Töne anschlagen durfte, ohne sich außerhalb der Gesellschaft zu stellen.

Ein Tabu, das seit Erreichen der Einheit gefährlich wankt. Und dessen Fundament - also unsere Einbindung in die europäische Friedensidee - von denselben Leuten angegriffen wird, die mit der AfD zuerst ein antieuropäisches Projekt gekapert, dieses dann rechtsextrem und mit dem Flüchtlingsthema 2015 fremdenfeindlich aufgeladen haben. Ein Albtraum.

"Der Europäische Traum" (Aleida Assmann) ist aber nur möglich, wenn Deutschland nicht wieder aus der Rolle eines zivilisierten Mitglieds der Völkerfamilie fällt. Die Rechten haben damit ein Problem, wie die Mückenschiss-Theorie Gaulands oder die Hetze gegen eine Erinnerungskultur zeigt, die ihrem nationalistischen Selbstbild im Wege steht. Dass die "Wut- und Angstbürger" - in immer mehr europäischen Gesellschaften - den Rückfall in einen aggressiven Nationalismus herbeireden könnten, ist eine reale Gefahr.

Kommt hinzu: Niemand nutzt - mit 85 Prozent aller politischen Inhalte - das digitale Netz so intensiv wie die Rechte - und bildet mit plakativen, auch absurd unwahren Behauptungen jene Filterblase, in der ihre Anhänger immerzu Bestätigung und Schutz vor kritischer Auseinandersetzung finden. Im alten Nazi-Schlagwort "Lügenpresse" steckt diese angestrebte Überwindung der Faktizität, die Donald Trump praktiziert und die sein Ex-Berater und Wahlhelfer der europäischen Rechten, Steve Bannon, so instrumentalisieren möchte: Die bestehenden Medien müssten sich am Meinungsmüll überfressen, den Bürgern müsse mit einem Overkill an Fake-News und Banalitäten das Hirn ausgewaschen werden, bis die Grenze zwischen Wahrheit und Unwahrheit verschwimme. In diesem Raum der Sinnlosigkeit und Leere könnten sich rechte Politiker dann als sinnbringende Erlöser heroisch in Szene setzen.

Sie arbeiten daran. Auch im europäischen Verbund. Eine Auseinandersetzung mit ihnen oder ein Konsens ist schier unmöglich. Argumente, die das eigene Weltbild in Frage stellen könnten, sind unerwünscht.

Diese Entwicklung schürt neues Misstrauen, bestärkt jene im Osten wie im Westen, die der Wiedervereinigung misstrauten. Die den Deutschen und ihrer wirtschaftlichen Dominanz ganz schnell wieder das Bärtchen unter die Nase kleben. Und zumindest die Fragen werden auch im französischen Teil meiner Familie bohrender, was das zu bedeuten habe. Irgendwann überzeugt der Hinweis nicht mehr, dass dies nur Ausnahme-Exzesse seien und Medien das Spektakuläre überzeichnen. Die Frage nach unserer europäischen Zuverlässigkeit wird gestellt. In diesem Zusammenhang: Wir sind nicht Österreich, Polen oder Ungarn. Die Entwicklung dort relativiert nichts.

"Mein Europa", dieses unendlich mühsame, gerade deshalb so liberale und menschliche Projekt, funktioniert nur mit politischem Wohlwollen und vielen Kompromissen. Als Kulturraum, der seine nationalen Egoismen angesichts der globalen Menschheitsprobleme im Prinzip überwunden und die Lehren aus seiner blutigen Geschichte gezogen hat, ist die Europäische Union einzigartig. Als Garant eines friedlichen Lebensrahmens für kommende Generationen bleibt sie unverzichtbar. Deshalb brauchen nicht nur wir Europa. Europa braucht jetzt auch uns.