Von Christian Satorius

Eigentlich schaut man einem geschenkten Gaul ja nicht ins Maul, aber bevor einem der Verkäufer, dieser komische Kauz, ein Kuckucksei ins Nest legt und man sich später ärgert, dass die Qualität der Ware unter aller Sau ist, kann man besser im Voraus mal genauer hinsehen, was man da überhaupt kauft – nicht, dass es die Katze im Sack ist. In unserer Alltagssprache tummelt sich allerlei Getier, oft ohne dass es uns überhaupt bewusst wird.

Manchmal kann man noch erahnen, was sich hinter all dem sprachlichen Viehzeug eigentlich verbirgt, welchen ursprünglichen Sinn die anschaulichen, bildhaften Vergleiche aus der Tierwelt einmal hatten und woher sie kommen. Der Bock, den man zum Gärtner macht, zum Beispiel. Ziegenböcke mögen an sich zwar ganz liebe Tiere sein, im Garten losgelassen allerdings, mutieren sie schnell zur Fressmaschine und machen sich über all das mit Liebe gezogene Grünzeug her. Logisch, dass man einen Ziegenbock nie und nimmer mit der Pflege der Grünanlagen betrauen sollte.

Heutzutage würden wir wahrscheinlich ganz andere Vergleiche wählen, um in bildhafte Worte zu fassen, dass jemand vollkommen ungeeignet für eine gestellte Aufgabe ist – vielleicht irgendetwas mit einem Blinden, der eine Fahrschule leitet. In früheren Zeiten aber war die Verwüstung, die Ziegen im Garten anrichten konnten, allgegenwärtig und jedem gut bekannt; so haben unsere Vorfahren denn diesen Vergleich gewählt.

"Mit des Pudels Kern" wird eine Aussage bezeichnet, die zuvor nicht zu erkennen war. Foto: dpa

Genauso erklärt sich auch die Sache mit dem geschenkten Gaul. Pferdenarren werden nämlich schnell zu echten Narren, wenn sie vor dem Kauf nicht das Gebiss des Tieres checken. Allerdings hat es auch früher schon als unhöflich gegolten, Geschenke auf Herz und Nieren zu überprüfen. Man nimmt das Präsent einfach an, bedankt sich brav – und schenkt es später weiter. Trost für den Beschenkten, nicht allerdings für das Geschenk: Schindmähren kann man ja notfalls noch essen.

Pferde sind vor gar nicht allzu langer Zeit ebenso allgegenwärtig gewesen, wie für viele Zeitgenossen die Ziegenböcke und auch der Vogel, der seinen Namen ruft: der Kuckuck. Über ein Kuckucksei freut sich nämlich nur der Kuckuck selbst, alle anderen Beteiligten, die andersartigen Vögel, die es ausbrüten, und die Leute, denen man es im übertragenen Sinne "ins Nest legt", mögen es gar nicht, an der Nase herumgeführt zu werden.

An der Nase herumgeführt wurde in vergangenen Tagen der Tanzbär, der mit dem Zirkus oder dem Jahrmarkt in die Städte kam. Überall, wo Manegen und Jahrmärkte ihre Zelte aufschlagen, ist endlich mal etwas los, ja, der Bär ist los, auch wenn er sich nicht wirklich ohne Ketten und Gitter frei bewegen kann. Was der Bär von der ganzen Angelegenheit hält, interessierte damals kaum jemanden. Dabei sind Bären eigentlich nette Tiere – es sein denn, sie erweisen einem einen Bärendienst. Spätestens hier, beim Bärendienst, kommt man durch reines Überlegen und in der Vergangenheit kramen kaum hinter den Ursprung der Redewendung.

Hier muss man eine Fabel von Jean de La Fontaine kennen: "Der Bär und der Gartenfreund". In dieser Geschichte erschlägt der liebe Bär aus Versehen seinen schlafenden menschlichen Freund. Eigentlich will er diesem einen Gefallen tun und eine Fliege verscheuchen, die sich auf dem Gesicht des Schlafenden niederlässt. Das Ergebnis ist zwar durchschlagend, aber eben leider nicht das gewünschte. Anstelle eines Gefallens hat der grobmotorische Bär seinem Freund so einen wahren Bärendienst erwiesen.

Auch auf der Suche nach des Pudels Kern muss man belesen sein. In Goethes "Faust" folgt dem Doktor ein schwarzer Hund ganz ungefragt. Als das pudelige Hündchen sein wahres Wesen offenbart, nämlich den bösen Mephistopheles, kommentiert Dr. Faustus: "Das also war des Pudels Kern!" Den wahren Kern der Sache hat man auch in Troja nicht wirklich erkannt, als man das hölzerne Pferd mit den verborgenen feindlichen Soldaten als Geschenk annahm.

Aber na ja, einem geschenkten Gaul ... schaut man eben auch nicht in den Bauch. Es gibt Germanisten, die meinen, "jemandem etwas vom Pferd erzählen" ließe sich von eben dieser Begebenheit ableiten. Andere sind der Ansicht, dass jemand, der hoch zu Ross sitzt und von oben herab zum Fußvolk spricht, sei der Ursprung. Damit bekäme das "vom Pferd erzählen" allerdings eine ganz andere Bedeutung.

"Schwein gehabt" bezeichnet Glück gehabt. Foto: dpa

Sicher dürfte sein, dass Pferdeverkäufer früher schon ihre Ware über den grünen Klee gelobt haben und "vom Pferde erzählt" im Prinzip auch in Richtung "Rosstäuscher" gehen könnte. Ist das Pferd nun "unter aller Sau", dann hat das mit den Rüsseltieren allerdings nichts zu tun. Vielmehr leitet sich die "Sau" wohl vom jiddischen "seo" ab, was so viel wie "Maßstab" bedeutet. Und ähnlich ergeht es auch dem Frosch im Hals. Dieser entstammt wohl einem Sprachspiel und ist keinesfalls wörtlich zu nehmen. Der "Frosch" heißt auf Latein nämlich "rana" und "ranula" nennt sich das "Fröschleingeschwulst", das, man ahnt es schon, im Hals sitzt.

Ein Sprachspiel könnte man auch in Griechenland vermuten, denn wieso sollte man Eulen nach Athen tragen? Einige Wissenschaftler gehen davon aus, hier ginge es um Aristophanes’ Komödie "Die Vögel", in der die Frage auftaucht: "Wer hat die Eule nach Athen gebracht?" Eulen sind zu dieser Zeit als Symbol der Göttin Athene in der Stadt noch häufig anzutreffen. Es gibt allerdings Sprachwissenschaftler, die der Meinung sind, dass mit den Eulen ursprünglich eben nicht direkt das Flattervieh, sondern vielmehr im übertragenen Sinne die mit dem Abbild einer Eule versehenen Geldstücke gemeint seien, von denen es früher in der reichen Stadt Athen doch ohnehin genug gegeben hätte.

Im Endeffekt geht es aber auch bei dieser Auslegung wieder nur um ein vollkommen überflüssiges Tun. Eventuell setzt sich ja die Bezeichnung "Eule" auch noch im heutigen Griechenland für das 1-Euro-Stück durch, denn schließlich macht sich das Tier auch hier auf der Rückseite der Münze breit. Und vielleicht sprechen wir dann ja irgendwann einmal von "Euro nach Athen tragen", wer weiß?

Aber wie die Geldstücke auch heißen mögen, wichtig ist doch vor allem, dass man damit nicht die Katze im Sack kauft. Wer früher nämlich auf dem Markt ein Ferkel oder anderes nicht ganz billiges Getier gekauft hat und an einen nicht allzu seriösen Händler geraten ist, dem konnte es passieren, dass er Daheim eine Katze im zugebundenen Einkaufssack gefunden hat. Einmal kurz nicht hingeschaut und, schwupps, schon übers Ohr gehauen. Tja, da bleibt einem nichts anderes übrig, als wie von der Tarantel gestochen aufzuspringen, wie die gesengte Sau in einem Affenzahn zum Markt zurückzulaufen, dem Verkäufer einen Vogel zu zeigen und dann darauf zu achten, dass der sich nicht rausredet mit: "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts."