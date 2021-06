Von Daniel Schottmüller

Jetzt sind’s nur noch wenige Wochen – ein knapper Monat, wenn‘s optimal läuft. Die letzten Pressekonferenzen mit dir gilt es zu genießen. Auf jedes "schon au" und jedes "sammermal" werde ich – zumindest mit einem Espresso – anstoßen. Denn selbst deine schärfsten Kritiker müssen heute eingestehen: Jogi, du warst und bleibst ein Original. Der erste im Schwarzwald geborene Nationaltrainer wird immer der sprachlich Kreativste bleiben. Wem außer dir wäre es gelungen, Sané in "Sahne" zu verwandeln oder einen Robert "Hutt" aus Selbigem zu zaubern?

Sag zum Abschied leise "sammermal"

Zugegeben, uns Pressevertreter hast du zunächst verwirrt. 2004 forderte man dich sogar auf, ein Medientraining zu absolvieren. Das zischende Einatmen, die süddeutschen "sch"-Laute und der kauzig stockende Redefluss irritierten die kommentierende Zunft. Aber im Gegensatz zum geschniegelten Mr. Ribbeck hattest du etwas zu sagen. Und so sollte es dir im Gegensatz zum ballorientierten Gegnerdecker Berti Vogts gelingen, uns für taktische Finessen zu begeistern. Jürgen Klinsmann hat dich nicht umsonst eingestellt, weil du ihm als Einziger erklären konntest, wie sich eine Viererkette zu verschieben hat. Und auch wenn es heute kaum auffällt: Dass wir nicht nach jeder Niederlage der Nationalelf reflexartig die "deutschen Tugenden" einfordern, hat Fußball-Deutschland dir zu verdanken. Ganz un-oberlehrerhaft hast du uns in Sönke Wortmanns "Sommermärchen" nahe gelegt, warum grätschen, rennen und kämpfen Grundvoraussetzungen des modernen Spiels sind. "Man sagt zu einem Kind, das das Einmaleins beherrscht ja auch nicht: ’Jetzt wirst du Mathematikprofessor.’"

Überhaupt, die Klinsi-Jogi-Ära. Der blonde Schwabe und der dunkle Badener. Der Durch-die-Wand-Hauer und der Systematiker. Das hat so gut gepasst wie die aufeinander abgestimmten Polo- und Stoffhemden, die es plötzlich auf der Trainerbank zu bestaunen gab. Ja, auch das warst du: Styler und Nivea-Coach. Der erste Kicker, der nach Ende seiner Bundesliga-Karriere – wie mir ein Kollege aus dem Hegau glaubhaft versichert hat – ein Krawattengeschäft eröffnet hat. Gut, dass du dich wieder hinter der Ladentheke hervor- und aus Schaffhausen herausgewagt hast. Schließlich verdanken wir dir den größten Erfolg der letzten Jahrzehnte: den WM-Sieg 2014. Und – fast geschichtsträchtiger – dieses unglaubliche 7:1 im Halbfinale gegen Brasilien.

Selbst in diesen ereignisreichen Tagen bliebst du bescheiden. Im DFB-Werbefilm "Die Mannschaft" sieht man, wie du dich vor dem Finale in Rio brav in den Spielerkreis einreihst. Die anfeuernde Kabinenansprache überlässt du Philipp Lahm.

Vielleicht hast du es auch deshalb so lange auf dem Bundestrainerposten ausgehalten: Der Krawattenverkäufer war kein Aufschneider. Kein Auf-dem-Boden-Knier wie Tuchel, kein Provokateur wie Mourinho, kein Zähnefletscher wie Klopp. Das Maximum, was wir emotional von dir erleben durften, war das Viertelfinale der EM 2008. Wie du, gesperrt, im VIP-Bereich mit der Zigarette in der Hand auf und ab getigert bist. Da wirktest du überhaupt nicht so "tiefenentspannt", wie dich die Presse seit deinen Barfuß-Runden am Strand des Campo Bahia gerne (und völlig unpassenderweise) beschrieben hat. Dafür umso menschlicher.

Rückblickend auch Respekt dafür, dass du dich hinter die Spieler gestellt hast, die die Nationalhymne nicht mitsingen wollten: "Ich finde es fatal, dass man unterschwellig den Vorwurf heraushört, sie seien keine guten Deutschen." Heute finde ich das auch. Nicht ganz so glücklich war dein Umgang mit Mesut Özil. Überhaupt gehört zur Wahrheit, dass längst nicht alles perfekt lief unter deiner Führung. Denn vom Original zum Sturkopf ist es nicht weit.

War es arrogant, dass du – der eigentlich so anpassungsfähige Fuchs – bei der WM 2018 dachtest, mit der gleichen Taktik durchzukommen wie vier Jahre zuvor? Und nach dem Turnier Müller, Boateng und Hummels zu opfern? Nicht die feine Art. Immerhin hattest du die Größe, deinen Fehler zu zwei Dritteln einzugestehen. Warum Hummels und Müller jetzt erst ein paar Wochen vor Turnierstart zum Team zurückgekommen sind, bleibt wiederum dein Geheimnis. Egal. Interessanter wird, ob ihr drei eure gemeinsame zweite Chance nutzen werdet.

Fast gespannter bin ich auf die Zeit nach der Euro. Gehst du in die Nachwuchsarbeit? Trabst du als Frührentner über die Strände der Welt? Nimmst du die Herausforderung an, einen Klub wie Real zu coachen? Oder zieht’s dich zurück in den Schwarzwald, zu deinem geliebten SC Freiburg?

Wie auch immer deine Geschichte weitergehen wird, "sammermal" genieß es, Jogi! "Schon au" viel Erfolg dabei, wünscht dir dein nicht immer größter Fan

Daniel