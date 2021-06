​Die Europa-EM im Überblick: Die Austragungsorte mit den jeweiligen Länderflaggen; blau gefärbt die Nationen, die am Turnier teilnehmen. Grafik: Gschwind/RNZ-Repro

Von Alexander R. Wenisch und Daniel Bräuer

GLASGOW

Einwohner: 633.000

Sehenswürdigkeiten: St Mungo’s Cathedral mit riesigem viktorianischen Friedhof – und als Kontrast das futuristische Kultur- und Museumsviertel Clyde Waterfront (Foto).

Lokale Spezialität: Irn-Bru ("Eisengebräu"), grell-orange Koffeinlimo, in Schottland fast beliebter als Coca-Cola

EM-Stadion: Hampden Park (1903) – gilt als das älteste Fußballstadion der Welt (seit 1867)

Heimatverein: Queen’s Park FC

Plätze: 51.866 (bei der EM sind davon 12.000 belegt)

Gut zu wissen: Eintracht Frankfurt (1960) und Bayer Leverkusen (2002) verloren in Hampden Park je ein Pokalfinale. Bayern München gewann 1976. Verlierer Saint-Etienne machte die eckigen Torpfosten dafür verantwortlich, dass Abpraller nicht reingingen – und hat sie später fürs Vereinsmuseum gekauft.

AMSTERDAM

Einwohner: 1,39 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Anne-Frank-Haus (Foto)

Lokale Spezialität: Lokal im doppelten Wortsinn: Coffeeshops dürfen offiziell nur noch Einheimische bedienen!

EM-Stadion: Johann-Cruyff-Arena (1996)

Heimatverein: Ajax Amsterdam

Plätze: 55.500 (davon 16.000 belegt)

Gut zu wissen: Das hohe Kessel-Format mit schließbarem Dach macht Schatten zum großen Problem: Der Rasen in der Arena wächst notorisch schlecht. Erst brachte eine eigene Beleuchtung Besserung; heute wird der Boden unter den Stollen von zig Sensoren überwacht, die die Rasenpflege digital perfektionieren.

LONDON

Einwohner: 8,9 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Tower und Tower Bridge (Foto), Houses of Parliament, Buckingham Palace

Lokale Spezialität: Pie and Mash – Pastetchen mit Kartoffelbrei.

EM-Stadion: Wembley Stadium (2007)

Heimatverein: keiner – Tottenham hatte hier 2016-19 sein Ausweichquartier.

Plätze: 90.000 (davon 22.500 belegt)

Gut zu wissen: 1996 schoss Oliver Bierhoff, noch im alten Wembley, den DFB per Golden Goal zum EM-Titel. Über die alten Geschichten von der WM 1966 schweigen wir allmählich. Er war eh nicht drin.

SEVILLA

Einwohner: 690.000

Sehenswürdigkeiten: Königspalast Alcázar (Foto), einst ein maurisches Fort

Lokale Spezialität: Tapas

EM-Stadion: Estadio Olímpico de La Cartuja (1999)

Heimatverein: keiner / Betis und FC Sevilla haben eigene Stadien

Plätze: 57.600 (ca. 17.000 belegt)

Gut zu wissen: Eigentlich sollte Bilbao der spanische Turnierort sein. Dies wurde in letzter Minute geändert – offiziell, weil die baskische Regionalregierung anders als die andalusische in der Pandemie keine Zuschauergarantie abgeben wollte. Stolze Basken mutmaßen, dass es eher daran liegt, dass die spanische Mannschaft in Bilbao kaum auf Applaus hoffen durfte.

MÜNCHEN

Einwohner: 1,49 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Deutsches Museum, Frauenkirche (Foto), Hofbräuhaus, Englischer Garten; der Marienplatz mit dem Rathausbalkon ist als Rekordmeisterfeierschauplatz bekannt.

Lokale Spezialität: Bier und Haxen

EM-Stadion: Allianz-Arena (2005)

Heimatverein: FC Bayern

Plätze: 70.000 (davon 14.000 belegt)

Gut zu wissen: 2006 begann in der schlauchbootförmigen Arena das WM-Sommermärchen mit einem 4:2 gegen Costa Rica, 2012 platzten die Champions-League Träume der Bayern im "Finale dahoam". Einzigartig: Hier finden gleich zwei EMs in Folge statt. Schon 2024 kehrt die Euro zurück!

ROM

Einwohner: 2,8 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Fast so viele wie Einwohner. Vom Kolosseum (Foto) über Trevibrunnen und Spanische Treppe bis zur Engelsburg und unzählige Museen: 2774 Jahre Stadt- und Weltgeschichte haben ihre Spuren hinterlassen. In urbem et orbem.

Lokale Spezialität: Pasta all’amatriciana

EM-Stadion: Stadio Olimpico (1937)

Heimatverein: AS Rom, Lazio Rom

Plätze: 72.700 (davon 16.000 belegt)

Gut zu wissen: So erfolgreich wie hier war die DFB-Auswahl wohl in noch keinem anderen Stadion der Welt: 1980 holte sie hier den EM-Titel, 1990 ihren dritten WM-Pokal. Beckenbauers einsamer Spaziergang im Mittelkreis ist unvergessen.

BUDAPEST

Einwohner: 1,7 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Parlamentsgebäude, Fischerbastei, Burgpalast (Foto).

Lokale Spezialität: Langós (frittierte Hefefladen mit Sauerrahm und Knoblauch); Baumstriezel; Gulaschsuppe

EM-Stadion: Puskás Aréna (2019)

Heimatverein: keiner; die Nationalmannschaft absolviert hier ihre Spiele.

Plätze: 67.215 (davon 61.000 belegt)

Gut zu wissen: Schon der Vorgängerbau trug seit 2001 den Namen von Ferenc Puskás, Kapitän der "Goldenen Elf", die 1953 den EM-Vorläufer "Europapokal der Nationalmannschaften" holte. Es blieb der einzige Titel: 1954 waren Puskás & Co. im WM-Finale hoch favorisiert. Doch aus dem Hintergrund musste Rahn schießen.

BAKU

Einwohner: 2,3 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Heydar-Aliyev-Kulturzentrum, Flame Towers (Foto), Altstadt.

Lokale Spezialität: Plov (Safran-Reis mit Fleisch, Zwiebeln, Eiern, Trockenfrüchten); Dolma (gefüllte Weinblätter)

EM-Stadion: Olympiastadion (2015)

Heimatverein: keiner; Heimstätte der Nationalmannschaft.

Plätze: 69.870 (davon 31.000 belegt)

Gut zu wissen: Die autoritär regierte Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan liegt geografisch in Asien. Der junge Fußballverband trat aber 1994 der Uefa bei und nimmt daher an europäischen Wettbewerben teil. Für eine EM hat sich die Nationalmannschaft noch nie qualifiziert.

BUKAREST

Einwohner: 1,8 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Altstadt, Platz der Revolution, Konzertsaal Athenäum (Foto)

Lokale Spezialität: Mamaliga (Maisbrei mit Hüttenkäse); Sarmale (in eingelegte Kohlblätter eingerolltes Hackfleisch)

EM-Stadion: Arena Nationala (2011)

Heimatverein: FCSB Bukarest

Plätze: 55.600 (davon 13.000 belegt)

Gut zu wissen: Das Nationalstadion diente im Frühjahr als Ausweichplatz für Teams aus internationalen Risikogebieten. Wie Aserbaidschan ist Rumänien Gastgeber, ohne selbst teilzunehmen.

SANKT PETERSBURG

Einwohner: 5,35 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Historische Innenstadt mit 2300 Palästen, Prunkbauten und Schlössern (seit 1991 Unesco-Weltkulturerbe); Museum Eremitage; Mariinski-Theater.

Lokale Spezialität: Gebratener Stint (ein Fisch) und Pyschkas (Schmalzgebäck)

EM-Stadion: St. Petersburg Stadion (2017)

Heimatverein: Zenit St. Petersburg

Plätze: 68.134 (davon 30.500 belegt)

Gut zu wissen: In dem Stadion feierte Deutschland 2017 den Sieg im Confed-Cup und machte sich völlig falsche Hoffnungen für die WM 2018. Der Bau ähnelt mit Dach und ausfahrbarem Rasen der Arena auf Schalke. Beide Vereine haben den staatlichen Energieriesen Gazprom als Hauptsponsor.

KOPENHAGEN

Einwohner: 1,33 Millionen

Sehenswürdigkeiten: Skulptur "Kleine Meerjungfrau" im Hafen, Vergnügungspark Tivoli (Foto), Freistadt Christiania.

Lokale Spezialität: Das Smørrebrød (kunstvoll belegtes Butterbrot); Hotdogs

EM-Stadion: Parken (1911/1992)

Heimatverein: FC Kopenhagen

Plätze: 38.065 (davon 15.900 belegt)

Gut zu wissen: In kaum einem Land wird der Fußball so von der Hauptstadt dominiert wie in Dänemark. Seit Gründung der Superliga 1991 hat nur siebenmal ein Club außerhalb des Großraums Kopenhagen den Titel geholt. Wichtigstes Derby ist das Aufeinandertreffen des bürgerlich geprägten Rekordmeisters FCK und des Arbeitervereins Brøndby.