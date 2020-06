Von Roland Mischke

Bis zum Schachmatt! Auf einem Bild des Fotografen Hermann Schmidli sitzt ein Elefant auf einem mächtigen Hocker und spielt mit einem Menschen Schach. Das Foto wurde in den Sechzigerjahren in einem Schweizer Städtchen aufgenommen, das Schachbrett war eine Anlage in einem Park. Fußgänger konnten Bauern, Türme und König als hüfthohe Figuren verschieben. An der Seite des gewaltigen Tiers steht der Tierpfleger. Er pflegt nicht, sondern agiert mit einem Knüppel und zeigt dem dressierten Koloss, welche Figuren er wohin zu setzen hat. Der Elefant umschlingt mit seiner feinfühligen Rüsselspitze die Figur und setzt sie ab. Das soll Spaß machen – den Zuschauern, die hinterm Zaun stehen und sich wundern, wozu ein solches Riesentier in der Lage ist. Dem Elefanten macht es keinen Spaß, er hat nur zu gehorchen.

Hintergrund Elefanten im Zirkus "Untragbar sind die Haltungsbedingungen in zahlreichen Zirkussen, in denen die Elefanten die meiste Zeit des Jahres angekettet auf engstem Raum, insbesondere nachts und während der Transporte ein unwürdiges Leben als ‚Manegenclown‘ verbringen. Schlechte Pflege, unzureichende Fütterung, Vernachlässigung und Misshandlungen sind im Zirkus keine [+] Lesen Sie mehr Elefanten im Zirkus "Untragbar sind die Haltungsbedingungen in zahlreichen Zirkussen, in denen die Elefanten die meiste Zeit des Jahres angekettet auf engstem Raum, insbesondere nachts und während der Transporte ein unwürdiges Leben als ‚Manegenclown‘ verbringen. Schlechte Pflege, unzureichende Fütterung, Vernachlässigung und Misshandlungen sind im Zirkus keine Seltenheit." Verein Elefanten-Schutz Europa Die Gemeinde Karlsruhe hat mit Wirkung vom 1. November 2019 ein "Wildtierverbot für Zirkusse" im Stadtgebiet angeordnet. Inzwischen haben 22 weitere Städte bundesweit die Anordnung übernommen. "Die Elefanten werden mit allerlei Tricks gezwungen, aufrecht zu gehen. Die Folge sind überforderte Glieder, Gelenke und Sehnen." Dr. Fred Kurt, Biologe "Wildtiere in der Manege fanden wir nicht mehr zeitgemäß." In den Vorstellungen stapfen jetzt riesige Elefanten auf Hologrammen um die Manege des Circus Roncalli. Roncalli-Chef Bernhard Paul "Um das Verhalten eines Elefanten in der Beengtheit eines Zirkus zu kontrollieren, muss der Pfleger die Überhand gewinnen. Das kann nur durch eine gewisse Art der Grausamkeit erreicht werden." Gemeint sind scharfe Elefantenhaken und Stromstöße aus Elektroimpulsgeräten. Dr. Cynthia Moss, Elefantenforscherin Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner war lange gegen Einschränkungen. Seit 2019 heißt es aus ihrem Haus, "das Haltungsverbot für bestimmte Tiere im Zirkus" müsse geprüft werden. "Manche Tierarten haben in der Manege nichts zu suchen." Der Circus Krone hat den Elefanten als Wappentier. Traditionell werden die Dickhäuter von Zirkusdirektorin Jana Lacey-Krone in der Manege präsentiert. Deshalb werden zwei Elefanten aus einer Tierresidenz in Spanien nach München zurückgeholt. Die Aktionsgruppe "Tierrechte Bayern" nennt das ein "falsches Signal" und eine "Tierquälerei in höchstem Ausmaß". Die Fraktion von Bünd-nis 90/Die Grünen hat im vergangenen Jahr für den Bundestag das Papier "Wildtierhaltung im Zirkus jetzt beenden" entwickelt. Hierin wird betont: Eine tiergerechte Haltung sei "grundsätzlich nicht möglich und weder mit den Anforderungen des Tierschutzgesetzes noch mit dem Staatsziel Tierschutz vereinbar."

Tierschützer wollen das heute nicht mehr zulassen. Sie sind gegen den Einsatz von Zirkustieren in der Öffentlichkeit. Zucht, Tierhaltung, Dressur und Nutzung betrachten sie kritisch. Meist werden Elefanten als hochsoziale Tiere, die in Herden und Familienverbänden leben, einzeln gehalten, wodurch sie vereinsamen – und aggressiv werden können, wie die Elefantenkuh "Baby", die vor fünf Jahren in Buchen aus dem Zirkus "Luna" ausbüxte und einen Mann tödlich verletzte. Der Fall heizte damals die Debatte um die Haltung von Zirkustieren neu an.

Bei jedem Auftritt vor Publikum werden die Dickhäuter zu unnatürlichen Bewegungen genötigt, wovon sie auf Dauer krank werden. Sie müssen auf Anruf Männchen machen – also hoch mit den Vorderbeinen und auf den Hinterbeinen mit einem Gewicht von bis zu 4000 Kilogramm stehen. Sie müssen trotz ihrer Länge von fünf bis fünfeinhalb Metern auf Drahtseilen oder Bällen balancieren, tanzen, hüpfen, sich hinlegen. Dann werden sie mit dem spitzen Haken in der Hand des Dresseurs dazu gebracht, dass sie sich wieder hochwuchten, im Kreis laufen und mit anderen eine Pyramide bilden. Dabei werden die grauen Riesen bisweilen immer noch in Trachten gesteckt und mit Babymützchen versehen. Hinzu kommt die Reisetätigkeit im Zirkusbetrieb: Bis zu 50 Mal im Jahr werden die Tiere in Lastwagen gekarrt und müssen Ortswechsel über sich ergehen lassen.

Die Folge dieser nicht artgemäßen Lebensbedingungen: Fast alle Zirkustiere sind verhaltensgestört und ihre Knochen und Gelenke ruiniert. Die meisten Elefanten im Zirkus sterben im Alter von 25 und 35 Jahren – in ihrem natürlichen Habitat werden sie 60 bis sogar 70 Jahre alt.

Noch ist kein bundesweites Gesetz in Kraft getreten, das den rund 70 Elefanten in deutschen Zirkussen, die außer einem Tier noch alle in freier Wildbahn geboren sind, ein besseres Leben verschaffen könnte. Jede Kommune ist selbst zuständig, Leidtragende sind meist die Tiere. Es mehren sich aber die Erkenntnisse in Veterinärämtern, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Die Haltungsbedingungen werden daher vermehrt überprüft und gegen Verstöße wird mit verschärften Auflagen angegangen.

Zudem wird in Zirkussen getrickst und geschönt. Hochglanzbroschüren gaukeln Betrachtern vor, dass die Tiere rund um die Uhr gepflegt, ja, gehätschelt würden, und dass ihre Unterkünfte nahezu luxuriöse Räume mit Duschgelegenheit sind. Die Unterbringung der Tiere ist aber oft skandalös.

Die Schweizer, die einst ihre Elefanten Schach spielen ließen, sind da schon weiter. Ab 2015 hat der Schweizerische Nationalzirkus Knie, der einst bis zu zwei Dutzend Dickhäuter besaß, jedwede Elefantenshow gestrichen. Die verbleibenden sieben Kühe und zwei Bullen haben in Rapperswill im Kanton Sankt Gallen ein geräumiges Dauergehege mit Auslauf, Badestelle und Rückzugsmöglichkeiten erhalten – und werden voraussichtlich sehr viel älter und glücklicher werden als ihre Schwestern und Brüder in der Zirkusgefangenschaft. Im jüngst herausgegebenen Buch "100 Jahre Knie-Elefanten" von Franco Knie und Kurt Müller (Scheidegger & Spiess) wird aus der Zeit berichtet, in der Tierschutz noch keine Bedeutung hatte, bis heute, da ein Umdenken stattfindet. Kaum zu glauben, dass dieser Wandel erst nach dem Washingtoner Artenschutzabkommen 1976 einsetzt, in dem die "Ressource wildes Tier" unter Schutz gestellt wurde.

Warum aber haben Elefanten für uns eine besondere Faszination? Das größte Landsäugetier der Erde wird als Sinnbild der Weisheit und Würde empfunden, es ist auch königliches Wappentier. Philosophen und Literaten haben über die Riesen nachgedacht, Biologen ihre enorme Intelligenz ermittelt, Forscher ihre ausgeklügelten Regeln und Hierarchien als soziale Wesen in der Herde erfasst.

Bereits in prähistorischer Zeit waren Elefanten Menschenbegleiter, als Lastenträger oder Kampftiere auf Schlachtfeldern. Hannibal zog im Jahr 218 v.Chr. mit den Rüsseltieren über die Alpen. Salvador Dalí malte auf dem Porträt "Les Eléphants" die Dickhäuter auf Stelzen, Walt Disney zeichnete "Dumbo" mit großen Ohren und in Kinderhörspielen stampft Benjamin Blümchen überall hin, wo was Lustiges los ist.

In Indien wird der Elefant immer noch als Gottheit Ganesha geehrt, in ganz Südostasien ist er als Lastentier auf dem Rückzug. Die Menschen begreifen, dass sie die Tiere schützen müssen und die Jagd nach dem Elfenbein nicht richtig ist. Achtungsvoll sind sie gegenüber dem Großtier. Wie die Elefanten selbst: Stirbt das Mitglied einer Herde, bleiben die Angehörigen noch stundenlang neben dem Kadaver und nehmen Abschied.

Im Münchner Kronebau, einem 1919 eröffneten Großzirkus, wurden von Beginn an Elefanten vorgeführt. Die tapsigen Dressurleistungen der bis zu drei Meter hohen Tiere gelten als große Gaudi für Kinder und Erwachsene. Die schwarzen Haare auf den massiven Rücken sind borstig, der Schwanz ist runzelig und knuffig, er schwingt hin und her. Was für ein drolliger Auftritt!

Der Elefantenstall bei Krone ist immerhin beheizbar, die Tiere allerdings haben mittlerweile weniger zu tun. Der Geist unserer Zeit setzt sich durch. Das Haus für 3000 Gäste wird mehr für Events, Konzerte, Musicals oder Comedy genutzt. Ein Elefantenbulle, der eine mutige Frau aus dem Publikum artig mit dem Rüssel durch den Raum trägt, ist nicht mehr angesagt. Womöglich werden die Dickhäuter bald ganz verschwinden, die Kosten für Unterbringung, Ernährung und Tierarzt sind gewaltig.

Elefanten gehören nicht mehr in den Zirkus, sie gehören in den Zoo oder ähnliche Einrichtungen. Sie brauchen besondere Zuwendung, denn sie sind zwar massive Tiere, aber zugleich höchst sensibel. Die Zukunft der Elefantenpopulationen in menschlicher Haltung ist die Reproduktion der gefährdeten Tiere.

Wie im Heidelberger Zoo, der 1934 eröffnet wurde und ein Gebiet von mehr als zehn Hektar umfasst. Die Erhaltungszucht asiatischer Elefanten ist hier vorbildlich. Seit 2010 werden junge Elefantenbullen herangezogen, die in den ersten fünf Jahren ihre Kräfte messen und mit ihrem dann ausgewogenen Sozialverhalten von den Kühen akzeptiert werden. Ab dem zehnten Lebensjahr verlassen die Bullen die geräumige Zooanlage, wie in freier Wildbahn üblich. Sie werden im Rahmen des "Europäischen Erhaltungszuchtprogramms" in anderen Zoos gebraucht. Das Projekt ist deutschlandweit einmalig.