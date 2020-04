Von Kirsten Baumbusch

Heidelberg/Ekpui. Wer sagt, dass er nach Togo reist, hat ein Problem. Wo willst Du hin? Und warum? Das fragen alle, oft verständnislos. Kaum jemand kennt das kleine westafrikanische Land, in dem die Armut mit Händen zu greifen und die Hoffnung ein seltenes Gut ist. Was mich hierher zieht? Es ist der Regenbogen, der in einem kleinen Dorf am Togosee für eben ein solches Stückchen Hoffnung sorgt – "Anyievo", wie das Himmelsphänomen in der Sprache Ewe heißt, die im etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Lomé entfernten Ekpui (neben Französisch) gesprochen wird.

Der mittlerweile fast 60-jährige gelernte Installateur Tronou Deahun machte sich vor vielen Jahren von hier in Richtung Deutschland auf, wohin er als Asylbewerber vor der damaligen Präsidialdiktatur floh und wo er schließlich seine deutsche Frau kennenlernte. Doch seine Heimat ließ ihn nicht los. "Ich wollte unbedingt etwas tun", erzählt der hochgewachsene Mann mit dem glattrasierten Kopf. Und er hat sich ein großes Ziel gesetzt: Die Armut Afrikas möchte er bekämpfen und zwar da, wo er sich auskennt. Er fand Mitstreiterinnen und Mitstreiter in seiner neuen Heimat bei Tauberbischofsheim. Ein Verein wurde gegründet. Elisabeth Wycisk stellte sich als Vorsitzende zur Verfügung. Sie war wie Tronous Frau auch Lehrerin und unterrichtete den Togolesen in Deutsch.

Hintergrund Der westafrikanische Kleinstaat mit rund acht Millionen Einwohnern liegt zwischen Ghana, Benin und Burkina Faso am Atlantik. Er ist etwas größer als Niedersachsen und an der Küste nur 52 Kilometer breit. Von 1884 bis 1916 war Togo deutsche Kolonie, später wurde es zwischen Frankreich und Großbritannien aufgeteilt und seit 1960 ist es unabhängig und autoritär regiert. Das Klima in [+] Lesen Sie mehr Der westafrikanische Kleinstaat mit rund acht Millionen Einwohnern liegt zwischen Ghana, Benin und Burkina Faso am Atlantik. Er ist etwas größer als Niedersachsen und an der Küste nur 52 Kilometer breit. Von 1884 bis 1916 war Togo deutsche Kolonie, später wurde es zwischen Frankreich und Großbritannien aufgeteilt und seit 1960 ist es unabhängig und autoritär regiert. Das Klima in Äquatornähe ist tropisch; eine Gelbfieberimpfung für die Einreise ist vorgeschrieben, Malariaprophylaxe wird empfohlen. Die Lebenserwartung liegt bei 63 Jahren; auf eine Frau kommen etwa fünf Geburten. Ein Drittel der Menschen kann weder lesen noch schreiben und hat keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

"Anyievo" heißt Regenbogen

Zwischenzeitlich kommt "Anyievo-Ekpui" auf 38 Mitglieder, die auch in Heidelberg, Mannheim und sogar in der Nähe von Bremen zuhause sind. Alle eint, dass sie etwas Praktisches tun wollen – einfach irgendwo anfangen. Am besten bei den Kindern und bei den Frauen, denn dort ist die Unterstützung am effektivsten, das weiß auch die professionelle Entwicklungshilfe. Der Kreislauf der Armut lässt sich nur so durchbrechen.

Binnen eines Jahrzehnts entstand auf dem Anyievo-Platz im Herzen des kleinen Ortes Ekpui ein Kindergarten für 40 Jungen und Mädchen mit Küche und Spielplatz, eine Vorschule, ein Lernhaus mit Räumen für Nachhilfeunterricht, ein Nähmaschinenraum und jede Menge Platz für Begegnung. Darüber hinaus werden derzeit fünf Mädchen dank Patenschaften auf höhere Schulen geschickt. Auch landwirtschaftliche Mikrokredite für die Ärmsten der Armen, die auf den Feldern leben, werden in diesem Jahr erstmals vergeben. So soll es gelingen, dass sie mithilfe von Ackergeräten, Geld für Samen und Pflanzen sowie entsprechenden Schulungen in diesem fruchtbaren Teil Afrikas selbst ihr Auskommen finden können.

Alles funktioniert nach dem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe: Der Verein gibt Geld für Material, aber gebaut wird von den Menschen vor Ort, egal ob es sich um Steine, Wände, Dächer, Sanitäranlagen, Brunnen oder Tische und Stühle handelt. Im Kindergarten werden Betreuerinnen und Essen für die Kinder gestellt sowie Stoff für zwei Garnituren der Schuluniformen; die Mütter wiederum bringen sich beispielsweise durch Wasserholen ein und vernetzen sich dadurch auch untereinander. Nichts wird über den Kopf von jemandem hinweg oder gar gegen dessen Willen entschieden.

Dadurch gelingt der Anyievo-Initiative in Ekpui eine ganze Menge. Auch, wenn manches anders funktioniert als gewünscht. So erfreute sich etwa der Wasserwagen bei den Frauen von Ekpui keiner großen Beliebtheit. Sie tragen das kostbare Nass lieber auf dem Kopf, wie es seit Jahrhunderten üblich ist. Dafür saust die Dorfjugend mit dem Gefährt jetzt über den Strand am Togo-See und quietscht vor Vergnügen.

Ein Herzensprojekt liegt derzeit ebenfalls brach. Ein tiefer Brunnen fürs Dorf sollte gebohrt werden. Die Wasserstellen, die es bereits gibt, sind vor allem in der Trockenzeit leider salzhaltig. Nur in der Regenzeit gibt es für die Einwohner von Ekpui Süßwasser im See, das jedoch durch eingeschwemmte Verunreinigungen schwerste Krankheiten hervorruft. Das führt zu Dutzenden von Todesfällen im Dorf – jedes Jahr. Die erforderliche Brunnenbohrung aber würde mehr als 100.000 Euro kosten, weil der Schacht bis in 400 Meter Tiefe getrieben werden müsste.

Zu viel für den kleinen Verein. Jetzt heißt es gemeinsam mit den Bewohnern von Ekpui nach anderen Lösungen suchen. "Das stimmt uns traurig, doch auf keinen Fall mutlos", gibt die Vorsitzende die Devise aus. Der 69-Jährigen ist ein afrikanisches Sprichwort zum Leitstern geworden: "Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Antlitz dieser Welt verändern."

Licht und Schatten, Werden und Vergehen liegen eng zusammen in Togo, diesem Land, das vom Rot der Erde und dem üppigen Pflanzengrün geprägt wird. Da der an Weihnachten beim Kokosnussernten von der Palme gefallene junge Mann, der trotz schwerster Verletzungen mit der Hilfe aus Europa und medizinischer Versorgung in Lomé jetzt schon wieder gehen kann, dort die Kinder mit den streichholzdünnen Ärmchen und den dicken Wasserbäuchen, die sich fast ausschließlich vom kohlenhydratreichen Maniok ernähren.

Nur das Eiweiß fehlt ihnen, das Hülsenfrüchte liefern könnten, wenn ihre Eltern nur darum wüssten und es anbauen würden. Hier die Patenmädchen des Vereins, die ihre Chance nutzen und dem Dorf später wichtige Impulse geben werden. Dort die ausgezehrte 15-Jährige mit dem Baby, das nicht trinken will.

Da gibt es aber auch die Familie meines zwölfjährigen Patenkindes Akouvi. Das erste Foto Anfang 2018 ging mir über Kontinente hinweg durch Mark und Bein. "Die Trauer Afrikas" nennt Tronou diesen verzweifelten, hoffnungslosen Ausdruck in den Augen. Jetzt erkenne ich Akouvis Mutter beim Kindergartenfest auf dem Anyievo-Platz gar nicht wieder in der quirligen Frau, die hingegeben an den Tanz und das Singen mit den anderen Frauen die Feier gestaltet. Meine 35 Euro im Monat haben das Leben der Familie verändert.

Die kleine Schwester kann den Kindergarten besuchen, bekommt dort Essen und einen guten Start in ihr Bildungsleben, die Mutter hilft mit, lernt Gleichgesinnte kennen und bildet sich fort in Ernährungs- und Gesundheitsfragen. Akouvi geht regelmäßig in die Schule, wohnt dort bei der Direktorin, damit sie sich nicht jeden Morgen auf den kilometerlangen Weg machen muss. Der Vater ist nach langer Krankheit wieder so gesund, dass er auf dem Feld arbeiten kann.

"Nicht müde werden, sondern dem Wunder die Hand hinhalten, wie einem Vogel", das muss die große Heidelberger Poetin Hilde Domin gemeint haben, denke ich im Stocherkahn sitzend, der uns über den Togosee von Lomé zurückbringt. Eine frische Brise kräuselt die braunen Fluten. In der Ferne zucken Blitze. Die Netze der Fischer sind mit Stromsparlampen beleuchtet. Keine Ahnung, woher sie den Strom beziehen, der ist nämlich knapp in Togo.

Die Seele beruhigt sich nach der stinkenden, lärmenden Hektik der Hauptstadt. Führerscheine gibt es ebenso wenig wie den TÜV und es beschleicht einen das Gefühl, allen in Deutschland abgewrackten Autos hier wiederzubegegnen. Nicht das Tempo der Eindrücke, das Warten oder die Hitze schaffen mich, es ist der Kontrast zwischen dem Landleben, wo so wenig nötig wäre, um vieles zu verbessern, und der Stadt, die im modernen Raubtierkapitalismus zu versinken droht. Die Togolesen ficht das nicht an. Sie paddeln weiter in ihrer Fröhlichkeit und Freundlichkeit und einer Zuversicht, wo immer die auch herkommen mag. "Lege das Ruder erst dann nieder, wenn das Boot an Land ist", hat Elisabeth ihren letzten Weihnachtsbrief an die Mitglieder ihres kleinen Vereins betitelt. Recht hat sie.

Immer wieder packt mich die Ungeduld der Westler, die kaum aushalten können, dass alles hier Zeit braucht in der schwülen Hitze. Dass es Missverständnisse gibt, kultureller und menschlicher Art, dass wir nicht allen helfen können. Das Bewusstsein schärft sich, was wir anrichten, wenn wir unsere Wirtschaft, unseren Konsum hierher exportieren: dicke Winterhandschuhe in Altkleiderbergen auf dem Markt, kleine, überall he-rumfliegende Plastikbeutel, die die Wasserverkäufer arbeitslos gemacht haben und als erstrebenswertes Luxusgut gelten. "Goldtropfen" – die Aufschrift auf den schnell aufgebissenen und ausgetrunkenen Wasserbeuteln wirkt zynisch.

Gut gemeint, ist nicht unbedingt gut gemacht, lerne ich. Für Zuhause möchte ich die Patenmädchen fotografieren. Natürlich sollen sie lächeln. Als ich sie dazu auffordere, bricht Suzanne in Tränen aus. Ich spüre, dass ich das ausgelöst habe, weiß aber nicht warum. Eine ihrer "Patenschwestern" nimmt mich zur Seite. Suzanne sei nicht nach lächeln, sagt sie, sie schmerzen einmal mehr die Narben ihrer Verbrühungen, die sie sich als Kind zugezogen hat. Ich schäme mich, weiß nicht, was ich sagen soll.

Angelika, unsere gelernte Krankenschwester im Team, rettet mich mit ihrer pragmatischen Art. Sie möchte sich die Narben ansehen, sie dokumentieren, in Erfahrung bringen, ob eine Hauttransplantation möglich sein könnte. Sie zeigt der 13-Jährigen, wie sie die Narben eincremen muss, damit sie elastisch bleiben. Wieder ein Hoffnungsschimmer. Die Tränen sind versiegt.

Nein, ein typisches Touristenland wird Togo wohl nicht so schnell werden. Auch, wenn es im Nationalpark Fazao-Malfakassa Löwen, Leoparden, Büffel und Elefanten gibt, in Lomé den größten Fetischmarkt der Welt und Togoville sich die Hauptstadt des Voodoo nennen darf. Direktflüge von Deutschland sind nicht zu bekommen. Air France fliegt mehrmals die Woche von Paris aus. Auch das Schulsystem ist französisch. Das macht es für die Kinder nicht leichter. Wenn ihre Muttersprache nicht Französisch ist, oder sie keinen Stift oder Block haben, werden sie nicht einmal von den sechs Pflichtschuljahren profitieren.

Kleine Aufmerksamkeiten erhalten die Freundschaft: Ein Schüler aus Ekpui bemalt Steine für die Spender in Deutschland. Für viele der Kinder ist dies die erste Erfahrung mit Pinsel und Farbe. Foto: Baumbusch

Die Schulbücher bleiben in den Schulen, die wiederum in der Regel weder Wasser noch Elektrizität haben. "Wir machen hier nur Theorie", klagt der Direktor des Collège in Ekpui und wünscht sich sehnlichst einen verlässlichen Internetanschluss im Dorf, damit seine Schülerinnen und Schüler wenigstens recherchieren können.

Der Transport ist umständlich und teuer. Das meiste geschieht mit Motorrädern, deren Fahrer waghalsig die Schlaglöcher der Pisten umkurven und die mit bis zu vier Personen überladen sind, aber nicht selten noch Koffer, Hühner oder gar Ziegen befördern. Sprit ist teuer und rar. Er wird aus Glasflaschen auf wackligen Holztischen verkauft, und kostet umgerechnet 90 Cent der Liter.

Vieles scheint in Togo Stückwerk von Hilfsorganisationen zu sein: der Brunnen, die Schule, die Medizinstation wie in Ekpui. Sie mutet eher wie ein Gefängnis an, dunkel und dreckig. Die Plakate mit den Impfkampagnen, zu Empfängnisverhütung, Wurmprophylaxe und Hygiene gilben vor sich hin. "Kreißsaal" heißt es über einer Tür. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was es heißt, hier zu gebären. Einmal im Monat kommt ein Arzt. Medikamente und medizinische Hilfe gibt es durchaus, wenn man Geld hat. Dennoch empfiehlt das Auswärtige Amt ausdrücklich, eine gute Reiseversicherung abzuschließen.

Ob die wackligen Stromleitungen oder das löchrige Mobilfunknetz, vieles ist geeignet, uns in den Wahnsinn zu treiben. Doch es gibt auch Sternstunden. Ich erlebe sie beim Nachhilfelehrer im Lernhaus auf dem Anyievo- Platz. Französische Grammatik, ein schwieriges Thema. Doch hier steht ein begnadeter Pädagoge an der Tafel. Er ermuntert, gibt Hinweise und am Ende applaudieren alle, wenn jemand die richtige Antwort weiß. "Nicht müde werden, sondern die Hoffnung wachsen lassen, das geht", so lautet meine Erkenntnis aus Togo.

Info: www.anyievo-ekpui.com