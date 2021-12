Kleine Kostbarkeit: Trüffel lassen sich auch in Plantagen züchten. Foto: dpa

Von Christian Satorius

Wenn sich die Wälder herbstlich färben und der erste Nebel über den Tälern liegt, dann ist in Italien und Frankreich die Zeit des Trüffels angebrochen. Ein paar interessante Fakten, die man über den beliebten Edelpilz wissen kann.

Teure Knolle: Trüffel sind nicht billig. Für besondere Exemplare wird auch mal ein bisschen mehr verlangt. 2010 kam ein 1,3 Kilogramm schwerer Trüffel für 338.000 Euro unter den Hammer.

Von wegen Trüffelschwein: Früher hat man gerne Schweine zur Trüffelsuche eingesetzt, da die Tiere eine Näschen für die unterirdisch wachsenden Pilze haben. Doch leider mögen Schweine die Leckerei ebenso gerne wie wir Menschen – und so ist es nicht gerade einfach, einem Schwein seinen erschnüffelten Trüffel unbeschadet abzunehmen. Heute werden vor allem speziell geschulte Hunde (oft Lagotto Romagnolo) zur Trüffelsuche eingesetzt. Auch sie bringen für die Suche schließlich die richtige Nase mit. Aber sie tauschen den Pilz gerne gegen ein Stück Wurst.

Liebesduft: Lange dachte man, dass Schweine die Trüffel so gut finden, weil die Edelpilze Androstenol enthalten, einen Liebesduft des Ebers. Eine groß angelegte Studie 1990 hat diesen Mythos aber widerlegt. Es sind die vom Pilz ausströmenden Schwefelverbindungen, die die Tiere anlocken.

Königin und Diamanten: Feinschmecker bezeichnen die weißen Trüffel (Tuber magnatum) auch als Königin der Trüffel. Besonders begehrt sind die Pilze, die sich in der Umgebung des kleinen italienischen Städtchens Alba in der Region Piemont finden lassen. Die schwarzen Trüffel (Tuber melanosporum), die der französische Feinschmecker Jean Anthelme Brillat-Savarin als schwarze Diamanten bezeichnete, sind besonders begehrt, wenn sie aus dem Périgord im Südwesten Frankreichs kommen. Doch Vorsicht: Das heißt nicht, dass im Handel als Alba-, Piemont- oder Périgord-Trüffel ausgewiesene Pilze auch wirklich von dort stammen. Oft werden diese Namen einfach synonym für weiße oder schwarze Trüffel verwendet.

In Plantage: Der hohe Preis der Edelpilze kommt nicht von ungefähr, denn Trüffel lassen sich nur schwer anbauen. Mit der künstlichen Vermehrung des weißen Trüffels tun sich Züchter noch schwer. Ordinärere Trüffelarten werden in vielen Ländern aber bereits auf große Plantagen professionell angebaut – in China, Italien, den USA, Spanien, Frankreich, Australien oder der Türkei.