Von Christian Satorius

Alheim. Die dümmsten Verbrecher der Welt machen es der Polizei wirklich einfach. Manchmal fehlt es ihnen ja nur an der nötigen Entschlossenheit, so wie dem Räuber, der im Januar 1998 im hessischen Alheim eine Bank überfällt. Wie die Polizei in Bad Hersfeld später mitteilt, beginnt der Überfall wie im Lehrbuch. Der maskierte Täter stürmt mit vorgehaltener Waffe in die Schalterhalle und ruft laut und deutlich das magische Wort "Überfall". Die einzige andere Person im Raum, ein 63-jähriger resoluter Bankangestellter, überhört den Möchtegern-Bankräuber aber ganz einfach und setzt sein Telefonat, das er gerade führt, ungestört fort. Damit hat der Täter nun allerdings überhaupt nicht gerechnet, weiß nicht so richtig, was er machen soll, und zieht lieber schnell wieder unverrichteter Dinge ab. Dennoch: Andere Gauner stellen sich noch viel dämlicher an. Hier die Top-Ten, der wahrscheinlich dümmsten Verbrecher der Welt:

10. Auf Platz 10 landen die Diebe, die im März des Jahres 1990 die Hähnchen-Fast-Food-Kette "El Pollo Loco" in Sherman Oaks im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien bestehlen. Ihre Beute: ein aufblasbares Küken von erstaunlichen sechs Metern Größe. "Fragen Sie mich nicht, was die Diebe damit vorhaben", gibt damals der Restaurantchef Joe Masiello zu Protokoll, "wenn es im Garten aufgestellt wird, sieht es doch gleich jeder." Vielleicht ist der Diebstahl ja auch nur eine Mutprobe unter Jugendlichen gewesen. Andererseits: Ob man mit derartigem Beutegut im Knast wirklich bewundernde Blicke auf sich zieht, erscheint doch zumindest fraglich.

9. Der Ladendieb Sven B. hat es im Juli 2000 Auf Platz 9 der schlechtesten Verbrecher der Welt geschafft. Bei den Schuhen, die er im Hamburger Schuhgeschäft "Görtz" entwendet, handelt es sich leider um zwei linke Exemplare. Bei seiner Festnahme durch Zivilfahnder gelangt er dann auch zu der späten Erkenntnis: "Bin ich blöde."

8.Nicht sehr viel intelligenter stellen sich 1994 zwei Straßenräuber in Guatemala-Stadt im Süden der Halbinsel Yucatán an und bringen es so auf Platz 8 der dümmsten Verbrecher der Welt. Ihr Plan ist es, einen Reisebus voller Touristen auszurauben – und so blockieren sie mit ihrem Auto ganz einfach die Straße, als sich ein großer Bus nähert. Als sie mit vorgehaltener Waffe das Innere des Busses stürmen, blicken sie allerdings in die Läufe von 40 Polizei-Karabinern, waren sie doch so schlau, einen Polizeibus anzuhalten, was der Polizeisprecher dann auch wohl zu Recht mit einem süffisanten Lächeln kommentiert.

7. Platz 7 der planlosesten Gauner hat sich im Jahr 2004 ein Hesse redlich verdient, der gleich an zwei Tatorten in Korbach seine Ausweispapiere verliert. Leichter kann man es wohl der Polizei kaum noch machen, oder?

6. Na ja, vielleicht doch – dann nämlich, wenn man gleich seinen kompletten Lebenslauf in der Bank liegen lässt, die man gerade überfallen hat. So geschehen in Fort Worth, Texas, 2003. Die Geldforderung hat der 32-jährige Gelegenheitsverbrecher nämlich auf die Rückseite seiner Bewerbungsunterlagen geschrieben und die dann auch prompt in der Bank vergessen, mitsamt vollständigem Namen und Adresse, versteht sich. Platz 6 der schlechtesten Verbrecher dürfte da wohl mehr als angemessen sein. Hier landet er aber auch nur, weil er durchaus noch dämlichere Kollegen hat ...

5. ...beispielsweise die zwei britischen Einbrecher, über die die englische "Times" im November des Jahres 2003 berichtet. Die beiden vermuten bei einer 80-jährigen Witwe reiche Beute und steigen kurzerhand bei ihr ein. Als sie die Täter überrascht, kommt es zu einem Handgemenge, bei dem die alte Dame auch erst einmal hoffnungslos unterlegen ist. "Dann fiel mir ein, dass in der Zimmerecke ja noch mein Schwert war, ein altes Erbstück", sagt sie später den Reportern, denn in diesem Augenblick wandelt sich das Blatt zu ihren Gunsten und die 80-Jährige schafft es tatsächlich, die Täter mit dem Schwert in die Flucht zu schlagen. Also: Hut ab, vor der resoluten alten Lady, aber auch Platz 5 für die Einbrecher.

4. In London überfallen zwei Gangster einen Zeitungskiosk und schaffen es so auch auf Platz 4 der dümmsten aller Verbrecher. Wie der Londoner "Daily Star" im Oktober 2001 berichtet, haben die beiden nämlich nicht nur vergessen, Sehschlitze in ihre Masken zu schneiden, sie nehmen diese auch noch ab, als sie ihren Irrtum während des Überfalls bemerken. So kommt natürlich die installierte Überwachungskamera zu gestochen scharfen Fotos und der Rest ist für die Polizei nur noch Routine.

3. Auch Platz 3 geht nach England, genauer gesagt: nach Chadwell Heath in Essex. Dort nämlich gönnen sich stümperhafte Einbrecher eine kleine Pause vom harten Verbrecheralltag mit einer Nase voller Kokain, das sie zufällig in dem Haus vorfinden, das sie gerade ausrauben wollen. Das Gefäß mit den Drogen ist sogar mit dem Slangausdruck für Kokain beschriftet: "Charlie", berichtet die britische "Sun" im Oktober 2000. Die Polizei fragt sich später angesichts der vorgefundenen aufgerollten Geldscheine und Überresten des weißen Pulvers allerdings wohl zu Recht, wie blöd man eigentlich sein muss, um Kokain mit der Asche des kürzlich verblichenen Neufundländers des Hauses, der auf den Namen "Charlie" hörte, zu verwechseln ...

2. Nun kommt auf Platz 2 dieser Hitliste jemand, dessen verbrecherische Glanzleistung kaum mehr zu übertreffen ist: Theodore K., 35 Jahre alt, Bankräuber. Als die Polizei von Sacramento in Kalifornien, USA, zu einem Überfall der American Savings Bank gerufen wird, kann sie nämlich Ed R., den Komplizen von Theodore K., einfach so vor dem Geldinstitut festnehmen. Dort steht er herum und wartet nach geglücktem Überfall mitsamt der Beute auf seinen Fluchtwagen, der aber leider nicht da ist, weil sein genialer Kollege die Zeit des Banküberfalls dazu genutzt hat, den Wagen noch mal eben schnell in die Waschanlage zu bringen.

1. Autowäsche während des Banküberfalls – das kann nur noch einer übertreffen, nämlich der Mann auf Platz 1 der dämlichsten aller Verbrecher. "Dümmster Dieb Norwegens" ist denn auch der wirklich verdiente Titel des 44-jährigen Skandinaviers, der in das kameraüberwachte Haus einer Reality-Fernsehshow einbricht und sich bei seiner Straftat von nicht weniger als 17 Kameras dabei filmen lässt, wie er ein paar Hundert Euro und zwei Flaschen Parfüm klaut. Millionen Fernsehzuschauer können sich von seiner Blödheit überzeugen, als der Sender TV3 die verbrecherische Meisterleistung später auch noch im Fernsehen überträgt. Anzeige erstatten die Verantwortlichen allerdings nicht, denn dieser Dieb ist wohl mit seiner Dummheit und dem offiziell vom Sender verliehenen Titel "Dümmster Dieb Norwegens" schon gestraft genug.