Von Michael Ossenkopp

Imst. Im "Haus Frieden" im Tiroler Örtchen Imst nahm die "Kinderdorf"-Idee einst ihren Anfang. Die Unterkunft war eine von insgesamt fünf, die am 15. April 1951 von 45 Heranwachsenden erstmals bezogen wurden. Hier lebten die Kinder und Jugendlichen in Gruppen zusammen und wurden von ihren Kinderdorfmüttern betreut und versorgt. In dem zuerst fertiggestellten "Haus Frieden" kümmerte sich Maria Weber um das Wohl ihrer Zöglinge – sie war die erste Kinderdorfmutter der Welt. Um sich behütet entwickeln und entfalten zu können, sollten die Kinder mit einer festen Bezugsperson und "Geschwistern" großwerden.

Der SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner mit Kindern in Brasilien. Foto: dpa

Ein Konzept, das von dem Österreicher Hermann Gmeiner stammte, der Waisen und Kindern aus schwierigen Verhältnissen helfen wollte. Gmeiner kannte die Probleme aus eigener Erfahrung. Er war in ärmlichen Verhältnissen mit mehreren Geschwistern als Sohn eines einfachen Bauern aufgewachsen, die Mutter war früh verstorben. Trotzdem schaffte es Gmeiner durch ein Stipendium auf ein Gymnasium. Bevor er jedoch die Schule beenden konnte, musste er im Zweiten Weltkrieg an die Ostfront.

Wieder zurück in der Heimat, holte er den Abschluss nach und begann ein Medizinstudium. Zusätzlich engagierte er sich als kirchlicher Jugendbetreuer. Schockiert von dem Leid der zahlreichen Kriegswaisen fasste er für sich einen weitreichenden Entschluss: "Eines Tages konnte ich es nicht mehr ertragen und habe mir gesagt: Jemand muss etwas tun."

1949 brach Gmeiner sein Studium ab und gründete mit Freunden und Bekannten den Verein SOS-Kinderdorf. Doch der Start war nicht einfach. Zunächst wurde er von Politikern und Behörden als "Sozialspinner" verunglimpft. Trotz eines geringen Startkapitals von nur 600 Schilling – das entspricht heutige etwa 570 Euro – schaffte er es mit der Unterstützung zahlreicher Spender, seine Idee in die Tat umzusetzen. Dabei lautete das einfache Motto: "Eine Mutter, Geschwister, ein Haus und ein Dorf." Die Kinder sollten in diesem Umfeld auf ein eigenständiges Leben vorbereitet werden.

1955 gelangte die Idee auch in die noch junge Bundesrepublik. Zwei Jahre später konnten erstmals Kinder im bayrischen Dießen am Ammersee in ein Kinderdorf einziehen. Schon bald war Hermann Gmeiners Anliegen europaweit bekannt, 1960 gründete sich der Dachverband "SOS-Kinderdorf International", der nun weltweit agierte. Durch eine groß angelegte Spendenkampagne, die "Reiskorn-Aktion", erhielt der Verein genügend Geld, um ein Dorf im südkoreanischen Daegu aufzubauen. 1996 errichteten Helfer auch eine Siedlung in Australien, seitdem gibt es Kinderdörfer auf allen fünf Kontinenten. In Deutschland werden aktuell über 475 Kinder an 18 Standorten betreut.

Gerade die Anfangsjahre des Vereins jedoch waren von veralteten Erziehungsmethoden und strikten Rollenbildern geprägt. Der Tiroler Historiker Horst Schreiber stellt in der Studie "Dem Schweigen verpflichtet" fest: "Der Ansatz des familienähnlichen Modells in den Kinderdörfern war patriarchal-autoritär." So war es den Kinderdorfmüttern nicht gestattet, eine Partnerschaft einzugehen – sie sollten sich vollkommen auf ihre Arbeit konzentrieren.

Zudem spricht Schreiber von einer "männerbündlerischen Führungsstruktur". Diese war eng mit Gewalt verbunden, leichte bis schwere Prügelstrafen gehörten zum Alltag. Erst ab 1967 professionalisierte eine zweijährige Ausbildung an der "Mütterschule" die Kinderdorfmütter und brach die veralten Strukturen langsam auf. Anfang der 1990er Jahre erlaubte die Organisation erstmals Partnerschaften.

Heute bestehen vielfältige Konzepte, um die anspruchsvollen Aufgaben einer Kinderdorfmutter mit Partnerschaft und Ehe zu verbinden; teilweise ermöglichen größere Häuser das Zusammenleben von Paaren innerhalb des SOS-Kinderdorfes. Seit 1999 erhalten sie zusätzlich eine berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin. Zudem helfen Psychologen und Pädagogen bei der Betreuung der Kinder. Und im Zuge der Gleichberechtigung können nun auch Männer Kinderdorfvater werden.

Auch die Anforderungen haben sich gewandelt. In der unmittelbaren Nachkriegszeit fanden größtenteils Waisen eine neue Unterkunft in den Dörfern, heute sind es vor allem "Sozialwaisen". Meist leben die Eltern dieser Kinder noch, sie können sich aber aufgrund von Krankheiten, Drogenmissbrauch, Alkoholismus oder anderen Problemen nicht um ihren Nachwuchs kümmern. Oft haben die Mädchen und Jungen Misshandlungen durch ihre leiblichen Eltern erfahren. Antonius Grothe, ehemaliger Leiter des SOS-Kinderdorfs Lippe, stellt einen großen Bedarf fest: "Gemessen an den Nachfragen der Jugendämter könnten wir fast quartalsweise eine neue Familie gründen."

Der SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner im Gespräch mit Jugendlichen im ersten Kinderdorf im österreichischen Imst. Foto: SOS-Archiv

Neben der dauerhaften Betreuung betreibt der Verein Kindergärten, Schulen sowie Berufsbildungszentren und bietet Programme für Familien in Notsituationen und in der Jugendbetreuung. Mitarbeiter des weltweiten Netzwerks der SOS-Kinderdörfer helfen bei humanitären Notlagen nach Naturkatastrophen, Krankheitswellen oder in Kriegsgebieten. Nach der zerstörerischen Tsunami-Flut in Südasien beispielsweise leistete der Verein 2004 für 23.000 Menschen Soforthilfe und versorgte sie mit dem Nötigsten. Im seit 2011 andauernden Bürgerkrieg in Syrien stellt der Verein für Hunderttausende von Flüchtlingen Nahrung und Kleidung bereit. Nach dem verheerenden Ebola-Ausbruch in Afrika 2014 gab die Organisation zahlreichen Waisen ein neues Zuhause.

Maria Weber war über 20 Jahre SOS-Kinderdorfmutter, ging 1977 in Pension und lebte bis zuletzt im "Mütterhaus" für pensionierte ehemalige Mitarbeiterinnen im österreichischen Hinterbrühl. Bis ins hohe Alter stand sie in regem Kontakt zu ihren 20 Zöglingen, die sie regelmäßig besuchten. Darüber hinaus konnte sie sich über 50 "Enkel- und Urenkelkinder" freuen. Rückblickend sagte die gelernte Pfarrschwester über ihr Engagement: "Ich würde es sofort wieder machen."

Der SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner mit dem Dalai Lama in Hinterbrühl bei Wien. Foto: SOS-Archiv

Zeit seines Lebens blieb Hermann Gmeiner trotz seiner weltweiten Anerkennung und Auszeichnungen bescheiden und stellte seine zahlreichen Unterstützer in den Vordergrund. Dazu gehörten unter anderem Indira Gandhi, Richard von Weizsäcker und der Dalai Lama. "Millionen Freunde in aller Welt haben mir geholfen, Kindern in den SOS-Kinderdörfern ein Zuhause zu geben. [...] Das ist eine Sensation des Guten! Wir machen Niemandskinder zu Glückskindern. Ihr Lachen, ihre Lebensbejahung ist uns Dank! Die Kinder dieser Welt sind unsere einzige Hoffnung", so Gemeiner.

Der Pädagoge starb 1986 im Alter von 66 Jahren, beigesetzt wurde er in Imst. Heute sind in 137 Ländern 572 SOS-Kinderdörfer zu finden, hier leben rund 57.500 elternlose und verlassene Mädchen und Jungen. Allein in Deutschland wird das Erbe Gmeiners von mehr als 4300 Mitarbeitern und 1200 ehrenamtlichen Unterstützern fortgeführt. Über sechs Millionen Menschen sichern das Bestehen des Vereins durch ihre Patenschaften und Spenden – getreu nach der Gründermaxime: "Worte helfen nicht, sondern Taten."

Übrigens: Das SOS-Kinderdorf in Imst gibt es bis heute, in den vergangenen Jahren wurden vier alte Häuser abgetragen und zwei neue errichtet, barrierefrei nach modernsten ökologischen Standards. Damit besteht das Dorf aktuell aus 19 Wohnhäusern, in den Neubauten haben jeweils neun Kinder ein Zuhause gefunden.