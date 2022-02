Blick über den Schlagbaum auf Westberliner Seite auf die Glienicker Brücke, auf der kurz zuvor der erste Agentenaustausch stattgefunden hatte. Das Bild im Text zeigt ein Metallband in der Brückenmitte erinnert an den Grenzverlauf. Fotos: dpa/R. Bueb

Von Michael Ossenkopp

An jenem nasskalten Sonnabend tauchen auf beiden Seiten der Brücke aus dem Nebel dunkle Limousinen auf. Ihnen entsteigen Diplomaten, Regierungsbeamte und Soldaten. Zwei Männer treten aus dem Pulk hervor. Ein grauhaariger, hagerer mit Hornbrille namens Rudolf Iwanowitsch Abel und Francis Gary Powers, ein jüngerer, sportlicher Mann. Die beiden gehen aufeinander zu. Um 8.52 Uhr überqueren sie den schmutzigweißen Strich, der die Brückenmitte markiert – und gleichzeitig die Trennlinie zweier verfeindeter Welten. Der Russe und der Amerikaner hatten sich kurz zugenickt, aber kein Wort miteinander gewechselt.

Damit war vor 60 Jahren, am 10. Februar 1962, der erste und zugleich hochkarätigste Agentenaustausch im Kalten Krieg auf der Glienicker Brücke vollzogen worden. Bis dahin hatte die 1907 erbaute elegante Konstruktion über der Havel zwischen Berlin und Potsdam brach gelegen, war abgeriegelt und verwaist. 1952 war das Bauwerk – auf dessen Mitte die Grenze zwischen der DDR und West-Berlin verlief – für den privaten Autoverkehr gesperrt worden. Die "Brücke der Einheit", wie sie damals in Ostdeutschland genannt wurde, war stählernes Symbol der deutschen Teilung.

Begonnen hatte der Spionagethriller, der seinen Abschluss im Austausch auf der "Brücke der Freiheit" (US-Version) fand, am 23. Juni 1953. Ein Zeitungsjunge im New Yorker Bezirk Brooklyn benötigte Wechselgeld. Er klingelte bei zwei Frauen, und die kratzten ihre Cents, Nickels und Dimes zusammen. Der 13-Jährige stolperte – und das Geld fiel zu Boden. Beim Auflesen bemerkte er, dass ein 5-Cent-Stück am Rand auseinanderklaffte. In dem Spalt steckte ein winziger "dunkler Punkt". Die Geschichte machte die Runde und landete schließlich beim FBI. Der "Punkt" erwies sich als Mikrofilm und zeigte Zahlenkolonnen, die nicht entschlüsselt werden konnten. Nur eines war klar: In Amerikas Metropole sind feindliche Spione am Werk.

Anfang Mai 1957 stürmt ein Mann in die Pariser US-Botschaft. Reino Häyhänen gesteht, Mitglied eines sowjetischen Spionagerings in New York City zu sein. Zum Beweis legt Häyhänen ein hohles 5-Cent-Stück auf den Tisch. Da erinnert man sich ... Häyhänen hatte zuvor den Befehl erhalten, umgehend nach Moskau zurückzukehren. Da er 5000 Dollar des sowjetischen Geheimdienstes unterschlagen hatte, darüber hinaus als Trinker, Bigamist und Radaubruder aufgefallen war, zog er aber eine Haftstrafe in den USA der Zwangsarbeit in Sibirien vor. Häyhänen wurde später als "der dümmste Agent, der je einen Trenchcoat trug", bezeichnet. Doch konnte er dem US-Geheimdienst wertvolle Informationen über das Domizil seines Agentenführers geben.

Das FBI legte sich an dem beschriebenen heruntergekommenen Brooklyner Wohnblock auf die Lauer. In Verdacht geriet der Mieter Emil Goldfus, der dort ein Fotoatelier betrieb. Eine Hausdurchsuchung brachte einen leistungsstarken Sender, Spezialfilme für Mikropunktfotografie, ein Sortiment ausgehöhlter Münzen, Knöpfe, Kugelschreiber und Geheimcodes ans Licht. Nachforschungen hatten ergeben, dass der echte Emil Goldfus bereits als Kleinkind verstorben war.

Am 21. Juni 1957 wurde "der gefährlichste Spion, der je auf amerikanischem Boden tätig war", festgenommen. Welche Staatsgeheimnisse sein Spionagering tatsächlich verraten hatte, konnte nie zufriedenstellend geklärt werden. Fest stand nur, dass sein Netz bis zur Westküste und nach Südamerika hineinreichte. "Abel", so der Name des KGB-Obersts, hüllte sich meist in Schweigen. Den Ermittlern blieb nur, seine Fähigkeiten zu bewundern. Er beherrschte fünf Sprachen fließend, hatte herausragende technische Fähigkeiten und kannte sich ausgezeichnet in theoretischer Physik aus. Ein IQ-Test ergab: "nahezu genial". CIA-Direktor Allen Dulles: "Ich wünschte, wir hätten ein paar Männer, wie er einer ist, in Moskau."

U2-Pilot Francis Gary Powers. Foto: CIA/dpa

Rudolf Iwanowitsch Abel wurde, wie später ans Licht kam, als William Genrichowitsch Fischer im englischen Newcastle upon Tyne geboren. Sein Vater war ein Kampfgenosse Lenins. Der Sohn arbeitete für den sowjetischen Geheimdienst in Norwegen, Großbritannien, Frankreich, der Türkei und Nazi-Deutschland sowie als Ingenieur in der Sowjetunion. 1948 reiste er mit falschen Papieren über Kanada in die USA ein. Am 14. Oktober 1957 wurde der Spion, der mit einer Deutschen verheiratet war, zu 30 Jahren Haft und 3000 Dollar Geldstrafe verurteilt. Er entging dem elektrischen Stuhl nur, weil pragmatische Entscheidungsträger in weiser Voraussicht annahmen, dass "man ihn noch lebend benötigen würde, falls einer der eigenen Leute den Sowjets in die Hände fiele ..."

Meisterspion Rudolf Iwanowitsch Abel bei seiner Verhaftung durch das FBI. Foto: CIA/dpa

Wenige Jahre später, am 1. Mai 1960. Frühmorgens um 5.26 Uhr hebt US-Pilot Francis Gary Powers mit seiner U2, einem Spionageflugzeug, vom pakistanischen Peschawar ab und dringt in sowjetischen Luftraum ein. Der Flug soll bei einem Frühstück nach 6500 Flugkilometern im norwegischen Bodø enden. Doch dazu kommt es nicht mehr. Statt Militärstellungen zu fotografieren, landet er am Fallschirm 30 Kilometer von Swerdlowsk entfernt. Das von den US-Strategen für unmöglich Gehaltene war geschehen: Powers war aus über 21.000 Metern Höhe abgeschossen worden. Die angespannte Atmosphäre zwischen den zwei Supermächten ist nun vollends vergiftet. Der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow verlangt eine Entschuldigung vom US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower, die dieser verweigert. Die geplante Gipfelkonferenz im Mai in Paris platzt.

Am 17. August 1960 beginnt vor dem Militärsenat des Obersten Gerichtshofes der Sowjetunion der Schauprozess gegen Powers. Die Anklage lautet auf "Luftspionage". Nach drei Verhandlungstagen fällt das Urteil: Zehn Jahre, davon drei im Gefängnis und der Rest im Arbeitslager. Ein relativ faires Verfahren mit vergleichsweise mildem Urteil. Knapp zehn Jahre nach dem spektakulären Agentenaustausch auf der Glienicker Brücke erlag Abel Ende 1971 in Moskau einem Krebsleiden, Powers kam sechs Jahre später in Los Angeles bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben.

Einen Tag nach dem Mauerfall, am 10. November 1989, wurde die Brücke wieder für die Bevölkerung auf beiden Seiten geöffnet. Foto: Gavin Stuart

Die "Brücke der Spione" geriet danach noch zweimal in die Schlagzeilen. Am 11. Juni 1985 kam es zum größten Agentenaustausch der Geschichte. Auf einen Schlag wechselten 28 Menschen die Seiten, davon 24 in der DDR aufgeflogene US-Agenten. Die Gegenseite schickte vier Ost-Kundschafter. Am 11. Februar 1986 war es mit der Ruhe im Niemandsland erneut vorbei, als unter dem Blitzlichtgewitter Hunderter Fotografen drei Agenten aus dem Osten und fünf aus dem Westen die weiße Linie überschritten. Die Glienicker Brücke verbindet heute wieder den Berliner Ortsteil Wannsee mit der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Mit dem Thriller "Bridge of Spies – Der Unterhändler" brachte Steven Spielberg 2015 das Kalte-Kriegsdrama um den spektakulären Austausch mit Tom Hanks und Sebastian Koch in die Kinos.