Von Olivia Kaiser

Köln. Die Kölner Kommissare ermitteln diesmal zu Wasser und zu Land, denn ein Ausflugsschiff ist gekidnappt worden. Bei dem klassischen Geiseldrama kommen nicht nur die erfahrenen Ermittler an ihre Grenzen, sondern auch die Menschen, denen der Geiselnehmer vorwirft, sie hätten sein Leben ruiniert. Denn der Mann will kein Geld, sondern Gerechtigkeit. Zumindest behauptet er das, eigentlich will er Rache. Das Ergebnis ist ein spannender und überaus kurzweiliger Krimi-Abend.

Was ist passiert? Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) werden zu einem Leichenfund ans Rheinufer gerufen. Schnell stellt sich heraus, dass das Opfer Techniker an Bord eines Ausflugsschiffs war. Als Schenk mit dem Kapitän telefoniert, stürmt der ehemalige Gymnasiallehrer Daniel Huberty (Stephan Kampwirth) die Brücke und droht, er werde auf dem Schiff eine Bombe zünden, wenn man seinen Forderungen nicht nachkommt. Er saß im Gefängnis, weil er vor einigen Jahren ein sexuelles Verhältnis mit einer 14-jährigen Schülerin hatte. Jetzt fordert er, dass vier Personen an Bord kommen, die in den Fall involviert sind. Für Ballauf der Beginn einer gefährlichen Undercover-Mission.

Worum geht es wirklich? Um aktuell weit verbreitete Opfer- und Empörungsbefindlichkeiten. Huberty fühlt sich ungerecht behandelt und ist der Ansicht, dass er jedes Mittel anwenden darf, um sich zu rehabilitieren. Die Anspielung auf enthemmte Wutbürger ist gewollt.

Wie schlagen sich die Kommissare? Glänzend, allerdings ist jeder auf sich allein gestellt. Ballauf geht an Bord und schlüpft in die Rolle eines Immobilienmoguls, der Hubertys Nachhilfeschule geschlossen hat, als er von dessen Verurteilung erfuhr. Möglich wird das, weil beide sich noch nie begegnet sind. Derweil versucht Schenk, die übrigen Leute auf Hubertys Liste ausfindig zu machen und das SEK in Schach zu halten, das das Ausflugsschiff stürmen will.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Es wird deutlich, wie perfide Missbrauchtäter ihre minderjährigen Opfer manipulieren, sie damit weit über die physischen Verletzungen hinaus schädigen und für das gesamte Leben zeichnen.

Was sind die Schwächen? Große Überraschungen bleiben aus.

Und sonst noch? Die Außenaufnahmen entstanden auf einen echten Kölner Ausflugsschiff. Das Innere wurde im Studio detailgetreu nachgebaut.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Wenn man mal jemand anderer sein will, muss man sich nicht in Lebensgefahr bringen – vor allem nicht in Köln. "Dafür gibt es Karneval." (Freddy Schenk)

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Fans des klassischen Krimis mit stringenter Handlung ohne Außerirdische und Geister kommen in jedem Fall auf ihre Kosten. Wer demnächst einen Schiffsausflug auf dem Rhein plant, sollte starke Nerven haben.