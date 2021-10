Von Olaf Neumann

New York. Joe Bonamassa hat in den vergangenen 21 Jahren sagenhafte 45 Alben veröffentlicht. Im Februar ging der umtriebige Gitarrist und Sänger in die Germano Studios in New York, um mit zwei Begleitern Musik zu machen, die nicht nach einem Trio klingt. Dort hat der US-Amerikaner einen Weg finden müssen, ein neues Album zu machen, obwohl sein Produzent in Australien festsaß. Das Resultat ist ein roher Sound mit vitaler Note und heißt "Time Clocks".

Joe, Ihr Produzent Kevin Shirley saß aufgrund von Corona-Reisebeschränkungen in Australien fest. Wie hat er es geschafft, Kontinente und Konsolen miteinander zu verbinden?

Joe Bonamassa: So wie wir das jetzt auch machen: mit Zoom-Gesprächen. Die Konsolen hier in den Germano Studios waren mit seiner Konsole in Australien via Internet und einer Sekunde Verzögerung verbunden. Kevin konnte sich so meine neuen Tracks wunderbar anhören. Ziemlich außergewöhnlich! Es hat gut funktioniert, aber ich muss das nicht noch einmal haben.

Wie war es, während der Pandemie ein neues Album zu realisieren?

In den vergangenen zwölf Monaten habe ich wahrscheinlich mehr Songs geschrieben als in meinem ganzen Leben. Die sind nicht alle für mich bestimmt, sondern auch für Eric Gales und Jimmy Hall. Kevin Shirley und ich haben versucht, die Arrangements für mein eigenes Album noch besser zu machen als beim letzten.

Wie schwierig ist es, magische Momente festzuhalten?

Wenn man so Platten macht wie ich, bei denen Menschen zusammen in einem Raum spielen, braucht es zwei oder drei Takes, um etwas Magisches hinzubekommen. Musik hat nicht die gleiche Wirkung, wenn sie zu sauber klingt.

Proben Sie neue Songs immer zu Hause, bevor Sie damit in ein Studio gehen?

Nein, ich nehme immer akustische Demos mit meinem Smartphone auf. Die arbeiten wir dann ihm Studio gemeinsam aus. Diese rohe Form erlaubt es uns Musikern, wie Maler vor einer leeren Leinwand zu stehen. Ich möchte, dass meine Begleiter die Möglichkeit haben, sich selbst einzubringen.

Schreiben Sie auch die Texte mit dem Smartphone?

Ich schreibe nach wie vor mit der Hand. In der Hinsicht arbeite ich ziemlich analog.

Ich weiß, dass Sie viel über Politik und das Weltgeschehen lesen. Wie gehen Sie als Künstler mit den derzeitigen Krisen um?

Ich mag keine Politik in meiner Musik. Ich bin nicht Woody Guthrie oder Bruce Springsteen, die ihre Karriere auf politische Überzeugungen gründen. Die Vorstellung, dass man politisch oder eine Art von Aktivist sein muss, entwertet für mich das Wort Künstler. Es nimmt Menschen, die ihr ganzes Leben einer Sache widmen, etwas weg. Ich poste keine politisch motivierten Aktionen auf Instagram, das wäre unaufrichtig.

Zur Person Joe Bonamassa wird am 8. Mai 1977 in Utica/New York als Sohn eines Gitarrenhändlers geboren. Laut eigener Aussage ist er bereits mit elf Jahren Profimusiker. Der Zwölfjährige darf im Vorprogramm von B.B. King auftreten. Mit seinem Hang zum Blues, zu progressiven Rock-Ausflügen und sogar akustischen Exkursionen wird er heute zu den besten elektrischen Gitarristen der Gegenwart gezählt. Bonamassa hat mit Eric Clapton, Stephen Stills, Buddy Guy, Steve Winwood, Warren Haynes und Dereck Trucks gespielt. Der Wahl-New-Yorker hat bislang 45 Studio- und Live-Platten aufgenommen und nennt rund 1000 Vintage-Gitarren und -Verstärker sein eigen. (on)



Was war die Inspiration zu dem Song "Questions and Answers"?

Ich fand es cool, einmal einen Streit mit der Freundin auf einen harten Blues zu übertragen. Ich versuche immer, den bestmöglichen Song zu schreiben in Anbetracht des Platzes in meinem Kopf und des Lebens, das ich führe.

Geht es Ihnen immer um den perfekten Song?

Ich glaube nicht, dass es so etwas wie den perfekten Song gibt. Das Rolling Stone Magazin kann mal wieder nicht anders und bringt eine neue Liste der größten Songs aller Zeiten heraus, wobei einige Klassiker ausgelassen werden, weil die kuratierte Liste hip aussehen soll. Aber die Leute wollen hören, was sie hören wollen. Es gibt kein Bestes oder Schlechtestes. Solch ein Ranking ist völlig subjektiv.

Können Sie an jedem Ort und in jeder Situation Songs schreiben?

Klar, ich könnte heute einen Song im Park schreiben, wenn ich wollte. Man schreibt Lieder, die einem hoffentlich etwas bedeuten. Das ist etwas, das mir mit zunehmendem Alter immer wichtiger geworden ist. Wenn man jung und naiv ist, kann man ein Rezept für eine Suppe in Bluesform verkaufen. Ich kann heute jedoch nicht mehr darüber singen, dass ich ein hungriger Bluesmusiker bin. Denn das bin ich nicht. Ich lebe an der Upper West Side in Manhattan am Central Park West. Ich habe schon zu Mittag gegessen und bin auch nicht pleite.

Ist "Hanging On A Loser” autobiografisch?

Ja, ich sage das dauernd: "Wenn alles so schlecht ist, what the fuck machst du dann mit einem Verlierer wie mir?" Dieses Lied ergibt für mich einen Sinn, denn hier kommt mein beschissener Pragmatismus ins Spiel.

Ihre letzte Platte war eine Hommage an den britischen Blues der 1960er Jahre. Was war wichtig für den Sound des neuen Albums?

Ich wollte die Energie von New York City auf Platte bannen. Das war der Sound, den ich im Kopf hatte. New York war eine Geisterstadt im vergangenen Jahr. Aber es ist immer noch einzigartig in der Welt. Ich bin wirklich gerne hier. Heute Abend ist New York eine großartige Musikstadt, weil Glenn Hughes hier spielt, aber es ist nicht mehr so wie vor 20 Jahren. Das Problem ist, dass die Immobilienpreise die Musiker ins Hinterland vertreiben. Der Stadtkern wird aufgelöst. Allein die Anmietung einer Wohnung ist hier schwierig. Deshalb sind viele Musiker nach Nashville gegangen, wo es früher billig war. Mittlerweile ist das Leben dort auch verdammt teuer.

Sie haben an Alice Coopers aktuellem Album "Detroit Stories" mitgewirkt. Wie war es, mit dem Schockrocker Blues zu spielen?

Ich liebe Alice! Es war auch toll, mit dem Produzenten Bob Ezrin zu arbeiten. Bob ist der Co-Autor von "Slow Gin", einem meiner erfolgreichsten Songs. Die Geschichte mit Alice liegt aber schon zwei Jahre zurück. Die Zeit vergeht wie im Flug!

Schreiben Sie auch schon wieder neues Material?

Nein, das wird nicht vor Ende 2022 passieren. Mein Plan für nächstes Jahr ist, zu schauen, was nächstes Jahr bringt.