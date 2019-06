Von Klaus Welzel

Poser sind zu Recht verschrien. Doch die Autos, mit denen sie renommieren möchten, machen optisch wirklich etwas her. Wir stellen sieben Modelle vor, mit denen Sie garantiert auffallen.





Jaguar F-Type

Der Flitzer made in Britain macht nicht nur optisch etwas her. Auch unter der Karosserie weiß der F-Type zu beeindrucken: Je nach Motorleistung (zwischen 300 und 575 PS ist die Landstraßengeschwindigkeit nach 3,7, jedoch spätestens 5,7 Sekunden erreicht. Das Coupé gibt es bereits ab 62 000 Euro, für das hier abgebildete Cabriolet sind dagegen Preise ab 69 000 Euro zu zahlen. Mit ein paar Extras mehr reißt man da schnell eine weitere 100er-Schallmauer. Apropos Schall: Eine „Soundtaste“ verstärkt den Auspufflärm – kann man mögen, muss man aber nicht. Posernote: 1+





BMW M4 Coupé

Wer sich keinen Carrera leisten kann oder will, findet in diesem Angebot der Bayrischen Motorenwerke eine allseits hörbare Alternative. Zwar beträgt der Grundpreis stolze 78 200 Euro – doch dafür ist das Coupé bereits gut ausgestattet. Und die 431 PS sorgen nicht nur für einen satten Sound, sondern bei 4,2 Sekunden von Null auf 100 auch für Rennfahrerfeeling. Abgeriegelt ist der smarte Flitzer bei 250 km/h. Der Verbrauch? Ach schweigen wir, jedenfalls mit 8,8 Litern Werksangabe deutlich geringer als bei so manchem Konkurrenten. Posernote 2+





VW Golf GTI

Das Einstiegsauto für den kleinen Poser sorgt nicht nur für Passantenblicke, sondern bei entsprechendem Tuning wirft auch die Polizei gerne ein Auge auf den GTI Performance, der ab knapp 35 000 Euro den Besitzer wechselt. Von Null auf 100 geht es in 6,2 Sekunden – bei einer Motorleistung von 245 PS. Die 1,4 Tonnen Gesamtgewicht lassen sich also agil durch Odenwald und Kraichgau schieben. Richtige Raser wären aber enttäuscht – doch um die geht es hier ja nicht. Posernote: 3+





Audi R8

Unvernunft, Du kommst aus Neckarsulm. Noch. Denn der Audi R8, hier in der Version V10 plus Supercharged, ist ein Auslaufmodell. Zu kaufen gibt es ihn derzeit für einen Preis ab 166 000 Euro (Cabriolet ab 179 000 Euro). Dafür bieten die Ingenieure im Zeichen der vier Ringe eine Motorleistung zwischen 570 und 620 PS – die 3,1 bis 3,5 Sekunden, die man benötigt, um Tempo 100 zu erreichen vergehen natürlich wie im Flug. Ob man den R8 auf Tempo 331 hochjazzen kann, sei jedoch angesichts überfüllter Autobahnen dahingestellt. Doch beim Posen geht es ja im Grunde eher ums Schritttempo. Posernote 1–2





Lamborghini Huracan

Im Lotto gewonnen? Ist Papa vielleicht Milliardär? Dann ist der Huracan die erste Wahl des Posers. Die 580 bis 640 PS gibt es ab 178 500 Euro. Wem das nicht wehtut, der legt auch noch einmal 18 000 Euro mehr drauf, um oben ohne cruisen zu können. Den das geht mit diesem italienischen Nobelgefährt! Nun gut, rasen geht auch: aber bei 325 Kilometer pro Stunde ist dann auch wirklich Schluss. Das der Sportflitzer nicht die beste Bewertung erhält, ist alleine dem Preis geschuldet – immerhin kann man sich dafür zwei Jaguar kaufen. Posernote 1–





VW Golf GTI

Sicherlich der schönste Sportwagen überhaupt: Der 911er schafft es bei 370 bis 700 PS (je nach Ausstattung) in 2,8 bis 4,5 Sekunden auf Tempo 100. Preislich beginnt er bei stolzen 107 553 Euro. Der Wagen liegt wie ein Brett auf der Straße. Eine Auspufftaste gibt es auch. Was will der Poser mehr? Posernote 1





Mercedes SLSLamborghini Huracan

Bei diesem Flügeltürer ist alles etwas anders. Die Beschleunigung liegt bei 11,8 Sekunden – von Null auf 200. Nur 350 Fahrzeuge wurden gebaut, die Produktion ist eingestellt. Der Posingfaktor ist also alleine durch die Limitierung unendlich hoch. Noch ein paar Daten. Den Achtzylinder gab es ab 186 830 Euro. Die Beschleunigung auf Landstraßengeschwindigkeit liegt bei 4,0 Sekunden, die 571 PS reizen das Spitzentempo erst bei 317 Kilometer pro Stunde aus. Der Sound ist satt, aber nicht zu laut. Posernote: 1+

Alle Fotos: dpa