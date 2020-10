Der kleine Krieger in der Rinde einer alten Buche. Foto: Gerhard Reusch

Von Alex Wenisch

Aschaffenburg. Manchmal lohnt es sich eben doch, genauer hinzusehen. Ins Detail zu gehen. Gerhard Reusch macht das seit rund 20 Jahren. Wenn er durch seine Heimat rund um Aschaffenburg spaziert, erfreut ihn nicht nur die liebliche Landschaft. Ihn interessieren auch die Brüche, die Verwitterungen, der Verfall. Denn im Vergänglichen liegt eine verborgene Schönheit.

Ein Prinz oder ein kleiner Engel? Foto: Gerhard Reusch

Die fördert Reusch (69) mit einer einfachen Kamera zutage. Bäume sind sein Motiv, genauer: die Rinde alter, verwitterter Gewächse. Und was Reusch da mit der Linse aufdeckt, erinnert nur noch selten an den botanischen Ursprung. Da sieht er einen kleinen Krieger im Unterholz, der einem Tolkien-Universum entsprungen sein könnte. Er erkundet Landschaften, die Maler Emil Nolde nicht besser hätte erschaffen können. Mal entdeckt Reusch Kraterlandschaften, die auch eine Nasa-Sonde von fernen Planeten zur Erde gefunkt haben könnte.

Das optisch Spannende daran ist ja nun, dass diese Bilder gar nicht wie Fotos aussehen. Reusch erkundet surreale Zwischenwelten.

Wie eine Insellandschaft. Foto: Gerhard Reusch

Auslöser dieser ungewöhnlichen Passion war ein Zufall. Auf einer griechischen Insel stolperte der Fotograf über ein Stück verwittertes Holz, das ihn an einen Paviankopf erinnerte. Damals bannte er diese Assoziation noch auf Diafilm – und war dann selbst erstaunt über das daheim entwickelte Resultat. Die Leidenschaft war geweckt. Seit 12 Jahren – nach seiner Pensionierung als Zeitungsredakteur in Aschaffenburg – rückt er dem Gehölz mit digitaler Technik auf die Borke. Pilze, Flechten oder Moose sind ihm willkommene Begleiter. Etwa 200 Kunst-Fotografien sind so schon entstanden.

Wobei er sich mit Verfremdungen zurückhalte, sagt Reusch. Lieber warte er im Unterholz mal eine halbe Stunde auf das richtige Licht. Am PC suche er dann nach wirkungsvollen Bildausschnitten, Kontraste oder Farbe verändere er nur ganz sachte. Denn Reusch ist überzeugt: "Der wahre Künstler ist die Natur."