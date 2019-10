Zugegeben: Es hat ziemlich viel geregnet in der letzten Zeit. Doch ab heute zeigt sich der Herbst von seiner freundlichen Seite. Ganz bestimmt. Die Sonne wird am sattblauen Himmel strahlen, die bunten Blätter werden durch die Luft flattern und es wird nach feuchtem Moos, Kastanien und Kaminholz riechen. Denn eigentlich ist der Herbst ja die schönste Jahreszeit. So gemütlich. So wohlig melancholisch. Deshalb: Hier zehn gute Gründe, warum wir diesen rauen Gesellen einfach bedingungslos lieben sollten (selbst wenn es dann doch wieder regnet).

1. Bunt sind schon die Wälder ...

Gerade jetzt heißt es: Raus in die Natur! Am besten in den farbenfrohen Herbstwald, wo das Laub verheißungsvoll unter den Füßen raschelt. Die Luft ist frisch und mit jedem Schritt sinkt unser Stresslevel. Ob Spaziergang, "Waldbaden" oder Jogging: Wenn die Temperaturen sinken, fällt auch die Bewegung leichter. Allerdings gehören ab sofort gutes Schuhwerk, Regenjacke oder Regenschirm zur festen Ausstattung, wenn man das Haus verlässt. Frei nach dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung!

2. Malerischer Nebel

Gar nicht grau und trist ist auch der typisch herbstliche Nebel. Schaut man nämlich genau hin, dann entdeckt man gerade in den wabernden Dunstschleiern ganz besonders reizvolle Landschaften und Ortsansichten. Wohl kaum eine Jahreszeit ist so malerisch wie der Herbst.

3. Pilze und Kastanien

Wer schon mal im Wald unterwegs ist, der kann auch gleich Kastanien sammeln gehen - Maronen zum Rösten und Rosskastanien zum Basteln mit den Kindern. Vielleicht wagen sich einige auch ans Pilzesammeln? Der Fund sollte anschließend aber besser vom Experten begutachtet werden; vielerorts gibt es zudem angeleitete Pilzwanderungen. In jedem Fall gilt: Nie ohne Stofftasche oder Körbchen in den Wald!

4. Die Drachen fliegen wieder

Herbstzeit ist Drachenzeit. Wenn der Wind so richtig pfeift, dann geht’s mit der ganzen Familie raus auf Feld und Wiese (siehe S. 2). Und wer seinen Drachen vorher sogar selbst gebaut hat, der hat garantiert noch mehr Spaß!

5. Der Kuschelfaktor

An besonders düsteren Herbsttagen kann man auch mal ohne schlechtes Gewissen einfach zu Hause bleiben. Wer sich das gemütlich einrichtet, ist klar im Vorteil. Kerzen sorgen für Behaglichkeit, ebenso wie die dicken Wollsocken. Nun darf der kuscheligste Lieblingsort bezogen und hemmungslos rumgelümmelt werden - während draußen der Regen ans Fenster trommelt.

6. Lesezeit

Wer es sich auf dem Sofa bequem gemacht hat, sollte dies unbedingt mit angenehmer Musik, der Zeitung oder einem guten Buch tun. Jetzt, wo sich das Leben wieder mehr ins Haus verlagert, ist endlich Zeit zum Lesen. Ausreden gibt es keine mehr, zumal der Bücherherbst interessante Neuerscheinungen auf Lager hat.

7. Noch mehr Kultur

... gibt’s im Museum und im Theater, wo man im Sommer einfach seltener hinfindet. Ob Kunst- oder Wissenschaftsausstellung, Schauspiel oder Oper - die Zeit ist reif für unterhaltsame Bildung. Nicht zu vergessen das gute alte Kino als großformatige Alternative zu TV und Netflix.

8. Tea for two

Und wer Punkt 7 auslässt: Passend zum Lesevergnügen sei zudem eine Tasse Tee empfohlen, alleine oder schöner noch zu zweit. Zum Aufwärmen eignen sich besonders Gewürztees mit Zimt und Ingwer. Früchte- und Kräutertees stärken das Immunsystem und beugen Erkältungen vor. Sorten wie Hagebutte, Hibiskus, Sanddorn und Rotbusch etwa liefern Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die zur Steigerung der Abwehrkräfte beitragen können.

9. Kürbis und Co.

Egal ob Aktivität im Freien oder Faulenzen in den eigenen vier Wänden - irgendwann kommt der Hunger. Schön, dass der Herbst einfach lecker ist: Dampfende Kürbissuppe und deftiger Eintopf, feines Pilzragout und leckerer Apfelkuchen machen Lust aufs Schlemmen.

10. Besser schlafen

Müde geworden? Kein Problem. Denn wirklich erholsamen Schlaf findet man bei hohen Temperaturen nicht. Und der frühe Sonnenaufgang im Sommer trägt auch nicht unbedingt zu mehr Schlaf bei. Im Herbst hingegen ist es kühler und es bleibt länger dunkel. Und so lässt es sich in der dritten Jahreszeit auch sehr gut ruhen!