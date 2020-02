Ursprünglich war die SPD-Politikerin Grundschullehrerin, arbeitete an der IGH und an der Waldparkschule Heidelberg. Sie war 1996 mal Frau des Jahres und ist seit 2012 Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt. Heute lebt die 76-Jährige in Vancouver Island (Kanada). Foto: Philipp Rothe