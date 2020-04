... erhebt seine Stimme für Gott – als (mehrfach ausgezeichneter) Landeskantor und Kirchenmusikdirektor. Wann immer ein Chor in der Evangelischen Kirche singt oder sich neu formiert, hat er den Plan dazu. Plagge studierte Kirchenmusik in Heidelberg und Freiburg, war schon bald Mitglied professioneller Ensembles, dann Organist und Chorleiter. 1999 wurde er Kantor in Neckargemünd und Eberbach; seit diesem Jahr arbeitet er von Heidelberg aus. Plagge lebt mit Frau Birgit und drei Kindern in Eberbach. bnc