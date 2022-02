Von Christian Satorius

McArthur Wheeler hatte das perfekte Verbrechen geplant. Dachte er. Am 6. Januar 1995 überfiel er in Pittsburg gleich zwei Banken – und zwar ohne Maskierung. Die Bilder der Überwachungskameras, die im Fernsehen gezeigt wurden, brachten die Polizei auf seine Spur und ihn hinter Gitter. Im Verhör zeigte sich der Möchtegerngangster völlig überrascht über den schnellen Erfolg der Behörden, denn schließlich hatte er doch Vorkehrungen getroffen, um nicht geschnappt zu werden. "Jemand hatte ihm erzählt, Zitronensaft im Gesicht würde ihn für die Kameras unsichtbar machen", berichtete der leitende Ermittlungsbeamte Ronald Freeman der Pittsburgh-Post-Gazette damals mit einem Schmunzeln. Wheeler hatte anscheinend allen Ernstes geglaubt, sein Gesicht würde mit dem Zitronensaft ebenso unsichtbar werden, wie die Geheimschrift der Schulkinder, die mit Zitronensaft geschrieben ist.

Wie konnte Wheeler nur derart scheitern? Das wollten Justin Kruger und David Dunning wissen, als sie aus der Zeitung über den vermeintlich genialen Bankräuber erfuhren. Die Psychologen der Cornell-Universität in New York hatten da nämlich so einen Verdacht, den sie auch sogleich anhand mehrerer Studien überprüfen wollten. Diese liefen im Grundsatz immer gleich ab. Die Versuchsteilnehmer sollten Fragebögen zu verschiedenen Themenbereichen wie Grammatik, logisches Denken und Humor beantworten. Zudem sollten die Probanden einschätzen, wie gut sie selbst wohl im Vergleich zu den anderen Teilnehmern abschneiden würden. Die Ergebnisse sind interessant: "In den vier Studien zeigte sich, dass diejenigen Teilnehmer, deren Testergebnisse im unteren Viertel lagen, ihre eigenen Leistungen am meisten überschätzten", resümierten die Forscher.

Die Psychologen kamen einer kognitiven Verzerrung auf die Spur, die heute als Dunning-Kruger-Effekt bekannt ist: "Nicht nur, dass diese Menschen falsche Entscheidungen treffen und falsche Schlussfolgerungen ziehen, ihre Inkompetenz verhindert auch, dass sie dies realisieren." Mit anderen Worten: Wer sich selbst überschätzt, ist unfähig, ohne es selbst zu ahnen. Das Fatale daran: Weil er nicht weiß, dass er unfähig ist, wird er auch nichts unternehmen, seine Inkompetenz zu beseitigen und somit auch weiterhin sich selbst und andere falsch einschätzen.

Doch, wie kommt zu dem Phänomen? Nehmen wir noch einmal McArthur Wheeler. In der Pittsburgh-Post-Gazette berichtete damals Sergeant Wally Long vom Einbruchsdezernat, wie Wheeler die Idee mit dem Zitronensaft getestet hatte: Sein mit Saft eingeriebenes Gesicht hatte Wheeler offenbar mit einer Sofortbildkamera geknipst und erfreut festgestellt, das er auf dem Foto in der Tat nicht zu sehen war. Die Polizisten konnten sich die vermeintliche Unsichtbarkeit nur so erklären, dass Wheeler einen alten Film erwischt hatte, die Kamera nicht richtig belichtete, oder er sie ganz einfach viel zu dicht an sein Gesicht gehalten hatte. Klarer Fall von Dummheit, könnte man sagen.

In der Tat führen Psychologen die Unwissenheit als einen der Gründe an, die zu Selbstüberschätzung beitragen. Aber auch Halbwissen kann gefährlich werden, wie verschiedene Studien zeigen. Besonders Anfänger neigen dazu, in einer sogenannten Anfängerblase festzustecken und dementsprechend ihr noch geringes Wissen und Können völlig überzubewerten.

Interessant ist hier eine Studie von Ola Svenson von der Uni Stockholm, der 161 schwedische und amerikanische Studenten befragte, wie gut und wie sicher sie ihre eigenen Fahrkünste im Vergleich zu denen der anderen Studienteilnehmern einschätzten. Die Ergebnisse: Nur 15,5 Prozent der schwedischen Probanden, die im Durchschnitt 33 Jahre alt waren und somit schon über eine längere Fahrpraxis verfügten, waren überzeugt davon, dass sie selbst zu den 20 Prozent der besten Autofahrer der Studie zählten. Ganz anders die Amerikaner, die im Durchschnitt erst 22 Jahre alt waren. Fast die Hälfte von ihnen (46,3 Prozent) war sich sicher, sie würden zu den besten 20 Prozent der Autofahrer zählen. Als Versuchsleiter Svenson die Messlatte etwas tiefer legte, trat aber bei fast allen die maßlose Selbstüberschätzung vollends zu Tage. 88 Prozent der Amerikaner und 77 Prozent der Schweden waren nämlich der Meinung, sie selbst führen besser als der Durchschnitt.

Inzwischen gibt es eine Reihe von Studien und Metastudien, die alle zu einem ähnlichen Ergebnis kommen: Viele von uns überschätzen sich nicht nur selbst, sie sind überhaupt unfähig, die eigene Kompetenz und die der anderen richtig einzuschätzen. Was aber nicht immer nur schlecht sein muss, meinen Forscher wie Shelley E. Taylor, für die der Blick durch die rosarote Brille gar ein Kennzeichen mentaler Gesundheit ist. So könne Selbstüberschätzung zur Herausbildung eines gesunden Selbstvertrauens und Selbstwertgefühls beitragen und für die Herausforderungen des Lebens motivieren.

Problematisch kann die Selbstüberschätzung überall dort werden, wo andere Menschen darunter zu leiden haben – im Job, in der Partnerschaft, im täglichen Miteinander. Um sich zu erden, raten Fachleute, wie Dunning und Kruger, sich das notwendiges Wissen und Können anzueignen, und sich selbst sowie die eigenen Entscheidungen kritisch zu hinterfragen. Dabei kann es durchaus hilfreich sein, einmal über den Tellerrand zu schauen, die eigene Wohlfühlblase zu verlassen, und sich in die Situation der Gegenübers zu versetzen. Dabei darf man auch ruhig einmal andere nach ihrer begründeten Meinung fragen und sich Feedback auf Augenhöhe holen. Wer sich in einem Bereich auskennt, weiß deshalb noch lange nicht, wie es woanders zugeht. Generalisierungen und Vereinfachungen sind immer kritisch zu sehen. Täuscht vielleicht die aktuelle Wahrnehmung oder gar der rückschauende Blick der Erinnerung? Wir sehen nämlich oft nur das, was wir sehen wollen. Oder eben auch gerade nicht, so wie McArthur Wheeler.