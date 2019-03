Von Antje Urban

Die gute Nachricht vorweg: Bislang hieß es, dass sich die Zahl der Demenzfälle weltweit von derzeit geschätzten 47 Millionen bis zum Jahr 2030 auf 75 Millionen erhöhen könnte. Und auch das Bundesgesundheitsministerium geht davon aus, dass sich bis 2050 die Zahl der Demenzkranken in Deutschland verdoppelt. Diesen Prognosen widersprechen nun Wissenschaftler der Universität Cambridge, die einen Rückgang der Demenzerkrankungen in Großbritannien verzeichnen.

In den letzten 20 Jahren sei die Zahl um ein Fünftel gesunken. Auch eine Veröffentlichung im Fachblatt New England Journal of Medicine zu einer Langzeitstudie an Herzpatienten deutet auf diese positive Entwicklung hin. Und dennoch: Demenzerkrankungen sind überall in unserer Gesellschaft zu erleben. Fast jeder zehnte Deutsche um die 65 Jahre leidet an Alzheimer oder anderen Demenzformen. Die Angst, daran zu erkranken ist groß. Schließlich ist es doch unser Gedächtnis mit all seinen Erinnerungen, auf das sich unsere Identität stützt und uns von anderen Menschen unterscheidet.

Demenz, der Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit, zählt zu den häufigsten Erkrankungen im Alter. Heilungsmöglichkeiten gibt es bisher nicht, die Ursachen sind nicht hinreichend erforscht. Rund 1,6 Millionen Menschen sind heute in Deutschland nach Auskunft der Deutschen Alzheimer Gesellschaft an Demenz erkrankt. Etwa zwei Drittel davon haben eine Demenz des Typs Alzheimer, ein Drittel der Fälle geht auf Gefäßerkrankungen zurück. Das Risiko steigt mit dem Alter. Die Alzheimer-Krankheit: Bei Betroffenen sterben Hirnzellen ab, das Gedächtnis geht verloren, das Wesen verändert sich. In fortgeschrittenem Stadium weiß ein Patient nicht mehr, wo er sich befindet und wer er ist. Erkrankte erkennen ihre Angehörigen nicht mehr, manche werden aggressiv. Oft ist eine Beaufsichtigung rund um die Uhr nötig. Lange bevor Patienten die typischen Symptome zeigen, häufen sich im Gehirn Bruchstücke von bestimmten Eiweißen, die sich an Nervenzellen ablagern - vermutlich die Hauptursache für die Erkrankung. Prophylaxe: Bislang gibt es leider keinen Schutz davor, an Alzheimer zu erkranken. Es gibt aber einige Faktoren, die das Risiko verringern können. Dazu gehören laut Alzheimer Gesellschaft: geistige, körperliche und soziale Aktivität, ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse, reich an Vitamin C, E und Beta-Karotin, fett- und cholesterinarme Ernährung, möglichst ungesättigte Fettsäuren und die Behandlung von Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und Diabetes mellitus.

Es ist die große Herausforderung unserer Zeit, die immer älter werdenden Menschen mit ihrer Begleiterkrankung Demenz gesellschaftlich und sozial zu integrieren. Daran arbeiten seit vielen Jahren nicht nur unzählige Organisationen, sondern seit Kurzem auch Tanzschulen. Denn Tanzen spricht Gefühle an, lässt schöne Erinnerungen wieder aufleben und längst vergessene Lieder und Rhythmen kommen zurück ins Gedächtnis.

Die Initiative "Wir tanzen wieder!" des Demenzzentrums Köln will deshalb Menschen mit und ohne Demenz wieder an die Tanzschulen bringen. Das Kölner Team bietet bundesweit anderen Demenznetzwerken Hilfe an, solch ein Angebot in ihrer Stadt zu etablieren. Es werden dann geeignete Tanzschulen angesprochen und Schulungen für die Tanzlehrer gehalten.

Doch das Tanzen weckt nicht nur Erinnerungen und Gefühle bei bereits erkrankten Senioren, es hat vielmehr das Potenzial, dem geistigen Abbau vollständig vorzubeugen. Notger G. Müller, Professor am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen an der Uni Magdeburg, beschäftigt sich zusammen mit Sportwissenschaftlern seit vielen Jahren mit diesem geriatrischen Problem. Aufbauend auf vorhandene Erkenntnisse anderer Studien, kam er bei seinen Langzeituntersuchungen zur Schlussfolgerung: Ein gezieltes Tanztraining kann den geistigen Abbau bei einer bestehenden leichten Demenz verzögern, einer Erkrankung aber auch ganz entgegenwirken.

"Trotz der allgemeinen altersbedingten Abbauprozesse kann sich das Gehirn lebenslang dynamisch an sich ändernde Anforderungen funktionell und strukturell anpassen", erklärt Müller. "Diesen Vorgang nennt man Neuroplastizität. Unsere Forschungsergebnisse postulieren positive neuroplastische Effekte bei genereller sportlicher Aktivität. Beim Tanztraining aber verbinden sich kognitive, konditionelle und koordinativ orientierte Elemente miteinander, was die positiven Auswirkungen der Prävention noch mehr begünstigt." Auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen sei die Vorbeugung besonders wichtig, da es in absehbarer Zeit voraussichtlich keine kausal wirksamen Therapien geben werde.

"Das Tanzen ist die Kunst, wo die Beine denken, sie seien der Kopf", sagte einmal der polnische Lyriker Stanislaw Jerzy Lec. Eben die Verknüpfung geistiger und körperlicher Aktivität beim Tanzen scheint der entscheidende präventive Faktor zu sein. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse verleihen den Tanzschulen bundesweit einen neuen Zulauf älterer Mitglieder.

Manche Häuser, wie die Tanzschule Nuzinger im Rhein-Neckar-Kreis, haben das Wissen in einem ganz neuen Gesunderhaltungskonzept verarbeitet. "Mit unserem Programm Movita kombinieren wir Tanz- mit Bewegungstraining. Beweglichkeit, Stabilität und Ausdauerfähigkeit werden unter anderem gefördert", sagt Nikola Lekic, Prokurist und Tanzlehrer bei Nuzinger. Auch schon seit Jahren bestehende Tanzgruppen würden nach den neuen Erkenntnissen gestaltet. "Wir integrieren Tanzeinlagen, in denen die üblichen Tanzschritte in entgegengesetzter Richtung erfolgen müssen. Oder Schritte erhalten völlig neue Namen, das fordert die Teilnehmer zum Umdenken", erzählt Lekic.

Auch der Cha-Cha-Club in Wiesloch hat sich auf die neue Klientel eingestellt. Eigentümerin Diana-Rosa Desch hat sich sogar zur Demenzbegleiterin ausbilden lassen. "Bei uns gibt es Tanzen für Junggebliebene ab 60 Jahren. Ohne Paartanz verbinden wir zum Beispiel Zumba mit klassischem oder Partytanz. Immer mit Abwandlungen, das hält fit." Zudem findet in ihrer Tanzschule alle zwei Monate ein Tanzcafé für Menschen mit und ohne Demenz statt. "Es ist immer so schön zu sehen - wenn die Musik kommt, lassen die Menschen los", sagt sie.

Für die ungarische Medizinerin Gabriella Nyéki zählt beim Tanzen auch der Körperkontakt und die Lebensfreude. Sie arbeitet als Kurärztin in Österreich. "Ich halte immer Vorträge bei den Kurgästen und möchte sie dazu bringen, gesund zu bleiben", erzählt sie. Alzheimer könne man nur schwer behandeln, aber eben gut vorbeugen oder aufhalten. Nyéki hat ihre jahrelangen Beobachtungen als Kurärztin in ihrem Buch "Tango & Nüsse" festgehalten. Sie wollte ein heiteres Buch über Alzheimer schreiben, also einmal aus einem anderen Blickwinkel heraus.

Den Tango habe sie für ihren Titel gewählt, weil dieser Tanz in Argentinien eine anerkannte Alternativtherapie bei Parkinson-Patienten sei, die nach längerer Erkrankung oft auch an Demenz leiden. In ihrem warmherzigen Buch beschreibt sie, wie sie selbst zusammen mit einer 82-jährigen Freundin wieder lernt zu tanzen. Sie besucht Alzheimer-Zentren und erfährt, wie sich der Verzehr von Nüssen ebenfalls positiv auf die geistige Leistung auswirkt. "Auch das Gehirn braucht kontinuierliches Training. Was nicht benutzt wird, verkümmert. Und die Nuss ist das perfekte Nahrungsmittel für das Nervensystem." Was sie aber auch aus Ihrer Praxis kennt und von Kollegen mehrfach bestätigt bekommen hat: Vielen älteren Menschen fehle einfach nur Wasser.

Oft würde dieser Mangel Alzheimersymptome hervorrufen: "Ich habe schon erlebt, dass es hieß ,Opa hat Demenz‘, und dann bekam Opa erst mal eine Infusion und war danach wieder ganz klar", erzählt Nyéki. Viele Senioren seien schlichtweg ausgetrocknet, was die Gehirnfunktionen einschränkt. "Ich empfehle dann oft nicht nur Wasser, sondern viel Obst und salzige Suppen zu essen - und natürlich Nüsse und Tanzen."