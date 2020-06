Von Michael Ossenkopp

Und er fliegt immer noch." Das jedenfalls behaupten Spötter über den Ball, den Uli Hoeneß bei der Fußball-EM 1976 in Belgrad per Elfer in den Nachthimmel jagte. Die DFB-Elf verlor am Ende gegen die Tschechoslowakei mit 3:5. Es war das erste große Turnier, das per Elfmeterschießen entschieden wurde.

Als Bestrafung für ein Foul oder ein Handspiel im Strafraum gibt es den Elfer seit 1891. Doch erst vor 50 Jahren, am 30. Mai 1970, wurde das Elfmeterschießen zur Ermittlung des Siegers in K.O.-Spielen ins Gespräch gebracht. Beim 12. Verbandstag des Bayerischen Fußballverbands in München machte Schiedsrichter Karl Wald den Vorschlag, Partien nicht länger durch Münzwurf, Losentscheid oder ein Wiederholungsspiel zu entscheiden, sondern künftig nach regulärer Spielzeit und Verlängerung ein Elfmeterschießen zu veranstalten.

"Nur so kann es einen einwandfreien sportlichen Sieger geben. Zur Spielentscheidung Münzen in die Luft zu werfen, empfinde ich als unsportlich und ungerecht", stellte Wald fest. Und er appellierte an seine "Sportkameraden": "Ich bitte Sie, geben Sie dem Antrag grünes Licht, Erfolg rechtfertigt alles. Vielen Dank." Doch Walds flammender Aufruf für mehr Gerechtigkeit und gegen die Regentschaft des Zufalls stieß zunächst auf taube Ohren, dem konservativen bayerischen Verbandspräsidenten Hans Huber, der gleichzeitig auch DFB-Vizepräsident war, passte die "neumodische Idee" überhaupt nicht.

"Huber wollte nichts verändern, aber am Ende musste er sich den Delegierten beugen, die mit über 60 Prozent für meine Idee gestimmt hatten", erinnerte sich Wald später an die "Revolution von unten".

Seine Idee hatte er verbotenerweise schon im oberbayerischen Raum getestet. "Das mit dem Elfmeterschießen hab’ ich als Schiedsrichter bei Oster- und Pfingstturnieren machen lassen, aber so, dass die hohen Herren vom Verband davon nichts mitbekamen", erklärte Wald mit einem Lächeln. Statt einer Münze zu werfen, bot er den Spielern an: Macht’s im Elfmeterschießen aus – aber ohne mich.

In der Saison 1970/71 wurde das Elfmeterschießen jedenfalls in der bayerischen Oberliga eingeführt, von hier aus eroberte es die gesamte Fußballwelt – vom Deutschen Fußballbund (DFB) über den Europäischen Fußballverband (Uefa) bis zur Internationalen Fußballorganisation (Fifa). Der Weltverband benötigte bis 1976 insgesamt 47 Sondersitzungen der Regelkommission, bevor er offiziell "die Schüsse von der Strafstoßmarke zur Siegerermittlung" einführte. "Mein Vorschlag wurde eins zu eins übernommen. Zum Beispiel, dass zunächst fünf Schützen benannt werden. Das klappte so gut, daran musste nichts mehr geändert werden", meinte Wald.

In der Fußball-Historie hatte es vor der Einführung des Elfmeterschießens einige dramatische Entscheidungen gegeben, beispielsweise beim WM-Viertelfinale 1934 zwischen Gastgeber Italien und Spanien. Beide Mannschaften trennten sich nach Verlängerung 1:1, am darauffolgenden Tag mussten sie zum Wiederholungsspiel antreten. Italien gewann dann in der regulären Spielzeit mit 1:0.

Im Europapokal der Landesmeister trafen in der Saison 1964/65 der FC Liverpool und der 1. FC Köln aufeinander. Hin- und Rückspiel endeten jeweils torlos, im Wiederholungsspiel stand es nach 120 Minuten 2:2. Beim ersten Münzwurf blieb das Geldstück senkrecht im Rasen stecken, erst im zweiten Versuch fiel die Entscheidung zugunsten der Engländer.

Walds "Krimi vom Punkt" bescherte dem Fußball mehr Gerechtigkeit – und eine neue Dimension von Dramatik. "Denn im Grunde kommen doch die meisten Zuschauer zum Fußball, um den Ball im Tor zu sehen", wusste er. Daher reifte in ihm schon Anfang der 60er Jahre die Überlegung, Spiele auf diese Art zu entscheiden.

Der drahtige Mann aus Frankfurt am Main (1,72 Meter groß, 65 Kilo schwer) hatte nach einer Friseurlehre 1936 im Alter von 20 Jahren seine Schiedsrichterlizenz erworben. Im Zweiten Weltkrieg geriet er in britische Gefangenschaft, 1942 leitete er zwei Fußballspiele von Militär-Auswahlmannschaften im Pariser Prinzenparkstadion vor jeweils über 20.000 Zuschauern. Für eine große Karriere als Aktiver bei seinem Stammverein Rot-Weiß Frankfurt hatte es jedoch nicht gereicht.

Nach dem Krieg verschlug es ihn ins oberbayerische Penzberg, hier arbeitete er im Steinkohlenbergbau und war später Betriebsrat bei MAN. Insgesamt pfiff Wald über 1000 Spiele, meist in der Oberliga Süd. Da er im Gründungsjahr der deutschen Bundesliga 1963 die damalige Altershöchstgrenze von 47 Jahren für Schiedsrichter bereits erreicht hatte, kam er nur noch zu einem Einsatz als Linienrichter beim Spiel FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt.

Doch mit Einführung der neuen Regelung machte sich Wald nicht nur Freunde. Schon das EM-Finale am 20. Juni 1976 in Jugoslawien zwischen der Bundesrepublik und der Tschechoslowakei wurde zum Elfmeter-Krimi. Die ersten drei deutschen Schützen vom Punkt – Rainer Bonhof, Heinz Flohe und Hannes Bongartz – hatten jeweils ausgeglichen. Kurz vor 23 Uhr legte sich Uli Hoeneß den Ball zurecht. Und donnerte ihn mit rechts weit über die Latte.

Er sei angelaufen wie in Trance, erinnert sich Hoeneß, "alles um mich rückte in weite Ferne, wurde grau. Ich registrierte nichts mehr". Nach dem Fehlschuss schlug er verzweifelt die Hände vors Gesicht, denn im Anschluss überwand Antonin Panenka mit einem frechen Lupfer Torwart Sepp Maier und der krasse Außenseiter war Europameister.

Trotz dieser negativen Erfahrung sind die deutschen Fußballer mit der Regelung sehr zufrieden. Seitdem standen sie bei EM- und WM-Turnieren noch sechsmal im Elfmeterschießen und konnten alle Partien gewinnen. Besonders die beiden Siege gegen England bei der WM 1990 und der EM 1996 sind in Erinnerung geblieben.

Der gebürtige Londoner und Oscar-Preisträger Sir Peter Ustinov sagte übers Elfmeterschießen: "Das ist, als würde ein großer Krieg nicht mit einem geistigen Kräftemessen am Konferenztisch beendet, sondern mit einer Partie Russisch Roulette zwischen ausgewählten Gefreiten auf beiden Seiten." Das liegt vielleicht daran, dass die Engländer beim Nervenspiel im Grande Finale bei großen Turnieren schon sechsmal ausgeschieden sind.

Vom umjubelten Helden zum totalen Versager ist es oft nur ein kurzer Weg. Professor Markus Raab ist Leiter der Abteilung Leistungspsychologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln und sieht im Elfmeterschießen nicht nur eine Lotterie. Er glaubt, dass sich Fußballer darauf gezielt vorbereiten können, dabei spiele die Psyche eine entscheidende Rolle: "Unter Wettkampfbedingungen bricht die Leistung oft zusammen, wenn man als Schütze darüber nachdenkt, wie man scheitert und Angst vor Misserfolg hat. Es ist aber trainierbar, das zu reduzieren, indem man sich beispielsweise auf die Aufgabe konzentriert, positive Erfahrungen vor Augen führt, lange ausatmet und sich vorstellt, wie man den Ball ins Tor schießt."

Auch im hohen Alter war Wald immer noch in blendender Form. "Ich habe nie geraucht oder Alkohol getrunken", sagte er einmal, "ich hatte eine Bombenkondition, meine Spezialität waren 10.000-Meter-Läufe." Zum 90. Geburtstag gratulierte ihm sogar der damalige Fifa-Präsident Sepp Blatter. Wald starb 2011 im Alter von 95 Jahren in Penzberg – doch seine Erfindung lebt weiter.