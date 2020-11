Heidelberg. (lex) Wir haben es uns nicht leicht gemacht, konnten wir auch nicht. Bei der Jury-Sitzung des aktuellen Blende-Wettbewerbs der RNZ haben die drei Juroren Alexander R. Wenisch (Ressortleiter Magazin), Peter Dorn (RNZ-Fotograf) und Stephan Gschwind (technischer Redakteur) mit Leidenschaft diskutiert, um aus den über 750 eingereichten Fotos die schönsten auszuwählen. Die Auswahl der RNZ-Leser war bunt und kreativ. Mitmachen konnten, wie immer, Hobby-Fotografen. Aber was heißt da Amateure, nur weil jemand mit der Kamera nicht sein Geld verdient, heißt das ja nicht, dass die Ergebnisse nicht hoch-professionell sein können!

Eigentlich präsentieren wir die Siegerfotos in einer kleinen Vernissage. Die muss – wegen Corona – in diesem Jahr leider ausfallen. Ausgestellt werden die Bilder aber trotzdem: ab Dienstag, 3. November, in der Stadtbücherei Heidelberg zu deren Öffnungszeiten.

Die 30 Siegerbilder der RNZ gehen weiter in den Blende-Bundeswettbewerb, an dem sich in diesem Jahr etwa 50 regionale Zeitungen und Zeitschriften beteiligt haben. Hier winken schließlich etwa 100 Preise rund um das schönste Hobby der Welt.

DIE GEWINNER

Elemente

Platz 1: Peter Ziegler aus Leimen mit "Goldener Strand"

Platz 2: Harry Laub aus Dossenheim mit "Sanddünen"

Platz 3: Martin Schork aus Fahrenbach mit "Fließende Zeit"

Platz 4: Norbert Groeben aus Heidelberg mit "Nebel"

Platz 5: Wolfgang Wachter aus Osterburken mit "Sonnenblumenfeld mit Gewitterwolken"

Platz 6: Rainer Rück aus Heidelberg mit "Erde - Wasser - Luft"

Platz 7: Thomas Achtstätter aus Wiesloch mit "Aufkommendes Unwetter"

Platz 8: Tillmann Gastner aus Neckargemünd mit "machtlos"

Platz 9: Renate Rubel-Müller aus Sinsheim mit "Flug am Abendhimmel"

Platz 10: Peter Mahel aus Heidelberg mit "Reflexion"

Lebensfreude

Platz 1: Florian Ruppert aus Wiesloch/Baiertal mit "Sommerspaß im Kornfeld"

Platz 2: Wolfgang Wachter aus Osterburken mit "Alter schützt vor Liebe nicht"

Platz 3: Martin Schork aus Fahrenbach mit "Genießer"

Platz 4: Harry Laub aus Dossenheim mit "Surfer"

Platz 5: Gabriella Schmidt aus Malsch mit "Fangerles"

Platz 6: Peter Ziegler aus Leimen mit "Die gelbe Wand des BVB"

Platz 7: Andreas Bär aus Ravenstein mit "Indischer Sonnentanz"

Platz 8: Petra Tönsmann aus Schriesheim mit "Lustiger Esel"

Platz 9: Peter Mahel aus Heidelberg mit "Kinderhände"

Platz 10: Helene Wolf aus Ladenburg mit "Holy Moly Guacamole"

Street Art

Platz 1: Wolfgang Renz aus Mörlenbach mit "Hold Me Tight"

Platz 2: Siegfried Bös aus Heidelberg mit "Straßenkunst in Montreal"

Platz 3: Peter Ziegler aus Leimen mit "Vergessener Platz"

Platz 4: Norbert Groeben aus Heidelberg mit "Halle 02"

Platz 5: Robert Müller aus Sinsheim mit "Relaxen"

Platz 6: Peter Ziegler aus Leimen mit "Street Art … im wahrsten Sinne des Wortes"

Platz 7: Tom Nieber aus Edingen-Neckarhausen mit "Versteckt"

Platz 8: Harry Laub aus Dossenheim mit "Hinterhof"

Platz 9: Jose Da Silva aus Mannheim mit "Love"

Platz 10:Andreas von Mentz aus Heidelberg mit "Welcome - Ironie der Politik"