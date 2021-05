Von Harald Berlinghof

Düsseldorf. Heute ist mit Joseph Beuys einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Nachkriegszeit gestorben." Als der Tagesschau-Sprecher am 23. Januar 1986 den Tod des Ausnahmetalents verkündete, schwang eine Verkleinerung mit. Einer von vielen, nur ein bedeutender deutscher Künstler, nur der Nachkriegszeit? Man hätte auch einfach sagen können: "Der bedeutendste Künstler seit Picasso ist tot." Jetzt, am 12. Mai, wäre Beuys 100 Jahre alt geworden. Diese Zahl hat es nun wirklich in sich.

Als wir uns das erste Mal begegneten, war Beuys 56 Jahre alt. Ich war gerade 21 und hatte mein Abitur in der Tasche. Das Treffen ergab sich 1977 bei der documenta 6 in Kassel. Während der "D6" hatte Joseph Beuys seine "Honigpumpe am Arbeitsplatz" in der Rotunde des Museums Fridericianum installiert. Einer der Schläuche, gefüllt mit "flüssigem Honig", schlängelte sich durch ein Loch in der Wand in einen kleinen Nebenraum. Dort, in unmittelbarer Nähe zur Honigpumpe, diskutierte der Künstler mit Filzhut auf dem Kopf mit dem Publikum. Er hatte wenige Jahre zuvor die – man würde heute sagen "virtuelle" – Freie Internationale Universität (FIU) gegründet. Ohne Internet und ohne festen Ort, an dem man sich treffen könnte. Die Orte wechselten, die Mitglieder auch. Und einer der Orte, wo Beuys seine messianischen Gedanken unter die Leute bringen wollte, war die Kasseler documenta.

Auf der documenta 5 im Jahr 1972 war er mit seinem "Büro für direkte Demokratie" im Museum für 100 Tage, wie die documenta-Präsentation auch genannt wird, täglich vor Ort. Fünf Jahre später auf der D6 saßen wir unweit der Honigpumpe als junge Studenten an zwei Tagen auf den spartanischen Besucherstühlen seines erneuten "FIU-Büros für 100 Tage" und lauschten dem "Kunstmessias". Mit der unmittelbaren Nähe des Künstlers begann die Faszination für diese Person und ihr ungewöhnliches Werk. Seine 35 Jahre Lebens-Vorsprung konnten wir als Studenten nie einholen. Aber wir folgten ihm. Die Auseinandersetzung mit der Theorie und dem Werk gipfelte in einer universitären Abschlussarbeit zum Darmstädter "Block Beuys", von dem sieben Beuys-Räume im Hessischen Landesmuseum beherrscht werden.

Als die Arbeit abgeschlossen wurde, war Beuys bereits tot. Er wurde nur 65 Jahre alt. "Ich weise sie zurück, die Krankheit. Das ist eine ganz primitive Art von Therapie, sonst gar nichts. Das ist eine sehr persönliche Methode", hatte er sieben Jahre zuvor in einem Interview gesagt. "Jeder Mensch muss sich verschleißen. Wenn man noch gut ist, wenn man stirbt, ist das Verschwendung. Man muss lebendig zu Asche verbrennen, nicht erst im Tod." An diese Devise hielt er sich.

Seine Skulptur Skulptur „Capri Batterie“ (oben links) hat Joseph Beuys ein Jahr vor seinem Tod, 1985, fertiggestellt. Foto: dpa

"Ich ernähre mich durch Kraftvergeudung", hatte er ganz in diesem Sinne auf einen Pappteller geschrieben, als er vor dem Kasseler Fridericianum in einer Büropause eine Portion Pommes in sich hinein stopfte. Die Fritten hinterließen Fettflecken auf der Pappunterlage. Ein Jahr später kam das gute Stück als Multiple (Auflagenobjekt) mit dem Spruch, aber ohne Fettflecken in einer Auflage von 120 Stück auf den Markt. "Nichts haben sie wieder kapiert, nichts", verzweifelte er gelegentlich angesichts der hin und wieder bösartigen Anfeindungen seiner Ideen. Manchmal erschien es ihm wie Kraftvergeudung, was er leistete. Ohne die ging es aber nicht. Weil er sie als geistige Nahrung für sich selbst brauchte.

Beuys machte keine Eat-Art. Trotzdem kommen in seinem Werk Nahrungsmittel nicht zu kurz. Brot, Blutwürste, Schokolade (in "Zwei Fräulein mit leuchtendem Brot"), ein Speckstück im Werk "Palazzo Regale" und Gelatine. Nicht zu vergessen die "1a gebratene Fischgräte" und natürlich der Honig aus der "Honigpumpe" zeugen davon. Nahrung ist Nahrung, körperlich wie geistig. Man kann auch geistig verhungern. Diese Behauptung erklärt sein Weltbild. Denn in seinen Werken treffen sich häufig ganz unverkrampft spirituell-symbolische Dimensionen mit rein ökologisch-praktischen. "Ist das überhaupt noch ein Begriff von Kreativität, wenn die Produkte für den Menschen aus der Landwirtschaft schon so kaputt gemacht sind? Also muss die ganze Sache nicht stimmen. Und der Sache muss eine andere Richtung gegeben werden. Das sag ich doch. Da fängt es an. Beim Salatkopf, da fängt es an", so Beuys.

Das Kunstwerk „The Pack“ stammt von 1969. Foto: dpa

Regionale, unvergiftete Lebensmittel vom Acker? Ja, wie modern ist das denn? Und wie grün? Mit "Sache" meinte er die kapitalistische Wirtschaftsform. Den Kapitalismus kann man also nur überwinden, wenn man beim Salatkopf anfängt. Das Kapital des Menschen – seine Kreativität – überwindet den Kapitalismus. "Wer das nicht verstanden hat, hat Beuys nicht verstanden", sagt dazu ein Kunstsammler, der ausgerechnet auch noch Marx heißt: Erich Marx hatte die Installation "Das Kapital Raum 1970 – 1977)" für Millionen gekauft und der Neuen Nationalgalerie Berlin überlassen.

"Beuys ist sein Leben lang gestorben. Aber er war immer so lebendig und liebte das Leben", zitiert Heiner Stachelhaus in seiner Beuys-Biografie Eva Beuys, die Frau des Künstlers. Sie sagt Beuys, nicht etwa Joseph oder Jupp, wie das im rheinischen Düsseldorf verzeihlich gewesen wäre. Eigentlich alle nannten ihn nur beim Nachnamen. "Beuys war immer schon fort, wenn die anderen kamen", sagte Stachelhaus. Vielleicht aus eigener Erfahrung heraus, weil er selbst hinter Beuys zurückblieb. Bei unserem Besuch in der Rotunde des Fridericianums war er jedenfalls noch da, der Beuys. Ganz nahbar, ganz kämpferisch und mit großem Ernst bei der Sache, aber niemals seinen niederrheinischen Humor vergessend. Und wir, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Platz.