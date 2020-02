Von Alexander R. Wenisch und Daniel Bräuer

Werner Stiller - Deckname: "Machete"

Direkt nach seinem Physik-Studium an der Uni Leipzig wurde der junge Werner Stiller von der HVA rekrutiert. Ab 1972 war er dort hauptamtlicher Mitarbeiter. Sein Spionage-Thema: die Nukleartechnik der BRD. Dass er bei der Beförderung zum Referatsleiter übergangen wurde, verärgerte Stiller so sehr, dass er Kontakt zum BND aufnahm und fortan geheime Informationen an den West-Geheimdienst weitergab.

Am 19. Januar 1979 floh er mit zahlreichen geheimen HVA-Unterlagen im Gepäck über den Dienstübergang des Bahnhofs Friedrichstraße nach West-Berlin – bis heute einer der spektakulärsten Spionagefälle im Kalten Krieg. Stiller wurde nach seinem Überlaufen über ein Jahr lang intensiv vom BND befragt. Dadurch trug er maßgeblich zur Identifizierung des "Mannes ohne Gesicht", des HVA-Chefs Markus Wolf, bei.

Mit allen Mitteln versuchte die DDR, Stiller zu finden, zu entführen, zu töten. Doch der war 1981 (mit Hilfe der CIA) als Klaus-Peter Fischer in den USA untergetaucht. Studierte Wirtschaft und arbeitete dann als Investmentbanker. 1990 spürten ihn Journalisten auf; da war er gerade für Lehman Brothers als Makler an der Börse in Frankfurt. Ende der 90er zog Stiller nach Budapest, wo er 2016 starb.

Wolf-Dieter Walter Feuerstein - Deckname "Petermann"

Bei Dieter Feuerstein lag die Spionage quasi in der Familie. Sein Vater war schon Geheimagent für die HVA, ebenso dessen Lebensgefährtin. Und so wurde auch der junge Feuerstein 1974 in Hessen als IM angeworben. Deckname: Petermann. Als Jugendlicher wollte er eigentlich Mitglieder der DKP werden, was ihm der Vater ausredete. Stattdessen wurde Feuerstein (im Auftrag der HVA) Mitglied der Jungen Union und 1976 stellvertretender Sprecher des Wehrpolitischen Arbeitskreises der CDU Nordhessen. Ziel: Feuerstein brauchte eine glaubhafte Legende, um ihn später in der Rüstungsindustrie einschleusen zu können.

Also studierte er Luft- und Raumfahrttechnik in West-Berlin und arbeitete dann als Ingenieur bei Messerschmitt-Bölkow-Blohm, wo Teile für die Nato-Kampfflugzeuge Tornado und Eurofighter gebaut wurden. Heikel: Zuletzt war er dort verantwortlich für den Geheimschutz.

Nach der Wiedervereinigung wurde "Petermann" im Oktober 1990 enttarnt und zu acht Jahren Haft verurteilt. Nach der Hälfte der Haftzeit wurde er 1994 auf Bewährung entlassen – und trat zunächst der PDS, später dann seiner alten "Jugendliebe" DKP bei. Feuerstein publiziert in linken Medien wie die "Junge Welt" und "Unsere Zeit".

Günter Karl Heinz Guillaume - Deckname "Hansen"

Der berühmteste deutsch-deutsche Spionagefall führte 1974 zum Rücktritt des amtsmüden Bundeskanzlers Willy Brandt: Günter Guillaume, Fotograf, Redakteur, seit 1952 SED-Mitglied. Mit seiner Frau Christel zog er 1956 zu deren Mutter nach Frankfurt. Die "Flucht" war ein gezieltes Einschleusen: Guillaume stand seit 1954 als "IM Hansen" in Diensten der Stasi. Mit Hilfe aus dem Ministerium eröffnete das Paar einen Kaffee- und Tabakladen. Parallel traten die Guillaumes in die SPD ein. Sie arbeitete als Sekretärin für die südhessische Partei, er als Geschäftsführer für den Unterbezirk Frankfurt, organisierte 1969 den Wahlkampf von Verkehrsminister Georg Leber, der ihn nach der Wahl ins Kanzleramt vermittelte. Der Eifer und das Organisationstalent Guillaumes ließen ihn 1972 zum Persönlichen Referenten Brandts aufsteigen. Pikant: Schon lange hatte der BND ihn als Spitzel in Verdacht, auch Brandt wurde 1973 gewarnt. Dennoch durfte Guillaume den Kanzler sogar in den Urlaub begleiten und wurde erst ein Jahr später festgenommen. 1975 wurde das Spitzelpaar zu 13 Jahren Haft verurteilt, 1981 in die DDR abgeschoben, bald darauf geschieden. Günter Guillaume starb 1995 an Krebs. Aus entschlüsselten Akten ging hervor: Besonders wertvolles Material aus dem Umfeld Brandts hatte er der Stasi nie geliefert.

Rainer Rupp - Deckname: "Topas"

Der junge Saarländer Rainer Rupp wollte eigentlich Entwicklungshelfer werden, als ihn während des Studiums an der Uni Mainz ein Führungsoffizier der HVA ansprach und für die Auslandsspionage der DDR rekrutierte. Er wurde zu einem der gefährlichsten Spione des Ostblocks.

Ab 1969 spionierte Rupp unter dem Decknamen "Topas" im Nato-Hauptquartier in Brüssel. Das wichtigste Papier, das er lieferte, hieß "MC 161". Darin war das Wissen der Nato über militärisch relevante Fakten des Warschauer Paktes zusammengetragen. Mit dem Dokument konnten wiederum die sowjetischen Nachrichtendienste eigene Gegenstrategien erarbeiten. "MC 161" durfte nur in einem speziellen Raum gelesen und nicht kopiert werden. Rupp gab nie preis, wie er es schaffte, das Dokument abzufotografieren.

Über die Stasi-Unterlagen wurde Rupp enttarnt, im Juli 1993 verhaftet und zu zwölf Jahren Haft wegen schweren Landesverrats verurteilt. Er saß seine Strafe in Saarbrücken und Saarlouis ab. Noch während der Haft trat er in die PDS ein und erhielt dort einen Honorarvertrag. Im Juli 2000 wurde er auf Bewährung entlassen. Bis Anfang 2016 schrieb er für die Tageszeitungen "Junge Welt" und "Neues Deutschland".

Gabriele Gast - Deckname: "Gisela"

Die junge Frau aus Remscheid, konservatives Elternhaus, selbst CDU- und RCDS-Mitglied, saß an einer Dissertation über die politische Rolle der Frau in der SED, als sie zu Recherchezwecken ins damalige Karl-Marx-Stadt reiste. Dort lernte sie einen jungen Mann kennen. Was sie erst nicht wusste: Der charmante "Karl-Heinz Schneider", wie er sich nannte, war eigens auf sie angesetzt worden. Seine Liebe war Lug und Trug, eine klassische "Romeo"-Falle. Für Einreiseerleichterungen zu romantischen Treffen ließ sich Gast als Agentin anwerben, Deckname "Gisela". Daheim im Westen schaffte sie es 1973, beim BND angestellt zu werden (wo sie ebenfalls einen Tarnnamen erhielt: Gabriele Leinfelder). Aus der Zentrale in Pullach lieferte sie 17 Jahre lang als Doppelagentin Geheimunterlagen nach Ost-Berlin: Die SED-Führung las praktisch die Briefings für den Bundeskanzler mit. Nach der Wende wurde Gast von einem Vorgesetzten in Ostberlin enttarnt und erhielt eine Freiheitsstrafe von mehr als sechs Jahren. Und obwohl sie sich von ihren vermeintlichen "Genossen" verraten, verkauft und im Stich gelassen fühlte, blieb Gast nach eigener Auskunft "glühende Kommunistin". Ihre Biografie betitelte sie in Anlehnung an DDR-Jargon für Spione: "Kundschafterin des Friedens".

Werner Großmann

Der gelernte Maurer (Jahrgang 1929) aus dem Raum Pirna studierte nach dem Krieg für einige Semester an der TH Dresden und wurde dort FDJ-Sekretär. 1952 kam er zum "Außenpolitischen Nachrichtendienst", wo er steil Karriere machte, unter anderem als Abteilungsleiter für Militärspionage. Nach einem Besuch der KPdSU-Hochschule in Moskau und einem Jura-Fernstudium stieg Großmann 1975 zum Vize von Markus Wolf auf, mit dem er ein gemeinsames Zweifamilienhaus bewohnte. 1986 wurde er Wolfs Nachfolger und stellvertretender Minister. Zuletzt unterstanden ihm rund 12 000 Informanten. Während im Westen enttarnte Stasiagenten eher milde davonkamen, drohten Überläufern oder Westspionen in der DDR drakonische Strafen – bis hin zum Genickschuss. In seinen Memoiren rühmt er sich später, das Auswärtige Amt in Bonn "blendend besetzt" zu haben, selbst der Bundesnachrichtendienst sei für ihn "gläsern" gewesen. In der Wendezeit rang Großmann am Runden Tisch der Opposition die Zustimmung ab, die Akten der HVA zu schreddern. Dass er angeordnet hatte, auch im Inland die Opposition rund um den 40. Jahrestag der DDR zu bespitzeln, bestritt er stets. Am Tag der Einheit wurde er 1990 festgenommen und angeklagt. Das Verfahren wurde 1995 eingestellt.