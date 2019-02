Illegal hergestellter Alkohol wird in der Kanalisation vernichtet. Fotos: US Library of Congress/prohibitionincanada-blogspot.de

Von Michael Ossenkopp

Nebraska hat den Ausschlag gegeben. Am 16. Januar 1919 ratifizierte der US-Bundesstaat den 18. Verfassungszusatz und machte damit die nötige Zweidrittelmehrheit für ein absolutes Alkoholverbot in den USA klar. Ein Jahr später trat die Prohibition in Kraft und bestand über ein Jahrzehnt, bis 1933.

Schon früh wurden die Probleme, die aufgrund des Alkoholkonsums entstanden, in der Neuen Welt thematisiert. Bereits 1657 wurde in Massachusetts der Verkauf von alkoholischen Getränken verboten und unter Puritanern galt der übermäßige Genuss von Alkohol seit jeher als Laster.

Aber um die Wende zum 19. Jahrhundert begannen sich Alkoholgegner zu organisieren. 1826 verzeichnete die American Temperance Society mehr als eine Million Mitglieder. Nach dem Bürgerkrieg gewann die Bewegung "Dry Crusade" ("Kreuzzug für Trockenheit") - unterstützt von verschiedenen Kirchen - verstärkt neue Mitglieder. Vor dem Ersten Weltkrieg wurden deutschstämmige Einwanderer, die das Bierbrauen nach Amerika gebracht hatten und sich gegen ein Alkoholverbot aussprachen, zu Sündenböcken. Ihre Brauereien produzierten angeblich "des Kaisers Gebräu" und seien "Feinde der USA".

Doch nun waren die Puritaner am Ziel: Die Herstellung, der Vertrieb, der Transport und die Einfuhr "aller rauschverursachenden Getränke mit mehr als 0,5 Prozent Alkohol" wurden gesetzlich untersagt.

Illegal hergestellter Alkohol wird von Schwarzbrennern in Kanister gefüllt.

Doch die von der Prohibition erhofften positiven Auswirkungen verpufften schnell. Nach einem anfänglichen Rückgang der Todesfälle durch Alkoholismus und einer rückläufigen Kriminalitätsrate nahm die Zahl der Straftaten landesweit bis 1924 um 25 Prozent zu, bis 1927 waren über 50.000 Menschen an schwarz gebranntem Fusel gestorben. "Moon-shine"-Trinker wurden blind, gelähmt und schwachsinnig.

Zudem versuchten organisierte Banden, als "vierte Macht im Staat" das Kommando zu übernehmen und verkauften die flüssige Droge illegal. Mit den zwangsläufigen Folgen: überteuert, gepanscht und kriminalisiert. Alkoholsünder schlichen zu getarnten Kneipen, klopften in Hinterhöfen an unscheinbare Türen. Durch Gucklöcher wurden Codeworte geflüstert. "Speakeasies", so wurden diese geheimen Treffpunkte der Trinker genannt, schossen aus dem Boden.

So gab es beispielsweise in Cleveland vor der Prohibition 1200 Bars, drei Jahre nach dem Verbot aber 3000 "Speak-easies". Hinzu kamen 10.000 Schwarzbrenner, die ihren "Moonshine" selber produzierten, 30.000 ungesetzliche Alkoholverkäufer und 100.000 Selbstversorger, die Bier mitunter aus "Bierpulver" und Wein herstellten.

Solche "Speakeasies" sind seit einigen Jahren ein Trend in der internationalen Barszene. In dunklen Hinterzimmern, an möglichst geheimen Orten entstehen lauschige Kneipen, oft nur mit ein paar Tischen, manchmal aber auch pompös aufgemacht. Gemein ist ihnen allen: Man kommt nur hinein, wenn man jemanden kennt, der einem einen Tipp gibt oder wenn man das Passwort irgendwo gefunden hat. Solche "Speakeasies" gibt es mittlerweile in jeder größeren Stadt - wenn auch selbstredend wenig bekannt. Kritiker sagen, das sei nur Marketing: Mit den ursprünglichen geheimen Bars hat das nichts mehr zu tun; der Alkoholkonsum in den heutigen "Speakeasies" ist ja auch nicht illegal. Auch einige Cocktail-Rezepte (siehe Kasten) haben seit den 20er Jahren bis heute überlebt.

Einige Cocktail-Rezepte aus der Prohibition, die die Zeit überdauert haben. Man kann sie mittlerweile auch daheim nachmixen oder ganz legal in einer guten Bar bestellen. Highball: Wählen Sie Ihre eigene braune Spirituose, wie zum Beispiel Hennessy Cognac (ca. 3 cl), und geben Sie nach Wunsch etwas Ginger-Ale dazu. Eine erfrischende Zitronenscheibe darf nicht fehlen. Servieren Sie den Highball mit viel Eis in einem Highball-Glas. Old Fashioned: Für dieses klassische Old-Fashioned-Rezept geben Sie (zwei Spritzer) Angosturabitter über einen Würfel braunen Zucker, mit etwas Sodawasser auflösen. Darüber Bourbon oder Rye Whiskey (4,5 cl). Mit einer Orangenschale garnieren. Sidecar: Weinbrand, Cointreau und Zitronensaft werden in gleichen Mengen kräftig mit Eis geschüttelt. Serviert in einem Glas mit Zuckerrand und Zitrone garniert. Der "French School Sidecar": Cognac statt Weinbrand. Gimlet: Gin und Lime Juice Cordiale werden zu gleichen Teilen auf Eis gerührt und dann straight up, also ohne Eis, in einem vorgekühlten Glas serviert. Wer es trockener mag, nimmt etwas mehr Gin. Varianten: Mit Wodka oder Rum. Perfect Manhattan: Zwei Teile Rye Whiskey, Bourbon Whiskey oder Canadian Whiskey, ein Teil roter Wermut und 2 Spritzer Angosturabitter werden mit Eiswürfeln gerührt und straight up in einem vorgekühlten Martinikelch mit einer roten Cocktailkirsche serviert.

Indes: Die "Goldenen Zwanziger" waren keineswegs golden. Inflation, Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise. "Bootlegger" brannten ihren Sprit in ländlichen Destillen und verteilten dann den Nachschub in den Metropolen. Bis 1930 wurde eine halbe Million Amerikaner wegen Alkoholdelikten verhaftet. Schwarzbrenner avancierten für viele Bürger aber zu Volkshelden, weil sie gegen das von vielen als unsinnig empfundene Alkoholverbot verstießen.

Aber auch für Obergangster, die bisher ihr Geld mit Schutzgelderpressungen, Glücksspiel und Zuhälterei verdient hatten, erschlossen sich neue Einkommensquellen. Korrupte Beamte, Politiker und Polizisten deckten die Syndikate. In Chicago bauten Verbrecherbosse wie Johnny "The Fox" Torrio und später Al Capone quasi eine eigene Alkoholindustrie auf. Mafiagruppen schlossen sich zusammen, teilten Städte in Einflussgebiete auf. Der geschätzte Jahresumsatz von Capone soll zu seinen besten Zeiten bei 100 Millionen Dollar gelegen haben - nach heutiger Kaufkraft 1,5 Milliarden Dollar . "Ich verkaufe nur Bier und Whiskey an ehrbare Bürger", sagte Capone vor Gericht. Und zu dem Vorsitzenden gewandt: "Leute wie Sie sind meine besten Kunden."

Die 2300 landesweit eingesetzten staatlichen Prohibitionsagenten waren überfordert. Allerdings gab es in New York einen Mann, auf dessen Konto 4932 Verhaftungen gingen: Izzy Einstein. Mit seinem Partner Moe Smith verkleidete er sich mal als Busschaffner oder Totengräber, mal schlüpfte er in die Rolle als Installateur, Fischer oder Eisverkäufer. In einem Biergarten tauchte er als betrunkener Zecher auf und sang ein Lied. Seinen musikalischen Vortrag beendete er mit den Worten: "Ladies und Gentlemen, das beendet den Abend. Das Lokal wird dicht gemacht. Denn ich bin Izzy Einstein, Prohibitionsagent."

Insgesamt tranken die Amerikaner während der Prohibition etwas weniger als zuvor - gaben aber genauso viel Geld dafür aus. Doch von diesen Umsätzen ging kein einziger Cent Steuern an den Staat. Nach Schätzungen der Spirituosenindustrie hat die Prohibition die USA 19 Milliarden Dollar gekostet. Und erst am 5. Dezember 1933 war Schluss, als Präsident Franklin D. Roosevelt sein populärstes Wahlversprechen einlöste. Die Bevölkerung feierte ihn wie einen Befreier. In den bis zum Vortag noch illegalen Bars floss Champagner in Strömen.

Noch heute unterliegt der Alkoholverkauf Alkohol in den USA strikten Auflagen und ist in jedem Bundesstaat eigenverantwortlich geregelt. In so genannten ABC-Staaten (alcoholic beverage control) gibt es Hochprozentiges nur in staatseigenen "liquor stores"; Käufer müssen mindestens 21 Jahre alt sein.

Als letzter US-Bundesstaat schaffte Mississippi 1966 die Prohibition ab. In den Südstaaten gibt es jedoch bis heute wehrhafte Städte und Landkreise, die komplett "trocken" geblieben sind oder den Alkoholkonsum einschränken. In Tennessee sind das von 95 Countys immerhin noch zehn. Und das, obwohl in Lynchburg die Jack-Daniels-Whiskey-Brennerei ihren Hauptsitz hat.