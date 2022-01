Von Katharina Schröder

In den ersten Minuten von "Hildes Erbe" könnte man glatt meinen, es wird schon wieder ein Ermittler zum Tatverdächtigen. Aber die ARD-Programmplanung hat sich mit diesem Polizeiruf gefangen, der neue Kommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) wird lediglich direkt ins Geschehen geworfen. Ross folgt auf Olga Lenski (Maria Simon), die im Polizeiruf "Monstermutter" das letzte Mal zu sehen war. Dort wurde sie zur Geisel, überlebte den Einsatz zwar, quittierte daraufhin aber ihren Dienst – eine Entscheidung, mit der sie schon länger gehadert hatte.

Was ist passiert?Am Vortag half Bastian Grutzke Vincent Ross noch beim Einzug. Jetzt liegt er verblutet in der Wohnung über der des Ermittlers. Bastians Schwester Emma ist dabei, als die Leiche entdeckt wird, und schwer traumatisiert – aber nicht nur von diesem traurigen Fund. Insgesamt zeigt der Polizeiruf eine Art Familienzusammenführung. Bastians Großmutter Hilde ist krank und hat wohl nicht mehr allzu lange zu leben. Just in dieser Zeit treffen die zerstrittenen Familienmitglieder nach Jahren wieder aufeinander. Auf einmal kümmert sich nicht nur ihre Pflegekraft um Hilde, sondern auch ihr obdachloser und alkoholkranker Sohn Ulf und eben Bastian, der als Student eigentlich selbst dringend Geld braucht. Hoffen sie alle, mit etwas Zuwendung als Erbe bedacht zu werden? Hilde ist zwar über 90 Jahre alt, aber gewieft, herrisch und absolut gnadenlos. Bei ungebetenem Besuch greift sie schon mal zur Schrotflinte.

Worum geht es wirklich? Um Problembewältigung. Und zwar sowohl in der zerbrochenen Familie als auch im Ermittlerteam: Eine schafft sich ihre eigene Realität, mindestens einer entwickelt eine Suchtkrankheit, und Mord ist nun auch keine Lösungsstrategie. Der einzige, der sich im Griff zu haben scheint, ist der neue Ermittler Ross.

Wie schlagen sich die Kommissare? Hervorragend! Der alte Hase Adam Raczek stellt Ross seinen Kollegen vor: "Frisch aus dem Polizeikindergarten." Der Polizeiruf läuft keine drei Minuten, da ist schon das Wort "gendern" gefallen. Als das neue Duo sich zum ersten Mal sieht, hat Ross einen Rock an. Und ist er geschminkt? Jedenfalls stellt er Raczeks klares Bild von Männlichkeit ganz schön infrage. Ross spricht über Emotionen, ist mindestens Vegetarier und weist Verdächtige auch noch auf ihre Rechte hin – ganz schwere Sache für Raczek. Der greift lieber zu impulsiven Methoden, Alkohol und neuerdings auch zu Medikamenten. Da prallen Welt- und Männlichkeitsbilder aufeinander. Aber irgendwie funktioniert diese scheinbar so unharmonische Konstellation. Der achtsame Ross und der impulsive Raczek ergänzen sich gut und finden schnell zu den gewünschten Informationen. Ob sie dauerhaft als Ermittlerteam zueinander finden, bleibt erst einmal offen.

Was ist die Stärke dieses Polizeirufs? Er ist auf eine positive Weise verwirrend, spannend bis zum Schluss und dabei kein bisschen nervig. Die Tragik der kaputten Familie federn die Drehbuchautoren Anika Wangard und Eoin Moore durch wohl dosierten schwarzen Humor ab.

Was sind die Schwächen? Keine.

Und sonst noch?Regisseur und Drehbuchautor Moore wirkte schon bei zahlreichen Polizeirufen mit. Seit 2010 ist er Hauptautor beim Team aus Rostock, aus dem sich zuletzt Charlie Hübner in der Rolle als Sascha Bukow verabschiedet hat.

Was kann man von diesem Polizeiruf fürs Leben lernen? Lockerungsübungen.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Absolut!