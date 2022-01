Von Alex Wenisch

Stuttgart/Dortmund. Tatort-Fans kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten: Nicht nur, dass die ARD gleich zwei Krimis zeigt, es sind (mit dem letzten Münchner Fall) auch noch die beiden besten Geschichten dieser bisher sehr schwachen Tatort-Staffel. Die Frage ist nun: Stuttgart oder Dortmund – wer macht das Rennen?

Die Fälle sind zwar (zum Glück) gänzlich unterschiedlich, eine Gemeinsamkeit lässt sich aber doch entdecken: Beide Geschichten drehen sich – mehr oder minder – um die Themen Karriere, Geld, teure Autos und enttäuschte Liebe.

Den Auftakt an Neujahr machen mit "Videobeweis" Bootz und Lannert aus Stuttgart. Weihnachtsfeier in einem Versicherungskonzern, Karaoke, Alkohol, gelöste Stimmung. Die Zuschauer sind den Kommissaren einen Schritt voraus, man sieht, wie Abteilungsleiter Oliver Jansen (Oliver Wnuk) und Kim Tramell (Ursina Lardi) miteinander in seinem Büro abstürzen. Am nächsten Morgen allerdings liegt ein anderer Mitarbeiter tot im Foyer – wurde er über die Balustrade gestoßen?

Doppelt heikel wird das Ganze, als klar wird, dass der Tote und Kim Tramell den gleichen neuen Job haben wollten. Wurde hier also ein Konkurrent beiseite "geräumt"? Als schließlich ein Handyvideo auftaucht, auf dem Jansen und Tramell beim Sex zu sehen sind, behauptet sie, von ihm vergewaltigt worden zu sein. Interessanter Kniff: Obwohl die Kommissare mit dem Video einen vermeintlich stichhaltigen Beweis in der Hand haben, was da im Büro passiert ist, kommen ihnen Zweifel: Liegt die Wahrheit in dem, was man sieht – oder in dem, was man nicht sieht?

Emotional gefordert ist in dem Fall Kommissar Lannert (Richy Müller). Die Verdächtige/das Opfer Tramell fasziniert ihn; als diese barfuß in ihren Oldtimer Nissan Fairlady steigt, scheint er wie von Sinnen. Lannert lässt sich auf einen Flirt mit Tramell ein – völlig unprofessionell. Dazu läuft Chris Isaaks "Wicked Game", Lannert greift zur Gitarre, ja, er fühlt sich wieder jugendlich. Das "Spiel" zwischen den beiden gehört zu den Stärken dieses Krimis. Ursina Lardi gibt die Verdächtige wie eine Eiskönigin. Hervorragend.

Spaß macht es auch, die Filmzitate zu entdecken, die das Autorenduo Rudi Gaul und Katharina Adler eingebaut haben: Eine "Verfolgungsjagd" wie bei Hitchcock oder eine Verhörszene, die mit Augenzwinkern an "Basic Instinct" erinnert.

Ein Filmzitat kann man auch am Sonntag im neuen Dortmunder Fall "Gier und Angst" entdecken: Wenn "Perfect Day" von Lou Reed läuft, muss man zwangsläufig an das kultige Drogen-Drama "Trainspotting" denken. Das ist so auch gewollt, denn der junge Kommissar Jan Pawlak (Rick Okon) wird mit seiner anscheinend nicht ganz cleanen Vergangenheit konfrontiert.

Hochgradig nervös und vom Regen durchnässt taucht der Manager Josef Micklitza am späten Abend im Dortmunder Polizeipräsidium auf: Auf dem Hafengelände hat er einen Toten mit einer Schussverletzung gefunden. Es handelt sich um seinen Vermögensberater Claus Lembach, ein Schwergewicht in einer hochsensiblen Branche. Die Nachricht vom Mord schreckt dessen Kundschaft auf: Bisher gab es satte Rendite – sind jetzt Millionen-Vermögen in Gefahr? Oder sind sie ausreichend abgesichert durch die Privatbank "Roden"? Banker Beck, bisher der gute Hirte, der dafür gesorgt hat, dass die Reichen bei ihm unbesorgt ihre Schäfchen ins Trockene bringen können, gerät in Verruf.

Steckt Georg "Micki" Micklitza (Sascha Geršak, spielt klasse!) dahinter? Der betreibt einen Nachtclub und gibt sich kaum Mühe, seinen Drogenkonsum zu verbergen. Pawlak beobachtet ihn und trifft dabei völlig unerwartet seine Frau Ella (Anke Retzlaff): Die Mutter ihrer gemeinsamen Tochter war vor über einem Jahr plötzlich verschwunden. Jetzt lebt sie bei Micki, ist drogenabhängig und hat noch dazu eine Borderline-Störung. Pawlak aber liebt sie immer noch und hofft, sie zurückgewinnen zu können. Alles sehr dramatisch!

Chef Peter Faber (Jörg Hartmann) kriegt Pawlkas emotionalen Ausnahmezustand mit und lässt den Kollegen beschatten – was wiederum für wenig gute Stimmung im Team sorgt.

Fazit: Beide Krimis sind sehr gut inszeniert. Der Stuttgarter mit Liebe zum Detail, der Dortmunder dafür in einer dichten Erzählung. Meine Favoriten sind aber Lannert und Bootz, weil in "Videobeweis" ein gesellschaftlich brisantes Thema mit Leichtigkeit erzählt wird. Die Drogen-Exzess-Story um Pawlak wirkt stellenweise zu konstruiert – und wenn man nicht aufpasst, dann geht die Auflösung fast im Rausch unter; getreu dem Zitat: "Scheiß Drogen! Machen alles kaputt!"