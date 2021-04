Von Alexander R. Wenisch

Hamburg. Waffengeschäfte, Russen-Mafia, zwei Millionen Euro, die flöten gehen, eine nervöse Kommissarin und ein verdeckter Ermittler, der ums Leben kommt – dieser "Tatort" will viel. Der Zuschauer braucht für "Macht der Familie" einen langen Atem.

Was ist passiert? Die Bundespolizei ermittelt gegen russische Waffenhändler, die sich als angebliche Hersteller von Landmaschinen eine perfekte Unternehmer-Fassade aufgebaut haben. Doch als der verdeckte Ermittler kurz vor der Aufdeckung der mafiösen Strukturen im Einsatz ums Leben kommt, scheint die ganze Aktion gescheitert.

Worum geht es wirklich? Um die Grenzen der Polizeiarbeit. Beim Thema Waffenhandel mischen plötzlich Geheimdienste mit, das Innenministerien schaltet sich ein, es geht um Handelsabkommen, um politische Verquickungen und manchmal sogar um Absprachen, die mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun haben. Da sind die Kommissare schnell nur noch kleine Lichter im Spiel um höhre Interessen. Mit sauberer Ermittlungsarbeit kommen sie jedenfalls nicht weit.

Wie schlagen sich die Kommissare?In dieser Folge steht Julia Grosz (Franziska Weisz) im Fokus. Sie ist endlich zur Hauptkommissarin befördert worden, bekommt nun aber auch die größere Verantwortung zu spüren. Ihre Chefin schaut ihr ständig auf die Finger. Beim anstehenden Schlag gegen die Waffenschieber übernimmt sie erstmals die Leitung, was sie mächtig nervös macht. In einem kniffligen Moment zögert Grosz, entscheidet falsch und der Einsatz gerät außer Kontrolle. Ihr Kollege Falke (Wotan Wilke Möhring) freut sich erst über Grosz’ Beförderung, doch als diese ihm eine entscheidende Information vorenthält, droht das Duo zu zerbröseln. Zeitgleich hat Falke seine eigenen "Familienprobleme": Sohn Torben zieht daheim aus – wird der Kommissar wieder zum "einsamen Wolf"?

Was ist die Stärke dieses "Tatort"?Der Fall beginnt stark. Vor allem der sehr detailliert erzählte Einsatz des verdeckten Ermittlers ist gelungen. Autor Niki Stein hat dafür bei der (echten) Hamburger Polizei recherchiert und in deren Zentrale zufällig eine Zugriffsaktion gegen eine Schleuserbande miterlebt. Diese Realitätsnähe merkt man dem Tatort anfangs auch an.

Was sind die Schwächen? Die russische Mafia-Familie. Natürlich kann man sich an der Bigotterie ergötzen, in der die Timofejews leben: Dem Vater klebt Blut an den Händen, die an Reichtum gewöhnten Kinder zitieren Dostojewski und Tolstoi. Der Zuschauer aber ist die Hälfte der Zeit damit beschäftigt herauszufinden, wer nun wie mit wem verwandt ist. Was am Ende aber auch egal ist. Hier hat das Drehbuch ein echtes Personalproblem. Fast alle agieren unterkühlt. Völlig anstrengend wird es aber, als Falkes Ex-Kollegin Marija auftaucht – just auch Tochter (oder Adoptivtochter?) des Patriarchen Timofejew. Sie steigt als neue verdeckte Ermittlerin gegen ihre Familie ein. Oder ist Blut am Ende doch dicker als das Dienstabzeichen?

Und sonst noch? Dass Grosz’ erster Einsatz in die Hose geht, dass der verdeckte Ermittler nicht überlebt – all das weiß man schon nach fünf Minuten. Das nimmt leider ziemlich viel an Spannung. Schade. Hier hätte man doch noch mehr rauskitzeln können!

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Nachts seine Wohnung zu streichen, ist eine schlechte Idee.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Fängt stark an und lässt dann stark nach – schade! Wer eine bessere Sonntagabend-Beschäftigung hat, sollte diese wählen.