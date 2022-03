Von Katharina Schröder

Zürich. Uff. In den ersten Minuten des Züricher Tatorts "Schattenkinder" könnte man glatt meinen, man schaut eine Folge der Psychothriller-Serie Hannibal. Eine Leiche hängt nackt, eingewickelt in einen Kokon aus Nylon in einer verlassenen Fabrikhalle, die dunkel tätowierten Augäpfel des kahl geschorenen Toten vollenden das Schauerbild. Es ist der dritte Fall mit Profilerin Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und er ist vor allem eines: viel.

Was ist passiert? Ja, diese Frage stellt man sich bei "Schattenkinder" immer wieder. Der Tote, der in der Halle hängt, ist Max, gefunden wird er von seinem Vater, einem renommierten Schönheitschirurgen. Der hatte zuvor Nachrichten aus dem Darknet bekommen, die ihn zu seinem Sohn führten, mit dem er seit Langem keinen Kontakt mehr hatte. Max war zuletzt in einer sektenartigen Künstlerkommune um die charismatische Kyomi (Sarah Hostettler). Ihre Anhänger haben schwere Lebensgeschichten und folgen ihr offenbar bedingungslos. Dabei lassen sie sich zu "Kunstobjekten" machen und sich im Gesicht und auf den Augäpfeln tätowieren. Die "Kunstobjekte" sollen den Schmerz ihrer Vergangenheit auf der Haut und in ihren Augen tragen.

Worum geht es wirklich? Um Inszenierung. Ob es nun die Künstlerin Kyomi ist, die Menschen ihre Objekte nennt und ihnen "ein neues Gesicht gibt". Oder der Arzt, der nach außen um jeden Preis das Bild eines intakten Familienlebens zeichnen will. Oder der kriminelle Schwimmlehrer, der seine Verbrechen versteckt. Sie alle inszenieren ihr eigenes und das Leben anderer. Und das bekommt ihnen allen nicht gut.

Wie schlagen sich die Kommissare? Während der Ermittlungen schwebt über Ott die ganze Zeit eine Beurteilung, die ihre Kollegin Grandjean schreiben muss. Denn im vorherigen Tatort hatte Ott an der Dienstwaffe versagt. Die Beurteilung hängt wie ein Damoklesschwert über Ott. Trotzdem finden die beiden Kommissarinnen näher zueinander und ergänzen sich mit ihren unterschiedlichen Herangehensweisen. Ott versucht, sich in die Welt der Künstlerin hineinzuversetzen und sie zu verstehen. Grandjean hat zwar Sorge, dass ihre Kollegin sich von Kyomi instrumentalisieren lässt, aber doch so viel Vertrauen, dass es am Ende zum Erfolg führt.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Man muss dem Krimi lassen, dass die Bilder, die er erzeugt, so grotesk sie auch sind, doch faszinieren.

Was sind die Schwächen? Inzwischen kann man wohl von einem Merkmal im Züricher Tatort sprechen, er packt einfach viele Geschichten gleichzeitig an, er ist diffus und einiges wird – wenn überhaupt – halbherzig in den Handlungsstrang eingebettet. Und auch in der dritten Folge erfährt man kaum etwas über Grandjean, während von Otts Vergangenheit mehr und mehr bekannt wird.

Und sonst noch? "Schattenkinder" ist der erste von zwei parallel gedrehten Zürich-Tatorten mit Regisseurin Christine Repond. Der Zweite, er heißt "Risiken mit Nebenwirkungen", läuft laut Regisseurin im Herbst.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? IP-Adressen gibt’s im Darknet nicht.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Hmm. Wer einen klassischen Tatort sehen will, kann sich problemlos Alternativen für den Sonntagabend suchen. Wer Gefallen an skurrilen, überladenen Handlungssträngen hat, wird hier auf jeden Fall fündig.