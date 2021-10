Von Katharina Schröder

Dresden. Dieser Dresdner Tatort scheint gleichzeitig in der Zukunft und der Vergangenheit zu spielen. Nanobots aus der Krebsforschung spielen ebenso eine Rolle wie eine viele Jahre zurückliegende Party, auf der Kommissarin Karin Gorniak einmal gewesen ist. Wer jetzt aber mit einem typischen Krimi in den Fallstricken der Pharmaindustrie rechnet, liegt falsch. Denn in "Unsichtbar" geht es um viel mehr.

Was ist passiert? Eine Frau wird von einem Stalker verfolgt und leidet an mysteriösen Schmerzen, deren Ursache kein Arzt feststellen kann. Schließlich bricht sie mitten auf einer Straße zusammen und stirbt. Plötzlicher Herzstillstand. Auch Kommissarin Gorniak hat seit Kurzem Schmerzen, für die es keine Erklärung gibt, außerdem bekommt sie merkwürdige Nachrichten von einem Unbekannten. An einen Zufall glauben sie und Kommissarin Leo Winkler nicht und stürzen sich in die Ermittlungen. Und bald führt das Ganze in Gorniaks Vergangenheit.

Worum geht es wirklich? Um Wahrnehmung. Nicht alle Probleme und Gefahren sind sichtbar und gleichermaßen erfahrbar. Der Dresdner Tatort thematisiert eine ganze Reihe unsichtbarer Feinde. Vom unbekannten Stalker, über Schmerzen, die für Außenstehende nicht sichtbar sind, bis hin zu unbemerkt verletzten Persönlichkeiten ist einiges dabei.

Wie schlagen sich die Kommissarinnen? Gut. Winkler ist die Stimme der Vernunft, und Gorniak arbeitet am Limit – also eigentlich alles wie immer (man erinnere sich an den aufgebrachten Serienkiller, der sie umbringen wollte, oder die Fieberträume im Kommissariat). Beiden gelingt es einmal mehr, den schroffen Kommissariatsleiter Peter Michael Schnabel (Michael Brambach) umzustimmen und zu beweisen, dass sie recht haben. Und dann ist da noch der neue und zu allem Überfluss auch noch junge Gerichtsmediziner Jonathan Himpe (Ron Helbig), den Schnabel in gewohnter Manier erst mal als "vollkommene Fehlbesetzung" degradiert. Mit seinem guten Einsatz lässt er Schnabel schließlich alt aussehen und reiht sich damit ein in das Team von Gorniak und Winkler.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Das Zusammenspiel von Winkler und Gorniak wird immer enger. Von Schnabel trennt die beiden Kommissarinnen mindestens eine Generation und einige Verhaltensweisen. Trotzdem ergänzen sich die jungen Kommissarinnen und ihr stoffeliger Vorgesetzter. Die Rolle des neuen Gerichtsmediziners in diesem Gefüge klingt vielversprechend und könnte frischen Wind in die Sache bringen.

Was sind die Schwächen? Der eigentlich für Dresden typische, trockene Humor kommt deutlich zu kurz in diesem Tatort.

Und sonst noch? Die Dreharbeiten für "Unsichtbar" gingen vom 22. September bis 21. Oktober vergangenen Jahres. In diesem Zeitraum setzte die Welt seit fast zwei Jahren begleitende unsichtbare Feind Corona gerade zu einer neuen Welle an.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen?Es gibt tatsächlich Wuträume, in denen man Sachen zerstören und richtig Dampf ablassen kann.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten?Ja. Auch wenn eine tödliche, chemische Waffe und nicht nachweisbare Nanobots erst mal ein bisschen drüber klingen.