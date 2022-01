Von Olivia Kaiser

Münster. Nachdem Staatsanwältin Klemm schon einmal unter Mordverdacht stand, Nadeshda ermordet wurde und Prof. Boerne beinahe einem Mord zu Opfer fiel, ist nun in "Des Teufels langer Atem" Hauptkommissar Thiel an der Reihe. Doch wie beim Münster-Tatort üblich, ist das ganze Team zur Stelle, um ihn rauszuhauen. Thiel jedoch wird im Lauf der Handlung immer mehr von Selbstzweifeln geplagt, denn er hat einen Filmriss. Was, wenn er tatsächlich schuldig ist?

Was ist passiert? Thiel erlebt einen wahren Albtraum: Vaddern ist außerhalb von Münster im Krankenhaus. Die behandelnde Ärztin diagnostiziert einen "tennisballgroßen inoperablen Hirntumor" und hält es für das Beste, wenn der Sohn es dem Vater schonend beibringt. Kein Wunder, dass Thiel das nicht übers Herz bringt und sich erst mal abends an der Hotelbar zulaufen lässt. Doch zuvor ruft er Boerne an und bittet ihn um einen Gefallen. Als dieser am nächsten Morgen im Hotelzimmer mit dem Gewünschten auftaucht, hat Thiel einen fiesen Kater und kann sich an nichts erinnern. Auf dem Weg zum Krankenhaus kommen beide an einem Tatort vorbei. Ein Mann ist ermordet worden, den Thiel als seinen früheren Chef Arne Hartnack aus Hamburg identifiziert, den er vor über 20 Jahren des Mordes an seiner Frau überführt hat. Ein sehr komischer Zufall – findet nicht nur die ermittelnde Kommissarin Kröger.

Worum geht es wirklich? Hilflosigkeit. Es geht um den seelischen freien Fall, wenn von einem auf den anderen Tag die eigene Welt aus den Fugen gerät. Es gibt wohl keine größere Unsicherheit als die eines Gedächtnisverlusts. Das zeigt "Des Teufels langer Atem": Ohne seine Erinnerung scheint Thiel nur noch wie ein halber Mensch, gelähmt durch die immer größer werdenden Selbstzweifel. Sich nicht daran erinnern zu können, was er gesagt oder getan hat, erschüttert ihn in seinen Grundfesten.

Wie schlagen sich die Kommissare? Thiel fällt diesmal als Kommissar aus, wird jedoch von der lokalen Ermittlerin Annika Kröger würdig vertreten. Sie behält stets einen kühlen Kopf und merkt schnell, dass nichts so ist, wie es scheint. Boerne läuft diesmal zur Höchstform auf und vollbringt eine wahre gerichtsmedizinische Glanzleistung.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Das typische Merkmal des Münster-Tatorts ist die Klarheit der beiden Hauptfiguren und ihr Zusammenspiel. Wer Thiel und Boerne anschaltet, bekommt auch Thiel und Boerne. Auch diesmal liefern sie sich den gewohnten verbalen Schlagabtausch. Axel Prahl als Thiel und Jan Josef Liefers als Boerne haben auch in ihrem 40. Tatort nichts an Streitlust eingebüßt. Abnutzungserscheinungen? Fehlanzeige. Wer auf eine Entwicklung der Figuren hofft, wird wohl auf ewig enttäuscht werden. Hier geht es um die Perfektion des Gewohnten.

Was sind die Schwächen? Die liegen wie so oft in einer gewissen Vorhersehbarkeit der Ereignisse. Doch für alle, die jetzt schon glauben, nach den ersten 15 Minuten den Durchblick zu haben: Ein paar Überraschungen gibt es doch.

Und sonst noch? Wir erfahren, dass Haller (Kampfname Alberich) nicht die erste Frau ist, aufgrund deren Körpergröße Boerne sich zu taktlosen Sprüchen animiert fühlt.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Der Zufall ist der einzig legitime Herrscher des Universums.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich, einzuschalten? Fans von Thiel und Boerne haben den Termin schon längst rot im Kalender markiert.