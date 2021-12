Von Katharina Schröder

Bremen. Schon wieder wird das Opfer überfahren – wie zuletzt im Dortmunder Tatort. In "Und immer gewinnt die Nacht" geht es aber in eine andere Richtung. Der zweite Fall des neuen Bremer Teams um Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Linda Selb (Luise Wolfram) und Mads Andersen (Dar Salim) zeigt wieder einige gesellschaftliche Kontraste, ist jedoch nicht so stark wie die Premiere.

Was ist passiert? Ein Arzt, der dafür bekannt ist, dass er jedem hilft und Menschen ehrenamtlich behandelt, wird ermordet – und das ziemlich hässlich. Es reicht nicht, dass er mitten in der Nacht am Hafen überfahren wird, ihm wird im Anschluss auch noch der Schädel zertrümmert. Wer will jemandem, der so viel Gutes tut, so viel Böses? In die engere Auswahl kommen: die Arzthelferin Kirsten Beck, die Aktivistinnen Ann Gelsen und Vicky Aufhoven sowie deren Mutter, Charlotte Aufhoven. Und dann ist da noch Kommissar Mads Andersen, der von seiner Vergangenheit beim dänischen Geheimdienst eingeholt wird.

Worum geht es wirklich? Um nicht weniger als die Frage nach dem Wesen des Menschen. Ist er gut oder böse? Vor allem durch die Ermittlerinnen Liv Moormann und Linda Selb werden die beiden gegensätzlichen Pole dargestellt. Der Mord an einem gutherzigen Arzt verbildlicht diese beiden Ansätze genauso wie das ständige Wechselspiel vom Tag, an dem geholfen wird, und der Nacht, in der das Verbrechen passiert.

Wie schlagen sich die Kommissare?Andersen schlägt sich im wahrsten Sinne des Wortes – allerdings gar nicht mal so gut – und kämpft mit den Schatten seiner Vergangenheit. Außerdem schlägt er einen Arbeitsvertrag beim dänischen Innenministerium aus und bleibt dem Bremer Tatort damit wohl erhalten. Die beiden Ermittlerinnen wiederum sind sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig zu beweisen, wie klug sie sind. Eben weil sie das sind, kommen die beiden auf die richtige Spur. Die Lösung des Falls klingelt am Ende allerdings ganz unverhofft an der Tür.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Man erfährt langsam, was Kommissar Andersen in Kopenhagen zurücklässt. Gleichzeitig lernt man ihn dadurch auch abseits der reinen Ermittlerrolle kennen.

Was sind die Schwächen? Der Tatort ist etwas anstrengend. Zum einen, weil zu viele Geschichten hinter und zwischen allen Figuren aufgemacht werden, zum anderen, weil Moormann und Selb sich ständig voreinander beweisen müssen. Als könnten zwei kluge Frauen nicht ohne solches Gebaren miteinander arbeiten. Das Teambuilding – es ist erst der zweite Tatort mit Moormann, Selb und Andersen – kommt zu kurz. Es gibt kaum Momente, in denen die drei gemeinsam zu sehen sind. Und: Das Russisch der Frachter-Besatzung im Hafen ist echt mies.

Und sonst noch? Gedreht wurde dieser Tatort teilweise in Kopenhagen, wo Schauspieler Dar Salim lebt. Nach Feierabend hat er seine Kollegen vom Set auf ein Bier zu sich eingeladen.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Nicht jeder Mensch ist ein Mörder.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Hmm. "Und immer gewinnt die Nacht" bleibt hinter den Erwartungen zurück, die der erste Fall des neuen Bremer Teams geweckt hat. Eine Katastrophe ist es aber nicht. Und die Einblicke in Andersens Vergangenheit sind sicher gut, um in kommenden Folgen Handlungsstränge zu spinnen.