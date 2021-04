Den schwarzen Benediktiner-Habit trägt er auf den Straßen von Frankfurt nicht. Aber sonst ist Abt Franziskus Heereman der monastischen Kargheit treu geblieben: Eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss eines Sechziger-Jahre-Blocks, schlicht möbliert, mitten in der City zwischen Bankentürmen und Einkaufsgewühl. Ein Zimmer ist privat. Im anderen empfängt der emeritierte Abt Ratsuchende zum geistlichen Gespräch. Der Terminkalender ist gut gefüllt. Viele Menschen begleitet der Abt schon seit Jahren. "Es kommen jetzt aber auch neue hinzu", freut sich Heereman, der gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. So langsam kennt man ihn am Main.

Von 1988 bis 2016 hat Franziskus Heereman die Benediktinerabtei Neuburg in Heidelberg geleitet. Mit seinem 70. Geburtstag endete seine Amtszeit nach den Regeln der Beuroner Kongregation. Seitdem lebt er in Frankfurt. "Es wäre nicht gut gewesen, wenn ich weiter in Neuburg gewohnt hätte", sagt Abt Franziskus. "Das Kloster musste sich neu orientieren." Aber ein Zimmer in der Abtei Neuburg habe er schon noch, lächelt der Alt-Abt. "Ich mache dort oft Vertretung."

Der Frankfurter Stadtdekan Johannes von Eltz ist ein alter Freund, verrät Abt Franziskus. Daher wohl die Idee, an den Main zu übersiedeln. Hier ist er fest eingebunden in den Gottesdienst-Plan der Stadtkirche. Und ein sehr gefragter Beichtvater.

Auch der Limburger Bischof Georg Bätzing hat neuerdings ein Auge auf den Alt-Abt geworfen. Er hat ihn als regelmäßigen Firmspender für den Taunus gewonnen. Mit Mitra und Abtstab. Eine Aufgabe, die Franziskus gern angenommen hat.

Ein neues Kloster hat Abt Franziskus auch gefunden: Er ist der geistliche Begleiter der Benediktinerinnen von Eibingen im schönen Rheingau. Das sind die Schwestern der Hildegard von Bingen. Dort trägt der Abt den schwarzen Habit. Natürlich.