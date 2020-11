Von Cornelia Wystrichowski und Alexander R. Wenisch

Hauptkommissar Thorsten Falke trinkt gerne Milch direkt aus der Tüte, Professor Boerne entspannt beim "Walkürenritt" von Richard Wagner, den er lautstark im Wohnzimmer hört. Die österreichische Polizistin Bibi Fellner kachelt in coolen Amischlitten durch Wien (wenn der denn mal anspringt), Kiel-Kommissar Borowski steht auf Süßes, und Schwaben-Cop Bienzle ging nie ohne Hut aus dem Haus: Im Tatort sind seit dem Start der Kultreihe vor 50 Jahren schon fast 150 Ermittler und Ermittlerinnen auf Mörderjagd gegangen. Zur besseren Unterscheidbarkeit haben die Erfinder den Figuren so manche Schrulle mitgegeben: Mätzchen und Marotten gehören zu den Kommissaren wie Schießeisen und Dienstmarke.

Die Eigenarten sagen bisweilen so einiges über den Helden und seine Zeit. Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) etwa joggt oft allein durch Ludwigshafen. Die Botschaft: Sie ist tough, eine einsame Wölfin – 1989 brachte Lena einen ganz neuen Frauentyp in die Krimilandschaft. Lange wohnte sie mit ihrem Kollegen Mario Kopper und einer Katze in einer WG. Beide sorgten nach Feierabend für Entspannung bei der bisweilen aufbrausenden Ermittlerin. Der Stubentiger wurde geknuddelt – der Halbitaliener Kopper war zuständig, Achtung, Klischee!, für Spaghetti, Rotwein und Kerzenlicht.

Einen neuen Stil brachte auch Kult-Cop Horst Schimanski (Götz George) in die Serie: mit seinen alltagsechten Manieren ("Scheiße"), seinen Frauengeschichten und seinem Schmuddelparka wurde er die Galionsfigur der Achtziger, jenes Jahrzehnts also, in dem die Grünen in den Bundestag kamen und der antiautoritäre Geist der 68er-Generation im Fernsehkrimi Einzug hielt.

Inzwischen gehen im Tatort so viele Ermittler auf Gaunerjagd, dass kleinere oder größere Spleens als Merkmal vielleicht wichtiger sind denn je. Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg), der gerne Kekse und Schokolade futtert, meldet sich am Telefon mit einem schroffen "Ich höre!" Das soll signalisieren: Hier ist ein Eigenbrötler am Werk. Apropos Telefon – ein Klingelton sagt mehr als tausend Worte: Bei Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) dudelt das Smartphone "Sympathy for the Devil", beim biertrinkenden St. Pauli-Fan Frank Thiel (Axel Prahl) ist es "Auf der Reeperbahn nachts um halb eins". Sein Kollege aus Münster, der schnöselige Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers), ist der zurzeit womöglich schrulligste Ermittler und hat diverse Attribute – er liebt neben Rotwein, Opern und Golf auch schicke Autos.

Naja, obwohl, schrullig sind auch Kommissar Lessing (Christian Ulmen) aus Weimar mit seiner seltsamen Art zu reden oder der Wiesbadener Ermittler Felix Murot (Ulrich Tukur). Der hat in den ersten Folgen einen Hirntumor, der ihm immer mal Halluzinationen bescherte. Murot lässt sich aber nicht behandeln, sondern redet sich ein, der Tumor sei gutartig. Um seinem Feind, der Krankheit, ein Gesicht zu geben, tauft er den Tumor "Lilly", nach seiner Jugendliebe. Die Selbsttherapie scheint gefruchtet zu haben: Murot ermittelt immer noch, wenn auch seine Fälle immer wieder sehr "verrückt" sind.

Hintergrund 50 Fakten 01 Der Tatort ist die bisher längste Reihe im deutschen Fernsehen. Da Ort und Ermittler wechseln, handelt es sich nicht um eine Serie. 02 Mit nur wenigen [+] Lesen Sie mehr 50 Fakten 01 Der Tatort ist die bisher längste Reihe im deutschen Fernsehen. Da Ort und Ermittler wechseln, handelt es sich nicht um eine Serie. 02 Mit nur wenigen Ausnahmen tritt Horst Lettenmayer in jedem Tatort auf: mit seinen Händen, Beinen und Augen im Vorspann. Der damals 28-Jährige bekam 400 Mark für den Dreh-Job. 03 Tatort-Erfinder Gunther Witte bekam den Auftrag für eine Krimireihe bei einem Spaziergang im Kölner Stadtwald. 04 Der Tatort sollte dem ZDF-Quotenerfolg "Der Kommissar" Konkurrenz machen. 05 Die Website "tatort.de" ist seit Juni 1998 online. 06 Zwischen den ersten beiden Tatorten von Radio Bremen lagen 25 Jahre. 07 Seit 2008 sendet die ARD auch Radio-Tatorte als Hörspiel. 08 Talkshow-Moderatorin Sabine Christiansen, Hollywood-Star Roger Moore, Modezar Rudolph Moshammer, Fußball-Nationaltrainer Berti Vogts sowie die Musiker Nina Hagen, Dieter Bohlen, Bela B. und Die Toten Hosen und viele andere Promis hatten Gastauftritte im Tatort. 09 Dieter Bohlen wurde im Schimanski-Tatort "Moltke" 1988 nachträglich synchronisiert. Er spielte den eifersüchtigen Freund einer Zeugin. Und schrieb die Musik zum Film. 10 Der erste Tatort im Bildformat 16:9 war die 293. Folge "Klassen-Kampf" im Jahr 1994. 11 "Tatort" wurde am 28. August 1981 beim Deutschen Patent- und Markenamt als Wortmarke eingetragen. 12 Die Erzählstimme von "Die drei ???", Peter Pasetti, hat 1977 in der Tatort-Folge "Finderlohn" mitgespielt. 13 Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde die Drehgenehmigung für den Hamburger Flughafen kurzfristig zurückgezogen. Das Team wich in das Congress Centrum Hamburg als Flughafengebäude aus und drehte Außenszenen in Hannover. 14 Das Online-Projekt "Tatortplus", ein digitales Zusatzangebot der Reihe, geht auf SWR-Tatort-Redakteurin Melanie Wolber zurück. 15 Ermittlerin Klara Blum wurde in ihrem ersten Bodensee-Tatort "Schlaraffenland" im Jahr 2002 zur Witwe. 16 Weil Knut Hinz alias Heinz Brammer wegen eines Theater-Engagements verhindert war, wurde Diether Krebs in der Tatort-Folge "Alles umsonst" (1979) Ermittler. Als Gaststar war Krebs jedoch häufiger im Tatort zu sehen. 17 Erst seit 2005 gibt es die Tatort-Sommerpause. Sechs bis acht Wochen lang laufen dann keine Erstausstrahlungen. 18 Die Folge "Zeitzünder" lief 1990 an einem Samstag. 19 Die Tatort-Reihe bekam 2014 den Grimme-Preis in der Kategorie "Besondere Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes". 20 Die berühmte Schimanski-Jacke ist eine M-65-Feldjacke, die 1965 bei den US-Streitkräften eingeführt wurde. Darsteller Götz George hatte sie in einem Army-Shop entdeckt. 21 Ungewöhnliche Mordarten: In "Bevor es dunkel wird" (2007) stirbt eine Frau wegen eines Tampons, in den Zyankali gespritzt worden war. In "Unsterblich schön" (2010) stirbt eine Frau nach einem Kuss. Der Täter hatte eine Nuss im Mund, die Frau reagierte darauf allergisch. 22 Von der Tatort-Melodie gibt es mehrere Remixes, unter anderem eine Chillout- und eine Heavy-Guitar-Version. 23 Der Düsseldorfer Kommissar Bernd Flemming dressierte eines seiner Hühner so, dass es jeden Morgen ein Ei ans Fensterbrett legte. 24 Der Modeblog "Tatortstyle" ging über mehrere Jahre den Klamotten der Kommissare nach und suchte Links zu vergleichbaren Modellen. 25 LU-FO 1405: Kfz-Zeichen der Ludwigshafener Ermittlerin Lena Odenthal Ein Mix aus den Initialen der Schauspielerin und ihrer Figur, plus Ulrike Folkerts Geburtstag am 14. Mai. 26 In den ersten Tatort-Beiträgen des Bayerischen und des Hessischen Rundfunks gab es keine Leiche. 27 Nachdem Oswald, Hund des Ermittlers Veigl, gestorben war, veranstaltete der BR 1975 ein Dackel-Casting. 28 Der SWR3 brachte 2012 "Tatort mit Til", bei dem die Hauptfigur so sehr nuschelt, dass es beim Dreh immer wieder zu Komplikationen kommt. 29 CSU-Politiker Franz Josef Strauß wütete 1975 über die Berliner Folge "Tod im U-Bahnschacht": "Das ist ein Banditenfilm aus Montevideo mit Bordelleinlage." 30 Die CD "Tatort - Die Songs" enthält 17 Lieder, die Manfred Krug und Charles Brauer seit 1996 im Tatort trällerten. 31 "Tod auf dem Rastplatz" 1981 war nur 62 Minuten lang. 32 Weil die Pfalz und ihre Bewohner in der Folge "Tod im Häcksler" 1991 schlecht wegkamen, lud FDP-Politiker Rainer Brüderle die Schauspielerin Ulrike Folkerts zum Saumagen-Essen ein; nach einer Wanderung gab es aber doch Spätzle. 33 Der neunjährige Bertram Landsberger war die erste Tatort-Leiche in der Folge "Taxi nach Leipzig" (1970). Gespielt wurde er von Petra Mahlau, der Tochter des Kameramanns, und war drei Sekunden lang zu sehen. 34 "Zahn um Zahn" war 1985 der erste Tatort, der fürs Kino produziert wurde. Kommissar Schimanski ermittelte. 35 Der MDR hat 1999 Zuschauer im Internet eine Geschichte in vorgegebenem Rahmen entwickeln lassen. Aus dem Projekt mit dem Titel "Treibjagd" entstand jedoch nie ein Film. 36 32 Krimi-Folgen sind kürzer als 80 Minuten. 37 Der Menschenrechtsausschuss im Bundestag schaute sich 2005 die Kölner Folge "Minenspiel" an, in der es um Landminen in Afrika geht. 38 Horst Schimanskis letztes Wort in seinem letzten Tatort 1991, "Der Fall Schimanski", lautet: "Scheiße!" 39 Der Münchner Kommissar Franz Leitmayr hat zwei Geburtstage: den 18. Mai und den 7. November. 40 Die Kölner Imbissbude, in der die Kommissare Ballauf und Schenk ihr Feierabendkölsch trinken, ist eine Requisite. Die echte stand am Schokoladenmuseum – musste aber wegen Denkmalsschutzes umziehen. 41 Für die Folge "Kalte Herzen" – ein Ludwigshafener Tatort – wurde im Jahr 2000 der Hollywood-Schriftzug am Hungerberg in Baden-Baden nachgebaut – nur etwas kleiner. 42 Tatort-Wiederholungen wurden bis 1998 auch vormittags wiederholt. Aus Gründen des Jugendschutzes ist das heute verboten. 43 Pro neuer Folge bekommt die ARD über DasErste.de, via Facebook, Instagram, Youtube und per E-Mail etwa 6000 Kommentare, bei Wiederholungen sind es 2000 pro Folge. 44 Während des Tatorts beantworten die sogenannten Community Manager Fragen zum laufenden Film. Etwa die Hälfte der Kommentare wird den Angaben nach am Tag nach der Sendung gelesen und bearbeitet. 45 Beim Westdeutschen Rundfunk und Südwestrundfunk kann man sich explizit auf Komparsenrollen bewerben. 46 Etwa 250.000 Zuschauer sehen den Tatort nicht am Sonntagabend, sondern später in der Mediathek. 47 "Olle Kamellen" sollte ein NDR-Tatort heißen, der aber nie realisiert wurde. 48 Die Tatort-App wird von der ARD nicht weiterentwickelt. 49 Zum Jubiläum soll der Tatort einen eigenen Auftritt in der ARD-Mediathek bekommen mit allen Videos zu jenen Folgen, die im Ersten und in den Dritten Programmen gesendet werden. 50 Von 1994 bis 1998 versuchte die ARD das Tatort-Konzept mit der Reihe "Ärzte" auf den Medizinbereich zu übertragen: verschiedene Ärzte aus verschiedenen Orten, jeweils mit Lokalkolorit. Funktionierte so halb gut.

[-] Weniger anzeigen

Dazu passt, dass Murot immer den gleichen Anzug trägt und mit einem NSU Ro 80 unterwegs ist – eine altmodische Stilikone für Kenner. Autos scheinen ohnehin ein beliebtes Stilmittel, um die Ermittler unterscheidbar zu machen. Kommissar Thorsten Lannert (Richy Müller) fährt mit einem braunen Porsche 911 Targa, Baujahr 1974, durch Stuttgart. "Lannert ist ein Individualist mit großer Emotion und Feinfühligkeit, zu dem eben ein sehr individuelles, spezielles Fahrzeug passt", gibt Müller dazu zu Protokoll. Der bereits erwähnte Halb-Italiener Kopper war in seinen Alfa vernarrt, Markenzeichen des Saarbrücker Bonvivants Palu (Jochen Senf) war sein Rennrad. Sein Nachfolger Jens Stellbrink (Devid Striesow) knatterte mit einer Vespa durch die kleine Landeshaupthauptstadt – die Saarländer haben eben ihren eigenen Humor.

Ein Blech gewordener Männertraum ist hingegen der coole Pontiac Firebird, mit dem Bibi Fellner (Adele Neuhauser) durch Wien fährt. "Zuhälterflunder" nennt sie ihn. Auch das zeigt: Diese Frau ist unkonventionell. Und wenn ihr Chef kommentiert: "Ich brauch’ einen Assistenten, kein Wrack!", dann meint er nicht den Firebird, der tatsächlich immer wieder Startschwierigkeiten hat, sondern eben Fellner. Die kämpfte in den ersten Tatort-Folgen nämlich auch gegen ihre Alkoholsucht an.

Apropos Alkohol. Auch der allererste Kommissar, der von Walter Richter gespielte Paul Trimmel, war kein Mann ohne Eigenschaften. Zu den hervorstechendsten Merkmalen des cholerischen Witwers zählte sein Hang zum Alkohol: Das Tatort-Urgestein aus Hamburg konnte an keiner Kneipe vorbeigehen, sein Rekord liegt bei neun Bier und neun Korn nacheinander, dazu rauchte er ständig Zigarre: So waren sie eben, die Siebziger.

Da ist heute das Kölsch an der Würstchenbude legendär aber harmlos – zumal nur nach Feierabend genossen. Obwohl ein Whiskey auch gut passen würde, denn Freddy Schenk (Dietmar Bär) wäre doch so gerne ein Großstadtcowboy – in Cowboystiefeln wie früher sieht man den Köln-Cop jedoch schon lange nicht mehr. Aber er liebt die fetten Pferdestärken: Mit spritfressenden US-Schlitten geht es zusammen mit seinem Kollegen Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) die Nord-Süd-Fahrt rauf und runter und kreuz und quer durch die Altstadt.

Mätzchen und Marotten sind beileibe keine Erfindung der jüngeren Tatort-Geschichte. Der Frankfurter Kommissar Brinkmann (Karl-Heinz von Hassel) ging in den 80er und 90er Jahren nicht ohne Fliege vor die Tür, und Heinz Haferkamp (Hansjörg Felmy) liebte Jazz und Frikadellen – er ermittelte ab 1974 in Essen. Marianne Buchmüller (Nicole Heesters), die erste Kommissarin im Tatort, hatte einen Sammeltick, sie hortete unter anderem Porzellanpüppchen und Werbezollstöcke. Unvergessen sind natürlich die Gesangseinlagen von Manfred Krug und Charles Brauer: Als die beiden "Swinging Cops" aus Hamburg 1996 anfingen zu trällern, stiegen ihre Zuschauerzahlen um bis zu zwei Millionen.

Und das macht die fiktiven Figuren dann doch menschlich und nahbar – denn mal ehrlich: Wer pflegt nicht selbst auch seine kleinen Marotten?