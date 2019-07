Von Ute Teubner

Heidelberg. Der Einfluss des Mondes auf Erde und Menschen? "Meine Oma", erzählt mir da eine Freundin (und macht ein geheimnisvolles Gesicht), "die hat immer bei Vollmond unsere Warzen besprochen." Aha. "Und das hat gewirkt?", hake ich vorsichtig nach. Viel zu lange her. Verstehe. Also doch erst mal der nüchterne Blick ins Geo-Buch meines Sohnes, der mich ob meines Stirnrunzelns umgehend persönlich aufklärt: "Ja, mit seiner Anziehungskraft ruft der Mond die Gezeiten hervor."

Natürlich. Aber wie? "Ist doch ganz einfach: Auf der einen Seite der Erde zieht er das Wasser an, auf der anderen Seite flieht das Wasser vor der Kraft des Mondes - auf beiden Seiten entsteht dann Flut." In Ordnung. Und die Ebbe? "Na, die ist halt dazwischen." Soso. Ich versuche zu verstehen.

Markus Nielbock, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Astronomie in Heidelberg, hilft mir dabei nochmals auf die Sprünge und bestätigt: "Genau: Der Mond hat aufgrund seiner Gravitationskraft Einfluss auf die Gezeiten. Aber auch der Erdkörper selbst wird durch diese lunare Kraft beeinflusst: Die Rotationsgeschwindigkeit unserer Erde verringert sich hierdurch im Laufe der Millionen Jahre."

Das heißt: Der Mond bremst uns aus. Und wenn sich der Blaue Planet stetig langsamer um sich selbst dreht, dann werden die Tage auf demselben allmählich länger. Ein nettes Detail. Aber: War’s das jetzt? "Weitere Einflüsse werden zwar gerne kolportiert", führt der Astrophysiker weiter aus, "schaut man sich jedoch die entsprechenden Studien an, dann bestehen da absolut keine signifikanten Zusammenhänge."

Habe ich richtig gehört? Keine "signifikanten Zusammenhänge"? Wenn der Erdmond aber als Motor der Gezeiten das Wasser mächtiger Ozeane bewegt, dann sollte er doch auch uns und unser Tun beeinflussen können - oder? Der Mond ist schließlich mehr als nur ein schnöder Himmelskörper: Er ist ein Mysterium. Er treibt Schlafwandler aufs Dach und Irrsinnige zur Höchstform. Er soll die Monatsregel der Frauen ebenso beeinflussen wie die Zahl der Geburten.

Hartnäckig hält sich die Vorstellung, wonach der Mond mit seinen Phasen großen Einfluss auf unsere Biologie und unser Verhalten ausübt. Im Buchhandel gibt es Mondkalender und -ratgeber, im Bioladen Wasser aus der Mondquelle. Und auch Naturwissenschaftler beschäftigen sich mit der "rätselhaften Fernwirkung" des Erdbegleiters. Sie wollen wissen, welche dieser Vorstellungen haltbar sind und welche nicht. Um es gleich vorwegzunehmen: Die Wissenschaftler sind skeptisch, Studien können mehrheitlich keine Zusammenhänge zwischen Mondzyklus und menschlichen Aktivitäten belegen.

Nicht mal den Schlaf stört den Forschungsergebnissen zufolge der Vollmond wirklich - die wohl populärste Annahme, wenn es um den Einfluss unseres Trabanten auf den Menschen geht. Mit 0,2 Lux (Einheit der Beleuchtungsstärke) sei dessen Lichtstärke zu gering, um eine biologische Wirkung auf die menschliche Schlafstruktur zu haben, urteilten etwa Wissenschaftler vom Schlafmedizinischen Zentrum an der Universität Regensburg.

Warum aber hält sich der Mythos von der Macht des Nachtgestirns so hartnäckig? Es scheint vielmehr der Glaube an die magischen Kräfte des Mondes zu sein, der uns den Schlaf raubt: Wer davon überzeugt ist, bei Vollmond schlechter zu schlafen, der wird auch eher unter Schlafstörungen leiden. Das wohlbekannte psychologische Phänomen der "selbsterfüllenden Prophezeiung" lässt grüßen.

Ebenfalls psychologisch erklären lässt sich die angebliche Zunahme von Verbrechen, Verkehrsunfällen oder Geburten in Vollmondnächten. Der Vollmond "zieht Kinder" ist ein häufig berichtetes "Mondphänomen" - das sich jedoch bei Sichtung der Statistiken als Ammenmärchen entpuppt. Schon vor mehr als zehn Jahren hatten Forscher der Universität Halle-Wittenberg einen umfassenden Datensatz aus Baden-Württemberg aus den Jahren 1966 bis 2003 analysiert. Ergebnis: Bei den mehr als vier Millionen Geburten ließ sich keinerlei Zusammenhang zum Vollmond oder einer anderen Mondphase herstellen.

Bereits früher hatten auch Hebammen an der deutschen Nordseeküste beteuert, die meisten Kinder kämen bei Flut zur Welt. Dabei gaben die Geburtsbücher mehrerer Nordeseeorte eindeutig Auskunft: Von 1360 Niederkünften fanden 661 bei Flut, 699 aber bei Ebbe statt. Der Heidelberger Astrophysiker Markus Nielbock verwendet in diesem Zusammenhang den in der Psychologie gebräuchlichen Begriff der "observer bias": "Das heißt, es gibt hier eine klare Erwartungshaltung seitens des Beobachters, die eine Rolle spielt." Beobachtungs- und Beurteilungsfehler sind die Folge.

Helles Mondlicht macht uns auch nicht aggressiver und lässt die Verbrechensrate nach oben schnellen. Es verursacht nicht mehr Operationskomplikationen und ist nicht für mehr Verkehrsunfälle oder Suizidversuche verantwortlich. Aber der Vollmond über einem Unfallort macht das jeweilige Ereignis für einen Polizisten vielleicht zu etwas Besonderem, an das er sich noch lange erinnern wird. Hunderte von Studien wurden diesbezüglich angefertigt. Und von denjenigen, die den wissenschaftlichen Standards entsprechen, hat bisher keine einen entsprechenden Einfluss des Mondes belegt.

Andere vermeintliche Zusammenhänge lassen sich ebenfalls widerlegen. Etwa das Argument, es könne kein Zufall sein, dass der Menstruationszyklus der Frau ähnlich lange dauert wie ein Mondzyklus mit 29,5 Tagen. "Wenn es hier einen Zusammenhang gäbe", so Nielbock, "dann müssten ja alle Frauen zur selben Mondphase ihre Menstruation bekommen, die dann auch gleich lang dauern müsste." Die weibliche Zykluslänge sei nur ein Durchschnittswert, der Umlauf des Mondes hingegen sei "sehr exakt".

Nun gut, das war’s dann wohl mit dem Märchen vom Mond. Ich verzichte darauf, nachzufragen, ob Warzen nicht vielleicht doch dem lunaren Einfluss weichen. Aber was ist mit meinem "Mondbaum" aus heimischem Forst, der einst für ein absolut nadelfreies Weihnachten sorgte? "Ein Baum ist noch keine Versuchsreihe", höre ich den Wissenschaftler sprechen. Markus Nielbock fügt versöhnlich hinzu: "Der Mensch glaubt gerne mal an so was!"