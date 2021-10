Von Steffen Rüth

Simon, mit dem Song "Anniversary" feiert ihr euch selbst für 40 erfolgreiche Jahre im Popgeschäft. Mit welchen Gefühlen blickst du persönlich auf deine Karriere?

Simon Le Bon: Weniger mit Stolz, sondern mit Freude, richtig großer Freude. Ich schaue mit einem breiten Lächeln auf unsere Zeit zurück. Wir hatten so viel Glück, das mag man sich ja gar nicht vorstellen. Oft waren wir einfach im richtigen Moment zur Stelle. Und wir sprudeln immer noch über vor Ideen. Wir machen nach wie vor Musik, die uns kitzelt und uns selbst begeistert. Wir verwalten diese Karriere nicht einfach nur oder wickeln sie ab. Wir sind bissig.

Wirst du die ganzen Festivitäten rund um euer Jubiläum genießen?

Aber klar doch. Für uns ist es am Wichtigsten und Schönsten, rauszukommen und diese Musik zu spielen. Gut, dass jetzt alles wieder los geht. Diese lahmen anderthalb Jahre waren nicht sehr erfüllend. Ich hatte Mühe, mich erfüllt und mental rund zu fühlen. Nicht jeder liebt seine Arbeit so sehr wie ich. Wahrscheinlich habe ich den besten Job der Welt.

Euer neues "Future Past" war letztes Jahr schon fertig, oder?

Jein. Der ursprüngliche Plan lautete, es im Mai 2020 rauszubringen, und wir waren auf bestem Wege, diese Frist auch einzuhalten. Dann kam das Virus, die Menschen, inklusive wir selbst, hatten Angst und Sorgen und ließen die Arbeit erst mal liegen. Wir waren fast ein Jahr lang wie paralysiert und sind erst Anfang 2021 wieder ins Studio gegangen. Manche Songs haben wir ganz neu geschrieben, andere verbessert und einigen einen neuen Text verpasst. Die zusätzlichen Monate waren jedenfalls sehr fruchtbar.

Es war zu lesen, du hättest im Gegensatz zu deinen Kollegen anfangs gar kein weiteres Studioalbum in Angriff nehmen wollen?

Ja, ich war der Bremser. Ich dachte, eine EP würde reichen, da sich sowieso kein Mensch mehr ganze Alben anhört. Nur hatten wir dann innerhalb von sieben Studiotagen 20 gute Songideen zusammen, setzten uns hin, dachten nach, sortierten und befanden: Das wird ein vollwertiges Album. Ich hätte mir vorher nicht träumen lassen, dass wir so viele tolle Einfälle haben würden.

Der Titel "Future Past" besagt sinngemäß, dass die nahe Zukunft in einer Minute schon Vergangenheit sein wird. Im Text des Titelliedes lamentierst du ein wenig, wie schnell sich alles verändert. Gehörst du eher zu den Bewahrern oder zu den Erneuerern?

Ich mag Veränderung. Ich fange an, mich unwohl zu fühlen, wenn Dinge zu lange gleichbleiben. Ich liebe den Fortschritt. Ich bin ganz bestimmt kein alter Griesgram, der sagt: Kinder, lasst mich mit eurem neumodischen Mist in Ruhe. Die Gesellschaft bleibt nun einmal nicht stehen, das Leben bleibt nicht stehen. Man will ja auch nicht festfrieren.

Ihr habt damals MTV mit groß gemacht, heute hören die Leute ihre Musik im Streaming und euer Video zu "Inivisible" entstand mithilfe von künstlicher Intelligenz.

Ich entziehe mich diesen Entwicklungen nicht. Warum sollte ich mich vor dem Fortschritt verstecken? Weil ich 62 Jahre alt bin? Das wäre doch dämlich. Und als Band spielen wir gern mit neuen Ideen. Wir lieben es, etwas zu wagen.

Wie stehst du zu sozialen Medien?

Desinteressiert. Social Media ist etwas, das ich nicht brauche. Ich habe so viel Aufmerksamkeit meiner Person gegenüber erfahren, dass es locker für ein Leben reicht. Ich muss nicht auf Instagram von mir reden machen. Bei Facebook bin ich auch nicht. Diese Angebote überlasse ich bereitwillig den Menschen, die keine Popstars sind (lacht).

Ihr habt auf eurer Platte interessante Gäste dabei: Neben Tove Lo, Giorgio Moroder, Mark Ronson oder Graham Coxon auch die in Flensburg geborene Londoner Rapperin Ivorian Doll oder die japanische Punkband Shai.

Unser Keyboarder Nick Rhodes und ich, wir sind kleine Spürnasen, was neue Künstlerinnen und Künstler angeht. Nick, der die Japanerinnen vorschlug, hört eh den ganzen Tag Musik, und ich entdecke massenhaft tolle Leute, seit ich die wöchentliche Radioshow "Whooosh!" moderiere.

Andere Leute hin oder her – das ganze Album klingt schon sehr nach Duran Duran.

Und das ist doch großartig. Ich liebe den Schwung dieser Platte. "Future Past" ist wie eine Euphorie-Dusche. "Give It All Up" zum Beispiel, die Nummer mit Tove Lo, ist purstes Duran Duran. Wir sind heilfroh darüber, dass wir unseren Sound haben. Wenn du sagst, dass wir uns anhören wie Duran Duran, dann könnte es kein größeres Kompliment für mich geben.

Du bist seit 35 Jahren verheiratet und seit 40 Jahren Teil von Duran Duran. Treue ist dir offenbar wichtig.

Ja. Seltsamerweise.

Wieso seltsamerweise?

Weil ich eigentlich ein sprunghafter Mensch mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne bin. Aber das, was wir mit dieser Band haben, ist einzigartig, und das wissen wir wertzuschätzen. Niemand von uns vieren wird in seinem Arbeitsleben noch einmal etwas reißen können, was eine ähnliche Bedeutung hat wie Duran Duran. Die Band ist unser Meisterstück. Und das wollen wir gut behandeln, mit Respekt für unser Lebenswerk und mit Respekt den anderen gegenüber.