Von Alexander R. Wenisch

Okay, ganz überraschend kommt der 29. Februar nicht. Dennoch ist er ein Tag, den man einfach so geschenkt bekommt. Und da lohnt es sich doch, darüber nachzudenken, was man mit der "zusätzlichen" Lebenszeit anfangen kann.

> Wie wäre es mit einem Tag der Selbstpflege? Der Alltag ist stressig genug. Jetzt fällt der Bonus-Tag auch noch auf einen Samstag. Also einfach mal das Haus nicht verlassen und die Füße hochlegen. Ein Tag auf dem Sofa bei Tee und einem guten Buch. Okay, das Heißgetränk muss einem jemand kochen und das Buch muss man lesen. Oder, man lässt es sich vorlesen.

> Einen Tag für die Familie: Mal davon abgesehen, dass die "Quality Time" für Familien ohnehin eine große PR-Lüge ist, um das schlechte Gewissen zu beruhigen, würde die Mehrheit in einer spontan durchgeführten nicht-repräsentativen Umfrage den Tag extra am liebsten mit der Familie oder mit Freunden verbringen. Also warum nicht – je nach Wetterlage – mal wieder raus in den Wald oder aber einen Kuchen backen und jemanden spontan zum Kaffee einladen?

> Ein Tag der Konsumverweigerung: Groß ist die Versuchung, am Samstag in die Stadt zu fahren und zu shoppen. Oder auf Zalando & Co. den Einkaufswagen vollzupacken. Hält die Wirtschaft am Laufen. Doch nein! Kaufen, kaufen, kaufen geht das ganze Jahr über. Die Parole für den 29. Februar: Ich bin kein Konsumopfer! Ich werfe meine Kröten nicht für Zeug raus, das eh keiner braucht!

Für einen Kurzurlaub in der Karibik, für ein neues Hobby reicht der eine Bonus-Tag heute leider nicht aus. Aber für einen > Trip ins nächste Schwimmbad schon. Einfach mal wieder etwas für die Ausdauer tun, ein paar Bahnen ziehen. Mit den Kleinen bis kurz vors Schleudertrauma durch die Wasserrutsche. Und anschließend vielleicht noch eine Viertelstunde in die Sauna. Perfekt.

> Oder wie wäre es damit, mal etwas zu machen, was man noch nie gemacht hat? Eine echte Ersterfahrung. Studien besagen ja, dass man ab etwa 30 kaum noch Neues erlebt. Kein Wunder, dass einem der Alltag oft so alltäglich vorkommt. Wie wäre es heute also mit einer Tour im Bagger? Mit zwei Stunden Schweigen im Kloster? Oder mit einem Flug im Segelflieger? Was Ihnen gefallen würde – weiß ich nun auch nicht, aber Ihnen fällt sicher was ein. Carpe diem!

KURIOSES ZUM 29. FEBRUAR

Partyregeln

Wer an einem 29. Februar geboren ist, hat ein Problem: wann feiern? Manche schmeißen die Party tatsächlich nur alle vier Jahre im Schaltjahr. Dann finden sich auf der Geburtstagstorte mancher Achtjähriger nur zwei Kerzen, und Senioren freuen sich 72 Jahre nach ihrer Geburt darüber, an ihrem 18. Geburtstag endlich die "Volljährigkeit" erreicht zu haben.

Natürlich dürfen Schalttagkinder aber auch in Gemeinjahren die Vollendung eines Lebensjahres feiern. An welchem Datum man zur Party lädt, ist zunächst Geschmackssache – manche Geburtstagskinder wählen den 28. Februar, andere den 1. März.

Wichtig wird das Datum, wenn damit zum Beispiel die Frage verbunden ist, wann die Volljährigkeit startet. Natürlich gibt es in Deutschland dafür auch einen Paragrafen: 187 Abs. 2 Satz 2 BGB. Demnach ist ein Lebensjahr nach Ablauf des Tages vor dem Jahrestag vollendet. Für Schalttagkinder: Der offizielle Geburtstag in Gemeinjahren ist der 1. März.

Im Übrigen: Rund 55.000 Deutsche haben am 29. Februar Geburtstag; weltweit sind es etwa 4,8 Millionen.

Geburtsrekorde

Die Chancen, an einem 29. Februar geboren zu werden, liegen bei etwa 1 zu 1461. Viermal wahrscheinlicher – also 4 zu 1461 – passiert das an einem anderen Datum. Um solche Zahlenspielereien scherte sich die norwegische Familie Henriksen aber nicht: In allen drei Schaltjahren in den 1960ern wuchs sie an einem 29. Februar an – die Geschwister Heidi (1960), Olav (1964) und Leif-Martin (1968) erblickten jeweils im Abstand von vier Jahren das Licht der Welt. Derselbe Coup gelang später den Amerikanern David und Louise Estes mit Xavier (2000), Remington (2004) und Jade (2008), jeweils dazwischen hatte das Paar noch zwei weitere Kinder.

Prominente

Das wohl bedeutendste Geburtstagskind ist Gioacchino Rossini (l. Foto). Der 1792 in Pesaro geborene italienische Komponist schuf Klassiker der Komischen Oper wie den "Barbier von Sevilla". Mit 37 und einem Werk von 39 Opern trat er von der Bühne ab – und lebte noch fast 40 Jahre. Zu den noch lebenden Schaltjahr-Berühmtheiten gehören die Schriftsteller Martin Suter ("Lila Lila") und Benedict Wells ("Becks letzter Sommer"), Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sowie Fußballer Benedikt Höwedes, Model Lena Gercke (r. Foto) und Til Schweigers Ex-Frau Dana Schweiger.

Seltsamer Brauch

Zum Schalttag gibt es auch einige skurrile kulinarische Bräuche. So verzehren einige Briten am 29. Februar gerne eine sonst gern verspottete französische Spezialität: Froschschenkel. Denn der Frosch gilt auf der Insel als Symboltier für das "leap year" – also das "Sprungjahr" – wie das Schaltjahr dort genannt wird.

Extra-Schub?

2020 dürfte das Wirtschaftswachstum in Deutschland laut Prognose zwischen von 0,9 auf 1,1 Prozent liegen. Ist dies vielleicht dem 29. Februar zu verdanken – ein Tag mehr für Konsum und Produktion? Jein!

Ein Tag mehr bringt laut Statistischem Bundesamt zwar etwas Schub für die Wirtschaft: Pro Quartal (drei Monate) gilt, dass ein weiterer Arbeitstag die Wirtschaftsleistung um etwa 0,3 Prozent erhöhen kann. Zugleich relativiert sich dieser Effekt aber auch wieder. Denn die Zahl der Arbeitstage schwankt jährlich meist stärker, als dass dem Schalttag besondere Bedeutung zukäme. Ein Monat hat zwischen 17 und 23 Arbeitstage; im Jahr sind es von 248 bis 252 Arbeitstage. Unterm Strich gleicht sich damit dieser eine Tag im Jahresmittel mehr als aus und fällt nicht wirklich ins Gewicht.