Von Aleksandra Bakmaz

Der Bahnsteig ist sein Laufsteg: Auf dem Weg ins Büro zieht Ingenieur Mark Bryan aus zwei Gründen die Blicke auf sich: High Heels und Bleistiftrock. Dazu trägt er Hemd und Krawatte. Der US-Amerikaner, der mit seiner deutschen Ehefrau in einer Kleinstadt zwischen Nürnberg und Stuttgart lebt, zeigt auch auf Instagram seinen Modestil – und wird dafür von über 250.000 Followern gefeiert. Sein Arbeitgeber habe kein Problem mit den extravaganten Outfits, sagt der 61-Jährige. "Ich bin ja immer noch dieselbe Person."

Der Ingenieur arbeitet für ein deutsches Robotik-Unternehmen. Doch wieso in so einem ausgefallenem Look? "Ich trage High Heels, weil ich es mag", sagt der Familienvater. Und die Röcke, weil man die hohen Schuhe dann besser sehen kann. Was die anderen dazu sagen, interessiere ihn nicht. "Ich nehme mir die Freiheit raus, das anzuziehen, was ich will", so Bryan. Auf Instagram dokumentiert er seine Looks, öffnet seinen Schuhschrank und erntet viel Beifall. Sein Motto: Sei, wie du bist – auch wenn die Krawatte mal nicht zu den High Heels passt.

Vor mehr als drei Jahren entdeckte Mark Bryan seine Vorliebe für hohe Absätze. Mittlerweile hat er mehr als 50 Paar High Heels – blaue, rote, im Leo-Look. Im Winter bevorzugt Bryan Stiefel mit Absatz. Am wohlsten fühlt er sich in Acht-Zentimeter-High-Heels. Bryan trägt Schuhgröße 41. "Ich habe kleine Füße und keine Probleme, Schuhe zu finden." Seine Familie akzeptiert seinen Modestil, die Reaktionen auf seinen Look in der Öffentlichkeit seien jedoch sehr unterschiedlich. "Frauen lächeln oft und sind offen, Männer schauen meist weg oder fragen, wie ich in den Schuhen laufen kann."

Mark Bryans Vorliebe für High Heels teilen auch andere Männer. Im Forum "Männer auf hohen Absätzen" tauschen sich Hunderte von ihnen aus. Bryan versteht sein Outfit als Gesellschaftskritik im Kleinen. "Kleidung und Schuhe sollten nicht definieren, zu welchem Geschlecht man gehört", sagt er. Er fühle sich nicht anders, wenn er in hohen Schuhen und Rock unterwegs sei. "Ich bin immer noch ein Mann."