Von Heiko P. Wacker

Rüsselsheim. Nach turbulenten Jahren findet Opel wieder in die Spur zurück, die legendäre Marke mit dem markanten Blitz knüpft an goldene Zeiten an. Immerhin waren die Hessen mal der größte Automobilhersteller im Land, Kleinwagen finden sich im Stammbaum ebenso wie potente Vehikel für betuchte Klientel. Die ersten Erfolge hatte man am Main freilich mit Nähmaschinen oder Fahrrädern – bevor das Auto erfunden wurde. Doch kaum waren die ersten Benzinkutschen am Start, wurden die Söhne des Firmengründers aufmerksam, und zwar mit gewaltigem Erfolg, wie man heute weiß.

Wer mehr erfahren will, sollte nach Rüsselsheim fahren – im dortigen Werksmuseum findet sich ein grandioses Kaleidoskop der Firmengeschichte. "Aktuell haben wir rund 600 Fahrzeuge im Bestand", verrät Uwe Mertin, der die Leitung der Sammlung vor zehn Jahren übernahm. Gemeinsam schlendern wir durch die Ausstellung, die aktuell nicht zugänglich ist, während er von den Anfängen der Marke berichtet, die sehr bescheiden waren.

Adam Opel begann seine Karriere als Schlosserlehrling in der Werkstatt seines Vaters, anschließend begab er sich auf Wanderschaft, unter anderem nach Paris, wo er die Produktion von Nähmaschinen kennenlernte. 1862, direkt nach seiner Rückkehr, baute der gerade 25 Jahre alte Handwerker eine eigene Produktion auf. Zunächst geschah dies in der väterlichen Werkstatt, sechs Jahre später wurde der Sitz in den ersten Fabrikbau verlegt. Das heutige Opel-Altwerk am Bahnhofsplatz steht immer noch. 1886 startete dann die Fahrradproduktion. "Mit den Autos ging es ab 1899 los, vier Jahre nach Adam Opels Tod", blickt Uwe Mertin zurück, während er sanft über die Kerzenlampe des ältesten Autos der Sammlung streichelt. Es handelt sich um einen Opel Patentmotorwagen "System Lutzmann": 65 Stück wurden bis 1901 gefertigt, drei sind erhalten, eines steht in der vor 25 Jahren entstandenen Werksammlung.

"Es war aber keine Eigenentwicklung von Opel, hier wurde Expertenwissen eingekauft", erklärt der Sammlungsleiter. Der Fahrradboom ebbte ein wenig ab, und so wurde man auf die Anhaltische Motorwagenfabrik des Herrn Lutzmann aufmerksam. Kurz darauf wurde die gesamte Fabrik mit Maschinen und Kundenstamm von Dessau nach Rüsselsheim verlagert. Mit bescheidenen 3,5 PS begann die Rüsselsheimer Automobilgeschichte, rasch wandelte sich das Werk in einen Großbetrieb, auch wenn schon 1901 deutlich wurde, dass der Patentwagen nicht mehr auf der Höhe der Zeit war. Immerhin gewannen Heinrich Opel und der ebenfalls aus Dessau zu Opel gewechselte Werkmeister Sedlacek auf einem modifizierten Opel-Patentmotorwagen das Heidelberger Bergrennen auf den Königstuhl. Das war vor rund 120 Jahren, am 31. März 1901.

Wir sind inzwischen weiter durch die Sammlung gezogen, vorbei an den "Messingautos", wie Fans die Fahrzeuge des jungen 20. Jahrhunderts nennen. Schon 1902 gab es mit dem "10/12 PS" die erste Opel-Eigenkonstruktion mit Zweizylinder, zwei Jahre später folgte der erste Vierzylinder. "Deutlich bekannter dürfte Ihren Lesern aber wohl der ‚Doktorwagen‘ sein", erklärt Uwe Mertin. Der offene Zweisitzer kam 1909 heraus, schon 1912 fertigten rund 3000 Arbeiter ebenso viele Autos und nebenbei noch 30.000 Fahrräder. "Und das ohne die Fließbandfertigung. Die wurde 1924 in Rüsselsheim eingeführt, es waren die ersten Bänder im Land." Erschwinglich wurde nun auch der Opel 4 PS, besser bekannt als "Laubfrosch", die rationelle Massenproduktion machte es möglich.

24 Raketen, sechs Tonnen Schub, 560 Kilo: RAK 2 erreichte 238 km/h. Foto: Opel

Deutlich schneller waren die Raketenfahrzeuge – Fritz von Opel erreichte 1928 auf der Berliner Avus mit seiner RAK 2 die Rekordgeschwindigkeit von 238 Stundenkilometern. 24 Feststoffraketen sorgten für sechs Tonnen Schub bei 560 Kilo Leergewicht. In der Sammlung steht ein Nachbau jener goldenen Jahre, in denen Opel mit über 42.000 Jahreseinheiten größter deutscher Automobilhersteller war. "RAK 2 begegnet man auch in unserem virtuellen Rundgang", freut sich Uwe Mertin. Am Bildschirm kann man entspannt durch die Sammlung surfen, RAK 2 ist in der Thementour "Alternative Antriebe" verortet. Die Kollektion mit eigenen Augen zu sehen, ist in Coronazeiten leider nicht möglich. Untergebracht ist die Sammlung in der 1927 errichteten Verladehalle, über die fünf ins Gebäude führenden Gleise wurden Millionen von Autos in die Welt geschickt, "das letzte hier verladene Auto war ein Rekord C".

Der Rekord D als viertürige Limousine in der luxuriösen L-Ausstattung. Foto: Opel

Inzwischen sind wir in den 1960er-Jahren angekommen, und bleiben vor der "Schwarzen Witwe" stehen, einer am Management vorbei entwickelten Rennversion des Opel Rekord C mit 175 PS, gesteuert damals unter anderem von Erich Bitter und Niki Lauda. "Das Original ging leider Anfang der 1970er-Jahre in der Region um Wien verloren. Immerhin aber entstand vor zehn Jahren dieser Nachbau", erklärt Uwe Mertin, der sich freut, dass rund 95 Prozent der Autos in den historischen Hallen fahrtauglich und immer wieder auf Rallyes im Einsatz sind.

Bereits 1964 wurde bei Opel eine eigene Designabteilung ins Leben gerufen. Eines der frühesten Exponate jener Epoche parkt im Untergeschoss: der Prototyp eines Coupé Diplomat, "wir reden nur vom Opel CD", so Uwe Mertin stolz, während er die Proportionen des keilförmigen V8-Wagens bewundert, der auf der IAA 1969 wie ein Raumschiff wirkte. "Man sieht, dass die Designabteilung freie Hand hatte, es war damals ein Traum, dort zu arbeiten." Die Vision blieb ein Einzelstück – wenn auch nicht ganz, als "Bitter CD" wurde die Studie tatsächlich Realität, jedoch ohne Opel-Signet. Fast zeitgleich entstanden mit dem Opel GT und dem ersten Manta zwei weitere Legenden.

Auch viele andere Fahrzeuge der Sammlung, in der sich ebenso Motorräder und Nähmaschinen finden, sind auf ihre Art Preziosen der Automobilhistorie – etwa der in nur 51 Exemplaren gebaute "Moonlight-Roadster" von 1933, persönliches Highlight des Herrn Mertin. Der hätte noch viel zu erzählen, "Geschichten über Geschichten". Und so übergibt er die Leitung der Sammlung in diesen Tagen mit einem weinenden Auge an seinen Nachfolger. Immerhin: Künftig wird er mehr Zeit für seinen eigenen Oldie haben, eine Corvette C2 von 1965. "Und vielleicht parkt daneben bald ein zweiter Klassiker", freut sich Uwe Mertin. Er will keine Details verraten, "auf jeden Fall wird aber der Opel-Blitz darauf prangen", versichert er. Auch so kann man einer geliebten Marke zum Geburtstag gratulieren. "Schön, oder?"