Noble Adresse an der hinteren Hauptstraße: Das Völkerkundemuseum der vor 100 Jahren in Heidelberg gegründeten von Portheim-Stiftung residiert im Palais Weimar. Das Barock-Gebäude entstand in den Jahren 1712 bis 1714. 1921 wurde es vom Stifter-Ehepaar Goldschmidt für seine Sammlungen erworben. Foto: Philipp Rothe

Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Wenn der bronzene Buddha vor dem Heidelberger Völkerkundemuseum nur sprechen könnte, uns würden die Ohren klingeln ob all der faszinierenden und ungeheuerlichen Dinge, die sich hinter seinem Rücken abgespielt haben. Auch schon bevor die Skulptur ihren Wächterposten an dieser Stelle eingenommen hat. Sie symbolisiert Reinheit und Vollkommenheit des Geistes.

Aber der Buddha schweigt. Rechts neben ihm öffnet sich das Portal zu einem Brennpunkt der Weltkulturen mit einer äußerst exquisiten Sammlung, die der Öffentlichkeit über viele Jahrzehnte so gut wie unbekannt war. Schlimmer noch: Während der NS-Zeit wurde das Völkerkundemuseum regelrecht ausgeplündert, und bis vor 10, 15 Jahren drohten die Bestände wegen der miserablen klimatischen Bedingungen in den Depots Schaden zu nehmen. Gut, dass diese Zeit vorbei ist, gut dass die kostbaren Objekte jetzt konservatorisch unter adäquaten Bedingungen gepflegt werden. Eine Heidenarbeit, die das kleine Museumsteam zu leisten hat und die von den Besuchern kaum wahrgenommen wird, denn sie geschieht im Verborgenen.

Margareta Pavaloi leitet das Völkerkundemuseum der von Portheim-Stiftung. Foto: Philipp Rothe

"Es ist ein Wunder, dass es uns noch gibt", sagt Margareta Pavaloi, die Direktorin des Völkerkundemuseums der von Portheim-Stiftung für Wissenschaft und Kunst, angesichts der äußerst bewegten Geschichte der Institution. Die Stiftung ist Trägerin des Museums. Gegründet wurde sie vor genau 100 Jahren von dem Kristallographen Victor Goldschmidt und seiner Gattin Leontine, geb. von Portheim. Drei Jahre später erwarb das vermögende Ehepaar das Palais Weimar, das zuvor dem Adelshaus Sachsen-Weimar-Eisenach gehörte. Ein architektonisches und stadtgeschichtliches Juwel aus der Barock-Zeit. Hoch über ihm bildet die Schloss-Ruine eine Rot-Grün-Koalition mit den Hängen des Königstuhls, während die Sandsteinarkaden an der Neckarseite des Anwesens den Blick frei geben auf die eindrucksvolle Bootssammlung des Museums.

In den Jahren 1712 bis 1714 wurde das Palais als Residenz des kurfürstlichen Statthalters Hermann von Freudenberg-Mariotte errichtet. Im Großen Saal hielt 1786 Johann Heinrich Jung-Stilling die Festansprache aus Anlass des 400. Gründungstages der Heidelberger Universität. Der Komponist Robert Schumann schaute in jungen Jahren vorbei, viel später auch der thailändische König Rama V. Ganz andere Seiten schlug Alfred Weber auf - in dem von ihm an dieser Adresse gegründeten Institut für Sozial- und Staatswissenschaften. Illustre Persönlichkeiten zuhauf gingen ein und aus, mehr als 300 Jahre lang. Bis heute ist das Haus ein Hotspot der Wissenschaften und der Künste.

Das Jubiläum der vor 100 Jahren gegründeten von Portheim-Stiftung bildet den Anlass für zwei Sonderausstellungen im Völkerkundemuseum. Ab kommenden Dienstag (25. Juni) präsentieren Wissenschaftler des am gleichen Tag eröffnenden Centre for Asian and Transcultural Studies der Universität Heidelberg (CATS) herausragende Exponate des Museums. (siehe nächste Seite). Die Idee ist stimmig, "da die Sammlungen zu Asien den Schwerpunkt der Museumsbestände bilden", erklärt Margareta Pavaloi im Gespräch mit der RNZ.

Die promovierte Ethnologin leitet das Völkerkundemuseum seit dem Jahr 2000. Zu ihren Schätzen gehören Raritäten wie Tsukioka Yoshittoshis "Hundert Ansichten des Mondes" (1885-1892), eine Serie von Farbholzschnitten von hohem ästhetischen Reiz, aber auch eine chinesische Zeremonialrüstung aus Goldbrokat oder filigran bemalte Porzellan-Objekte. Kuratiert wird die im Erdgeschoss gezeigte Ausstellung gemeinsam von dem Indologen Axel Michaels und Margareta Pavaloi. Neben Asiatica gehören noch viele andere Bestände zur Sammlung des Völkerkundemuseums, beispielsweise afrikanische Masken, jede Menge Musikinstrumente, kuriose Alltagsgegenstände und filigraner Schmuck, darunter sogar Penisschmuck aus Ozeanien. Eine überwältigende Zahl von Objekten, die noch in vielen Ausstellungen präsentiert werden können.

Das "Goldschmidt-Goniometer" diente der Kristall-Forschung. Foto: Philipp Rothe

Die zweite Jubiläumsschau ist dem Wissenschaftler Victor Goldschmidt (1853-1933) und der Geschichte der Stiftung gewidmet. Sie wird von Margareta Pavaloi und ihrem Mitarbeiter Robert Bitsch kuratiert und soll im nächsten Monat im ersten Obergeschoss des Museums eröffnet werden. Von Raum zu Raum werden hier die vielseitigen Forschungsfelder des jüdischen Gelehrten vorgestellt. Er war ein durch und durch interdisziplinärer Denker und eine international geschätzte Koryphäe der Kristallographie.

Die Goldschmidts sammelte nicht um des Sammelns Willen, sondern aus rein wissenschaftlichen Beweggründen. Sämtliche Objekte, die vom Stifter-Ehepaar zusammengetragen wurden, dienten dem Erkenntnisgewinn. Victor Goldschmidt suchte den Brückenschlag zwischen Geistes- und Naturwissenschaften. Er regte zahlreiche Institutsgründungen an und sorgte für einen intensiven Gedankenaustausch nicht nur im Kreis der Heidelberger Professorenschaft, sondern auch weit darüber hinaus. 1933, kurz nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, starb er in Salzburg. Seine Witwe Leontine nahm sich 1942 das Leben - kurz vor der drohenden Deportation in ein Konzentrationslager.

Die Stiftung wurde arisiert und Teile der Sammlungen klammheimlich verscherbelt: "Alles ohne Geschrei, ohne Aufsehen" - so die Direktive im nunmehr nationalsozialistisch geprägten Kuratorium. Der Heidelberger Historiker Frank Engehausen hat dieses dunkle Kapitel aufgearbeitet.

In einem weiteren Forschungsprojekt ergründet Margareta Pavaloi zusammen mit ihrem Team, welche Bestände der Portheim-Stiftung wohin gelangt sein könnten. Eine Sisyphos-Arbeit, die noch im Jubiläumsjahr veröffentlicht werden soll. Einige Erfolge gab es schon im Zuge der Verlustforschung: So wurden bereits vor mehreren Jahren bedeutende Handschriften von der Heidelberger Universitätsbibliothek restituiert, darunter auch der "Herzog von Braunschweig", ein Millionenwert, der aber als Dauerleihgabe in der UB bleibt.

Andere Indizien deuten darauf hin, dass Stücke aus Goldschmidts konfiszierter Münzsammlung in die Reichsbank gelangten. Einige Raritäten dürften sich noch heute in der Sammlung der Bundesbank befinden. "Beweise zu liefern, ist äußerst schwierig", sagt die Museumschefin. "Ohne gestochen scharfe Fotos lassen sich die Münzen nicht identifizieren, alte Bestandslisten allein reichen nicht." Bleibt also noch viel zu tun in den nächsten 100 Jahren der Stiftung. "Das ist ein großer Auftrag für die Zukunft, auch wenn wir jetzt erst einmal allen Grund zum Feiern haben."