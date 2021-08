Berlin (dpa) - Rapper Bushido, dessen Ehefrau Anna-Maria Ferchichi mit Drillingen schwanger ist, hat nach eigenen Worten derzeit keinen Kopf für Musik.

"Da es sein kann, dass wir eines unserer ungeborenen Kinder beerdigen müssen, bitte ich um Verständnis, dass Musik momentan keinen Platz in meinem Leben einnimmt", schreibt der 42-Jährige in einer Instagram-Story vom Montag. Ein neues Datum für sein Album werde er zu gegebener Zeit bekanntgeben.

Bushido ist Nebenkläger in einem laufenden Prozess gegen Clanchef Arafat A.-Ch. am Landgericht Berlin, in dem auch seine Ehefrau bereits als Zeugin gehört wurde. Es geht um mutmaßliche Straftaten zum Nachteil Bushidos, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt. Am Montag war am Gericht bekannt geworden, dass die Befragung Anna-Maria Ferchichis zunächst nicht fortgesetzt werden kann. Sie werde voraussichtlich nicht vor Ende November erscheinen können, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:210803-99-681956/2