Kronprinzessin Mette-Marit findet in den Bergen näher zu sich selbst. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

München (dpa) - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit entspannt sich eigenen Angaben zufolge gerne in der Natur. Am liebsten sind der 46-Jährigen die Berge, wie sie der Zeitschrift «Bunte» verriet.

«Für mich waren die Berge immer schon ein Platz, an dem ich zu mir selbst zurückfinden kann. Schon seit ich klein bin.» Ihre Eltern seien früher viel mit ihr ins Gebirge gegangen. «Wir Norweger nutzen die Landschaft, um Kraft zu tanken und näher zum eigenen Selbst zu kommen», sagte sie.

Die Prinzessin leidet an einer chronischen Lungenerkrankung. Die Ausflüge in die Natur haben ihr der «Bunte» zufolge über die schwierigen Momente hinweggeholfen: «Ich glaube, wenn man eine Lebenskrise durchmacht, hält man sich erst recht an die Dinge, die man sonst unter normalen Umständen auch tut. Und das war bei mir wie gesagt immer schon das Erlebnis draußen unter freiem Himmel, auch bevor ich krank wurde.»

Mette-Marit wird an der diesjährigen Frankfurter Buchmesse teilnehmen. Norwegen ist Ehrengast. Wenn alles läuft, wie geplant, rollt die Kronprinzessin mit zwei Dutzend der bekanntesten Autoren des Landes zur Eröffnung am 15. Oktober am Frankfurter Hauptbahnhof ein.