Toronto (dpa) - Der kanadische Rapper Drake (33) steigt ins Cannabis-Geschäft ein. Der Musiker hat zusammen mit der Firma Canopy Growth ein neues «Wellnessunternehmen» gegründet, das unter anderem Zubehör für den Konsum von Marihuana vertreibt.

«Ich bin inspiriert von der Idee, in einer schnell wachsenden Industrie etwas wirklich Besonderes aufzubauen», erklärte Drake in einer Pressemitteilung.

Der 33-Jährige («One Dance», «God's Plan») hält demnach 60 Prozent an dem gegründeten Unternehmen More Life Growth Company, das in seiner Heimatstadt Toronto angesiedelt ist und bei dem es sich nach eigener Aussage «um Wellness, Erkenntnis und ganzheitliches persönliches Wachstum» dreht. Details wolle man später bekanntgeben.

Kanada hatte im Oktober 2018 den Anbau, Verkauf und Konsum von Cannabis für Erwachsene landesweit für legal erklärt.

Drake, der eigentlich Aubrey Drake Graham heißt, gehört seit rund zehn Jahren zu den erfolgreichsten Rappern Nordamerikas und gewann bislang vier Grammys. Seine fünf Alben landeten allesamt auf dem ersten Platz der kanadischen und US-Charts.